“Gerhard Richter en la fundación Luis Vuitton París”

El arte se impone en París en este inicio del 2026, con la apertura de la retrospectiva de Richter , que convocará a un público fiel y apasionado por una obra que sacudió el pensamiento crítico visual de la posmodernidad .Esta exhibición de uno de los mayores maestros contemporáneos ,es un regalo para los conocedores de su obra y para los curiosos pues el conjunto ofrece la integridad de todos sus recursos técnicos y todos sus imaginarios de ejecución.

Richter, nació en Dresde en Alemania en 1932 y supo ganarse su espacio único y exclusivo en las artes, por su diversidad de estilos, con una energía de renovación y nuevos planteamientos permanentes.

Con 270 obras que incluyen esculturas, pinturas dibujos y fotografías, de Richter, La Fondation Luis Vuitton,, llama a reflexionar sobre la alternancia de la abstracción y de la figuración de este maestro alemán de más de 90 años.

Tres comisarios, ,Suzanne Pagé, Dieter Schwarz y Nicolás Serota, decidieron crear un sendero visual cronológico, debido a la gran diversidad de estilos y técnicas del MAESTRO, para evidenciar sus variaciones visuales, sus retornos, como un viaje de idas y vueltas en la obra de un artista en permanente ebullición, desde los desenfoques fotográficos, las abstracciones raspadas, los óleos vibrantes y las esculturas de vidrio y acero. Estamos frente a 270 obras que se desembobinan con rigor y emoción.

Richter, es uno de los más significativos de su generación, pues cruzando y creciendo en los años más oscuros de la subida del nazismo en Alemania y del anuncio de la segunda guerra mundial, así como de la radicalización de la guerra fría, supo hacer del lenguaje pictórico el centro de de sus investigaciones, concibiendo una experimentación plástica al margen de las categorías artísticas.

Cada sesión de la retrospectiva abarca una década de su carrera a partir de los 60, determinando rupturas y continuidad en los géneros.

Lo que más nos apasiona es el período de los setenta ochenta cuando Richter enfoca su singular abstracción, con estudios sobre la acuarela, con cuestionamientos sobre la superficie pictórica, hasta convertir la pincelada per se, en el tema central de la pintura “strich”.

Los retratos de su hija Betty son motivo profundo de investigación que lo llevan a cuestionar temas tradicionales como el paisaje y la naturaleza muerta .

Inspirado con alta motivación sobre los cambios artísticos y sociales ,ejecuta la obra “18 de octubre de 1977”, un conjunto que alude de forma explícita a la historia reciente de Alemania con la muerte de los integrantes de la banda terrorista Baader -Meinhof, en prisión.

Tras varios años de pausa, retoma el pasado alemán de su historia mas oscura del nazismo, para poder expresar las abrumadoras emociones que conlleva el Holocausto.

El punto de partida de sus pinturas de Birkenau, son las fotografías que se conservan del campo de exterminio, tomadas por los prisioneros y que Richter supone convertirlas en cuatro pinturas

abstractas que se expusieron por primera vez en Alemania, y posteriormente en Inglaterra.

En los últimos años, el dibujo creció en importancia visual suscitando una intimidad y una espontaneidad en el gesto que no debe ni puede controlar .

En los últimos años , dedica su arte al espacio público, utilizando líneas, frottages, tonos parlantes, con técnicas inusuales dejando ir el movimiento inconsciente, añadiendo tintas de colores que deja caer sobre el papel, espontáneamente para luego ,lograr configuraciones aleatorias hasta dibujarlas con reglas y compás.

Con esta retrospectiva monumental, La Fondation Vuitton, confirma una vez más su compromiso con las artes , y la retrospectiva de Richter, significa una de las más icónicas del maestro alemán, de más de sesenta años de creación, que desde 1962, hasta 2024, muestran su excepcional genialidad artística, con temas que exploran la tensión entre abstracción y figuración, representación y azar, memoria individual y memoria colectiva .

Esta conexión que nos presenta la Fondation LOUIS VUITTON, es una oportunidad única para entrar y explorar la amplitud de una obra fuera de categorización, y que cuestiona permanentemente el lenguaje de la pintura y del dibujo.

La exposición, abre un diálogo permanente que nos lleva a una experiencia sensorial sobre la Historia, la memoria y el lugar que ocupa el arte en las conciencias.