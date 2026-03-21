“La francófona en la dimensión de la dominicanidad”

Publicado por DELIA BLANCO Creado: Actualizado:

Desde el 3 de marzo del 2026, los actores diplomáticos de la gran diversidad francófona, en el país, se manifestaron activos y protagonistas de manifestaciones y eventos que marcan la inmensa diversidad de las culturas francófonas del mundo global.

Cumpliendo con su membresía como país observador dentro de la O.I.F. (Organisation Internationale de la Francophonie), desde el 22 de octubre de 2010, República Dominicana dedica todos los años durante el mes de marzo un conjunto de actividades educativas, culturales, deportivas y artísticas que aportan la cuña de la dominicanidad en su inmensa variación sociocultural.

Todos los años en el mundo, desde los inicios del mes de marzo hasta sus finales, el conjunto de los países que conforman el mapa de la francofonía, desde África, Asia del sudeste, Océano Índico, Las Américas, la francofonía, se manifiesta como un tratado de la interculturalidad del multiculturalismo y de los inmensos matices que conforman la humanidad m en un concierto de encuentros que invitan a restablecer el diálogo frente a la hostilidad y buscar cómo restablecer la cultura de paz.

El lanzamiento nacional se hizo en el salón de convenciones del Mirex con la honorable presencia del viceministro Rubén Silié, quien, en su sobrio y argumentado discurso de apertura, frente a la asistencia señaló: “La francofonía es un espacio donde se encuentran múltiples culturas originarias que mezcladas por la fuerza de la historia han dado forma a otras nuevas identidades cuya interrelación contribuye a potenciar identidades particulares que, como la dominicana, en lugar de ocultar, luchan por hacerlas prevalecer”.

Esta es definitivamente la mayor apuesta de la ética francófona, la convivencia, la tolerancia, el intercambio humano, científico, económico y la confirmación de la urgencia de los diálogos de paz .

Traemos de nuevo las palabras del doctor Silié, viceministro: “La francofonía nos recuerda que la diversidad lingüística y cultural no divide, más bien enriquece, Que el diálogo no debilita más bien fortalece, Y que la cooperación no es un gesto opcional, sino una necesidad estratégica”.

El conjunto de la representación diplomática de los países francófonos en el país presenció el acto participando en un intercambio de sus propuestas de actividades para todo el mes de marzo

Podemos señalar la inmensa diversidad que marcó estas tres primeras semanas en el conjunto territorial dominicano donde el cine, el arte, el pensamiento y los imaginarios llenaron la diversidad de los públicos de diversas generaciones.

Se celebró una misa en francés en la catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís, organizada con el impulso de la Regional 7 de Educación, que, sustentada con la energía y la fe y militancia de la maestra Andrea Ulerio, también convocó a una reflexión taller sobre “La francofonía en su interculturalidad caribeña”. Gracias al servicio de cooperación de la embajada de Francia, el Conservatorio Nacional de Música recibió la donación de instrumentos musicales en un magnífico acto con la Fundación Sinfonía, el Ministerio de Cultura, la Dirección general de Bellas Artes; instrumentos musicales que participaron en un magnífico concierto antes de ser donados.

Cuando hablamos de la programación en todo el territorio nacional, debemos celebrar todas la regionales del Minerd que encabezan acciones pedagógicas con sus alumnos de las escuelas públicas trabajando exposiciones en lengua francesa sobre los países francófonos en su inmensa diversidad desde Senegal hasta Quebec, estrechando lazos de conocimiento con presentaciones sobre Camerún,

Canadá y Marruecos, como lo trabajó el liceo Ramón Emilio Jimenez en la regional 1O. Con el trabajo de los profesores de francés de los liceos y escuelas públicas, nuestros jóvenes adolescentes logran una panorámica cultural intensa a su alcance y la lengua francesa se confirma pedagógicamente como la lengua del conocimiento y de la diversidad . Las instituciones privadas como los colegios Lux Mundi, Babeque, La salle y San Michael, se lucirán el jueves 26 de marzo con el tema “La francofonía y la dominicanidad , los valores culturales compatibles”, acto abierto ese día para los alumnos y sus familias a las diez de la mañana en el complejo educativo Lux mundi.

Las universidades y los centros e instituciones culturales nacionales se han manifestado con eventos de alto nivel como la dirección general de museos, que expone la obra del maestro Breleur, de la isla Martinica hasta el 5 de abril, ofreciendo el 25 de marzo un recorrido selectivo con el conversatorio en el auditorio del MAM a las 4 p. m .

Y ese mismo día se puede llegar a Apec en el Salón de la Cultura José Maria Bonetti Burgos para compartir “Diálogos culturales y lingüísticos entre la dominicanidad y la francofonía”.

En este mundo de “Esencias y Matices de la Francofonía” el cine es un elemento fundamental para todo el conjunto de los países pues desde África, el Caribe , Canadá Asia Océano Índico, la producción cinematográfica... los festivales son de alta calidad y marcan una gran complicidad con República Dominicana.

Por esa razón, la Dgcine, la Cinemateca Nacional , todas la embajadas francófonas en el país, se lucen con una cartelera del cine francófono en toda la territorialidad dominicana del sur al norte y del este al oeste.

Los invitamos a entrar en el programa del cine francófono de la cinemateca para disfrutar de una amplia programación cinéfila.

Pero no hay fancofonía sin gastronomía, por eso, en el centro sirio-libanes-palestino nos invitan el viernes 27 a las 7 p. m. al concurso gastronómico francófono organizado por la Alianza Francesa de Santo Domingo.

Esta última semana del mes de marzo el programa sigue intenso y lo pueden encontrar en el sitio web de la Alianza Francesa y en el centro Web de Mirex.

La diversidad y la pluralidad cultural de la dominicanidad es un elemento fundamental que le aporta a la francofonía un nuevo referente de identidad con complicidades fundamentales en las artes , la educación, la cultura el cine como el pensamiento global y las acciones en favor del desarrollo sostenible y el medio ambiente.

Las transversalidades comparatistas en la literatura, en el cine, en la economía justa y el turismo humano y cultural hacen de la dominicanidad un valor fundamental que actualiza a la francofonía en los nuevos desafíos del siglo 21.