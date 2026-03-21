¡Mario Dávalos: la reválida frenética de la pintura!

Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

Mario Dávalos (1978) es un artista multidisciplinar centrado en la pintura, el dibujo, la fotografía y la escritura creativa. Su exposicion “Todas las manifestaciones del agua”, deviene prueba axiomática de que su abrazo lúdico y lúcido al médium pictórico no sólo ha resistido el tiempo dedicado a sus aplicaciones formativas y ejecutivas en el ámbito empresarial de la publicidad y la comunicación estratégica, sino también los relatos ficcionales de la indigencia de la pintura como práctica artística que aun propagan los histéricos forofos del conceptualismo hiperbóreo.

Formado artísticamente en Chavón, La Escuela de Diseño, Mario Dávalos despunta en el volátil contexto político y sociocultural posvanguardista de principios del siglo XXl, impactando el imaginario del arte dominicano contemporáneo con un ímpetu dialéctico y desafiante que, virtualmente, presagiaba su trance generacional con las prácticas más disruptivas y confrontacionales del arte contemporáneo.

Pero las primeras revelaciones que nos depara el energético corpus opus de “Todas las manifestaciones del agua”, son la madurez de sus convicciones estéticas y la profundidad de conciencia que desarrolla Mario Dávalos durante la última década sobre la inmanencia de lo pictórico y el encaje de la pintura como práctica simbólica en el fantasmal puzle de la realidad artística y la cultura visual de la posmodernidad.

En obras como “The day after” (2020); “Contención” (2024); “Metros libres” (2024); “Winter resort” (2024); “La historia del agua” (2025); “El jardín descubierto” (2025); “The last garden” (2025); “Eventually, everythin Will be civilezed” (2025); “Lost and found” (2025) y “Agua que flota, espera. Agua que corre, aprende. Agua que cae, sueña. Agua que sube, recuerda” (2025), Mario Dávalos ratifica la pintura como realidad estética autosignificativa que prospera desde la radical correspondencia entre sistematicidad ontogénica y vivacidad conceptual.

Asimismo, en estas pinturas, Mario Dávalos procede absorto en su ardiente reválida de los dominios mediales, matéricos, cromáticos y expresivos de la pintura como textura lingüística única, mediante la cual formula con electrizante vuelo poético sus particulares búsquedas estético-filosóficas; su libre y cáustico abordaje de la mixtificada quintaesencia del vínculo y las fricciones entre humanidad y naturaleza, además de su efusiva puesta en espejo de los corolarios antropógenos del ecocidio. Así, con “Todas las manifestaciones del agua”, Mario Dávalos precisa su frenético remate del vértice categorial de lo pictórico en términos de artisticidad y magnitud significativa.

En este sentido, resulta elocuente la confidencia textual del mismo Mario Dávalos: “Para mí, la pintura funciona como interrupción. Se resiste a la lógica del entretenimiento, a la claridad inmediata y a la gratificación rápida. No busca agradar ni explicar. Busca detener. Frente a un mundo que convierte todo en producto, incluso la naturaleza, propongo la reverie como un acto ético, la lentitud como una forma de lucidez y la reverencia como un gesto de resistencia”…

En la poética pictórica de Mario Davalos, el caudal imagético de las aguas estalla como líneas, formas, signos, espacios, cuerpos, territorios y torbellinos cromáticos fragmentarios; gestos, impulsos, transfiguraciones y juegos texturales saturados de cifras y remisiones significativas. Mediante este repertorio sígnico, Dávalos aborda el agua como dominio ignoto del milagro de la vida, como prueba trágica de la violación de la naturaleza por la especie humana y elemento maleable a cualquier forma o espacio que la contenga…

Integrada por más de 50 obras (pinturas y dibujos), realizadas por Mario Dávalos durante los últimos siete años (2019-2026), “Todas las manifestaciones del agua”, cuenta con la curaduría de Sara Hermann y la museografía de Orlando Isaac. La muestra, producción de la plataforma Heliconia Projects, dirigida por Elsa Maldonado y Nicole Bainov, sigue abierta en el segundo nivel del Museo de Arte Moderno hasta el 19 de abril en horarios de martes a domingo de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.