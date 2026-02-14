José Ricardo Roques Nios: genealogía de un editor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

DULEIDYS RODRÍGUEZ CASTRO

José Ricardo Roques Nios es una de las figuras más destacadas del ámbito cultural, literario y filantrópico dominicano de finales del siglo XIX. Creó la editora Cuna de América, que publicó trabajos de Arturo Pellerano Castro, Manuel de Jesús de Peña y Reinoso y Tulio Manuel Cestero, entre otros escritores dominicanos. Fundó la revista homónima Cuna de América y la revista El Teléfono.

Su fascinación por el oficio de impresor lo descubrió muy joven, según palabras de Américo Lugo: “Al pasar por la imprenta de García Hermanos se detenía invariablemente. “Notolo don Manuel García que se le acercó y le dijo: “¿Te gustaría ser impresor? Y lo colocó en la casa, le enseñó el oficio y llegó a quererlo como un hijo”.

José Ricardo Roques Nios nació el 4 de abril de 1844 y fue hijo legítimo de Pedro Roques y Tomasa Elena de Nios. Tuvo al menos dos hermanas; la primera, Carmen Roques Nios (n. 1839 - San Pedro de Macorís, 1922) casó con José de la Cruz Llaverías de Orta el 23 de marzo de 1873 en San Cristóbal y procreó al menos una hija, Ysabel Francisca Llaverías Roques, nacida en Baní. La segunda hermana fue Isabel Roques Nios, quien casó en Santo Domingo con Florentino Pérez el 22 de junio de 1860. Fueron padres de Miguel Pérez Roques, quien casó a su vez con Rosa Montes.

Su madre Tomasa Elena de Nios o Nio, posee un apellido poco común. Algunas fuentes señalan a México, Malasia, Indonesia, Taiwán, Papúa, Nueva Guinea, Brasil, India, El Salvador, Tailandia y Estados Unidos como los puntos geográficos con mayor número de portadores del apellido. Larrazábal consigna a Alejandro Nio, nativo de Curazao, de oficio carpintero, quien casó a la edad de 30 años con Juana Segunda, siendo sus hijos Abad Esteban (n. 1832) y Alejandro Nio, fallecido en 1840.

José Ricardo Roques Nios casó el 4 noviembre del 1869 en la Catedral Primada de América con María Marta de las Mercedes Pérez Chávez (n. 15 de abril de 1844), quien era hija de José Ricardo Pérez y Lorenza Chávez. Fueron testigos sus mentores Manuel de Jesús García y Bartola García, propietarios de la imprenta García Hermanos. Con ella procreó a Merced María (n. 1870), Eliseo Cándido (1872), Eurídice María (n. 1874), Eurípides Feliz (n. 1874-1928) y Féliz María Roques Pérez. Falleció en 1908.

A la muerte de su padre, su cuarto hijo, Eurípides Félix Roques se hizo cargo de la imprenta Cuna de América, que también funcionaba como tienda de variedades. Según los recuerdos de su hija María de Lourdes: “A la cuna de América llegaban libros excelentes y también una rica variedad de juguetes. La librería quedaba en la calle El Conde, en el edificio que más adelante habría de alojar La Ópera de caballeros.” Estudió Derecho y sus posturas políticas lo hicieron conocer del destierro en dos ocasiones, primero en Cuba, en 1904, y luego en Saint Thomas en 1906.

Casó en 1896 en la iglesia de Regina Angelorum con Josefa Cristina Martínez Aybar (f. 19 de marzo de 1950), hija de José Ricardo Martínez Sardá y Rosa Aybar. José Ricardo Martínez, inmerso en la convulsa vida política de principios de siglo XIX, sufrió el exilio en Saint Thomas, donde encontró la muerte. Conforme el testimonio de su nieta María de Lourdes: “Según hallazgos del médico legista, José Ricardo fue envenenado con un trago de sublimado corrosivo o bicloruro de mercurio que dos extraños le habían brindado como si se tratara de ginebra. En la calle se comentó que eran matones venezolanos contratados en Santo Domingo”. Sus restos fueron embarcados a San Pedro de Macorís.

Eurípides Roques y Josefa Cristina Martínez procrearon nueve hijos: María de Lourdes (n. 20 de abril del 1900), quien casó con Arcadio Santoni Koch; María Mercedes (n. aprox. 1902), quien casó con Edmundo Houllemont; Manuela María (a) Minetta (n. aprox. 1904), que no dejó descendencia; José Ricardo (n. 1906), abogado criminalista quien casó con Carmen Ortiz y fue asesinado en la dictadura trujillista; Eliseo (n. 1909), quien casó con María Antonia González; Benicio (n. 1912), quien casó con Altagracia Báez; María Cristina (n. 1914) quien casó con Arturo Despradel y fue madre del revolucionario Fidelio Despradel; Flor Itha (n.1916), quien casó con Alcibíades Ramírez, y Rolando Alberto Roques Martínez (n. 1921), quien casó con Isabel Martínez Bonilla. Eurípides Roques Pérez falleció el 21 de noviembre de 1928.

La primogénita María de Lourdes Roques Martínez estudió en el Instituto de Señoritas Salomé Ureña, que dirigían las hermanas Pellerano Castro, donde se graduó en 1918 como maestra normal de segunda enseñanza; un año más tarde obtuvo el título de bachiller en Filosofía y Letras. Descrita por el poeta Enriquillo Sánchez como la “maestra que sentó a la patria en un pupitre”, fue junto a su hermana Minetta fundadora del colegio Santa Teresita.

Las plumas más conocidas de Santo Domingo se hicieron eco del fallecimiento de José Ricardo Roques, uno de los precursores más importantes del universo editorial dominicano. Juan Elías Moscoso hijo, que al momento de su fallecimiento fungía como director de la Cuna de América, valoró: “su condición de hombre de vida modesta que jamás sintió el hipo de la ambición desmesurada, sino que siempre ayudó de buen gusto a los escritores nacionales para que imprimieran sus obras, teniendo en menos que estas, la razonable remuneración de los gastos que causaban”.

Mientras, Eugenio Moscoso Puello señaló: “José Ricardo Roques ha sido el hombre que en Santo Domingo ha utilizado para propagarse las ideas más avanzadas de las ciencias y las artes. Si la inmortalidad, como entiendo y creo, deben medirse por los efectos que producen en la sociedad las reacciones útiles del individuo, desde el punto de vista de la civilización, José Ricardo Roques, como Girad, es un inmortal”.