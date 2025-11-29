Luis Enrique Mañón: perfil genealógico de un pionero de la fotografía dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Duleidys Rodríguez Castro

Luis Enrique Mañón es considerado uno de los pioneros de la fotografía dominicana, destacándose por su preferencia en documentar lo monumental, lo urbanístico y lo arquitectónico.

A principios del siglo XX, bajo las siglas L. E. M., lanzó su colección de tarjetas postales. Una parte de su extensa producción fotográfica se encuentra en el Archivo General de la Nación -al menos 668 negativos en vidrio de diferentes formatos-, mientras la otra parte se encuentra dispersa entre centros culturales y colecciones privadas.

Para la coleccionista Ilonka Nacidit-Perdomo, “en las hendiduras casi imperceptibles de la historia, nuestro fotógrafo artista Luis Mañón (1881-1976) pudo leer el pasado de la colonia, no sólo con un sentido de orden, sino también con un sentido de los hechos, lo heroico y de la hazaña, siendo además testigo excepcional de las transformaciones que la común de Santo Domingo experimentaba en las primeras décadas del siglo XX”,

Luis Enrique Gregorio Mañón, como era su nombre completo, nació en Santo Domingo el 20 de junio de 1881. Fue hijo natural de Juana Francisca Mañón (n. octubre de 1841) y del primer presidente interino de la República Dominicana Jacinto del Rosario de Castro (n. 1811).

Su madre era hija de Francisca Mañón, de ocupación labradora y domiciliada en Monte Grande, territorio del actual sector de Mendoza, en la provincia de Santo Domingo, localidad donde habitaban cientos de descendientes de antiguos esclavos, familiarizados con trabajos en torno a los ingenios azucareros, como el ingenio de Frías y la habitación de Santa Rosalía, pertenecientes para la época al militar haitiano Gerónimo Maximiliano Borgellá.

Su padre fue diputado plenipotenciario, fiscal de la Suprema Corte de Justicia y ministro de Justicia e Instrucción Pública. Asumió la presidencia de la República Dominicana del 7 al 29 de septiembre de 1878, a raíz de la renuncia del entonces presidente Ignacio María González Santín, hasta la asunción del poder por un consejo de secretarios de Estado.

Jacinto del Rosario de Castro era hijo de Dolores Ana de Castro Urrutia, quien a su vez era hija de Juan María de Castro Guzmán y Mercedes de Urrutia Fox. Juana Francisca Mañón le dio nueve hijos naturales: Jacinto Ignacio (31 de julio 1868-18 de noviembre 1953), quien casó con Mercedes Hortensia Gotós Yépez y posteriormente con Clara Genoveva Calero Leyba (n. 13 de diciembre de 1870); Juan Francisco (n. 15 de octubre de 1869), quien casó con Leticia Lluberes Pérez; Mario (n. 1872); Esteban (n. 1873); Ercilia (1874), quien casó con Federico Acosta Báez; Darío (18 de diciembre de 1874-1 de enero de 1965), quien casó con Juana Ortiz; Jorge Rogelio (n. 23 de abril de 1877-septiembre de 1977), quien casó con Mercedes Olimpia Rueda; Ana Graciela (n.22 de marzo de 1879), quien casó con Juan Antonio González, y Luis Enrique Gregorio Mañón (n. 20 de junio de 1881- 29 de junio de 1977).

Luis Enrique Gregorio Mañón casó por primera vez el 20 de diciembre de 1902 con Ana Cecilia González (n. 1878), hija de Antonio González (n. 1845, Cuba) y Adolfina Robles (n. 1858, Saint Thomas), hermana a su vez de Ana Graciela (n. 21 de febrero de 1875), Nerea Graciela (n. 12 de mayo 1886), Graciliana (n. 12 de agosto de 1893) y Juan Antonio González Robles.

Luis Enrique Gregorio Mañón y Ana Cecilia González procrearon a Altagracia Angélica Mañón González de Gómez (1902-30 de agosto de 1984).

Con Marina Valdez, Luis Gregorio Mañón procreó a Miguel Enrique (n. 16 de septiembre de 1912) y Luis Eduardo Mañón Valdez (10 de agosto de 1914-1992), médico, quien al igual que su padre se destacó como fotógrafo y quien, según palabras de Jeanette Miller, “aprendió fotografía con su padre, Luis E. Mañón, y realizó trabajos fotográficos en relieve, principalmente paisajes en blanco y negro. En noviembre de 1968 participó en el Salón de Otoño de Fotografía que se exhibió en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo.” Luis Eduardo Mañón Valdez casó con Adriana Thelma Vidal, junto a quien procreó a Adriana Isabel Victoria del Corazón de Jesús (14 de agosto de 1945) y Emmanuel Enrique Mañón Vidal (01 de febrero de 1951).

Luis Enrique Gregorio Mañón casó en segundas nupcias el 22 de julio de 1960 con la banileja Mercedes Otimia Soto Espejo (n. 1917), quien era hija de Miguel Ángel Soto y Mercedes Espejo, con quien procreó dos hijos, Jaime Vinicio y Jacinto Apolinar Mañón Soto.

Jaime Vinicio Mañón Soto (9 de mayo de 1930-16 de diciembre de 2005), de profesión ingeniero, casó con Carmen Lucía Ramírez Herrera (n. 29 de octubre de 1932-2 de noviembre de 1960). Fueron padres de Jaime Paul Mañón Ramírez, ingeniero de sistemas (n. 1965), quien a su vez casó con María del Carmen Ureña Cid, diseñadora (n. 1966, El Cupey, Puerto Plata) e hija de Luis Ureña y Agripina Cid, y de María del Carmen Mañón Ramírez (n. 1968), administradora de empresa, quien casó el 19 de diciembre de 2016 con Jhon Segundo Sánchez García, mercadólogo (n. 1973), hijo de Juan José de la Altagracia Sánchez Agramonte y Cecilia García.

Jacinto Apolinar Mañón Soto (n. 23 de noviembre de 1935), heredero de la longevidad característica de los Mañón, nonagenario, se desempeña como encargado de protocolo en el Panteón de la Patria.

Instituto Dominicano De Genealogìa. www.idg.org.do