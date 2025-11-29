La biblioteca 25, los mejores libros de 1975 al 2000
Los mejores libros dominicanos medio siglo (I)
¿Qué criterios deben basar la selección de los mejores libros de la literatura dominicana en el último cuarto del siglo XX? Pienso de entrada que esa lista o selección de obras debería constituir una biblioteca de lo que es necesario leer sobre la creación literaria del último cuarto de la centuria pasada. El primer criterio debe abordar la calidad estética que coloca estos textos como ejemplares de la creación artística. De ahí que tengamos en cuenta el aporte que hacen estas obras a la figuración del relato de la literatura dominicana. Teniendo en cuenta que estas dan cuenta de la contribución que han realizado los dominicanos a la creación verbal para simbolizar el mundo prefigurado, configurado y refigurado (es decir, el cosmos nuestro deseado, escrito y leído) y que les dan la base de nuestro ser en el mundo. De ahí que la idea de la construcción de ese relato destaca la obra como artefacto creativo en la cultura; muestra los aportes y valores al mundo literario y a la comprensión o simbolización de la realidad dominicana.
Por imperiosa necesidad esta lista debe incluir a los autores más distinguidos por los lectores. De suerte que se incluya el libro como artefacto social que crea polémicas sobre el arte, la literatura u otros dominios del saber humanístico. La lista incluirá la literatura femenina como un aspecto importante que nos ayuda a conocer el estatus de las mujeres la integración o participación como sujeto igualitario en el trabajo artístico. Y no caerá en el error de poner la situación de género como un problema de cantidad, equiparación o inclusión por sí misma.
Se tomará la noción de autor (el autor ha muerto, Barthes), no como una forma de reproducir la teoría romántica del sujeto o de la creación artística, sino como una forma de resaltar a aquellos que han tenido logros significativos en el trabajo del arte. Por lo que un autor podría aparecer varias veces en la lista. Igual que otros cuyas obras ostentan los méritos sobresalientes podrán no aparecer debido a la economía de la selección. Reitero el primado del texto sobre los discursos establecidos; la opinión informada sobre el consenso de opinantes y lectores. Esta lista es una primera aproximación y no pretende ser definitiva. Ojalá provoque un debate que oriente hacia otras obras y ponga en evidencia las limitaciones críticas.
Se incluirá los distintos géneros en los que participan los autores. Notará el amable lector que hay autores repetidos porque han realizado aportes que no deben ser reducidos a una sola manifestación o género. Y otros que no aparecen en esta lista, pero que se podría considerar para una lista definitiva. La provisionalidad de esos juicios no implica que haya improvisación. La selección está basada en la lectura, en la participación en la vida cultural, en la enseñanza, la investigación y el estudio. De todas maneras, los juicios estéticos son individuales y el sujeto de suyo se encuentra en cuestionamiento en el discurso que produce.
Los mejores libros dominicanos de medio siglo
1975
Narrativa
Marcio Veloz Maggiolo
De abril en adelante, 1975
Juan Bosch
El oro y la paz, 1975
Pedro Mir
Cuando amaban las tierras comuneras, 1978
José Rijo
Floreo, 1978.
Pedro Peix
Las locas de la Plaza de los Almendros, 1977 (cuento)
Virgilio Diaz Grullón
Los algarrobos también sueñan, 1977.
Carlos Esteban Deive
Las devastaciones, 1979.
Poesía
Lupo Hernández Rueda
Por ahora, 1975
Manuel Rueda
Por los mares de la Dama, 1976
Obra poética de Manuel del Cabral, 1976
Héctor Incháustegui Cabral
Poema de una sola angustia. Obra poética completa, 1978.
Cayo Claudio Espinal
Banque de aflicción, 1979.
Ensayo
José Alcántara Almánzar
Estudios de Poesía Dominicana, 1979.
Josefina de la Cruz
La sociedad dominicana de fin de siglo a través de la novela, 1979.
Jannette Miller
Historia de la pintura dominicana, 1979.
Juan isidro Jimenes Grullón
Nuestra falsa izquierda, 1978.
1 9 8 0
Narrativa
Pedro Vergés
Solo cenizas hallarás (bolero), 1980.
Marcio Veloz Maggiolo
Biografía difusa de Sombra Castañeda, 1980
Pedro Peix
Las locas de la plaza de los almendros
Andrés L. Mateo
La otra Penélope, 1982.
Marcio Veloz Maggiolo
La fértil agonía del amor, 1982
José Alcántara Almánzar
La carne estremecida, 1989.
Ángela Hernández
Alótropos, 1989.
Poesía
Freddy Gastón Arce
Viaje hacia la luz, 1980.
José Enrique García
El fabulador, 1980.
René Rodríguez
Canciones Rosa para una niña gris metal, 1981.
Carmen Natalia Martínez
Amanecer adentro, obra poética completa, 1981.
Rafael García Bidó,
Revivir un gesto tuyo, 1982.
Enriquillo Sánchez
Pájaro dentro de la lluvia, 1983.
Juan Carlos Mieses
Urbit et orbi, 1984.
Franklin Mieses Burgos
Clima de eternidad, 1986.
José Mármol
El ojo del Arúspice, 1984.
Médar Serrata
Las piedras del ábaco, 1986.
Ensayo
Guillermo Piña-Contreras
Doce en la literatura dominicana, 1982 (entrevistas).
Pedro Mir
La historia del hambre en Santo Domingo, 1983.
Bruno Rosario Candelier
La imaginación insular, 1984.
Federico Henríquez Grateraux
La feria de las ideas, 1984
Diógenes Céspedes
Lenguaje y poesía en Santo Domingo en el siglo XX, 1985
Manuel Matos Moquete
La cultura de la lengua, 1986.
León David
Adentro, 1986.
Joaquín Balaguer
Memorias de un cortesano en la Era de Trujillo, 1988.
1 9 9 0
Narrativa
Andrés L. Mateo
La balada de Alfonsina Bairán, 1991.
Ramón Lacay Polanco
Antología, 1994
José M. Sanz Lajara
Antología de cuentos, 1994.
René Rodríguez Soriano
La radio y otros boleros, 1994.
Carmen Imbert Brugal
Distinguida señora, 1995
Pedro Antonio Valdez
Bachata del ángel caído, 1998.
Poesía
Alexis Gómez
Nueva York en tránsito quebrado, 1993.
León David
Guirnalda, Antología poética, 1993.
Adrián Javier
Bolero del esquizo, 1994.
Carmen Sánchez
Demando otro tiempo, 1995.
Tony Raful
Poesía: antología personal 1972-1995.
Carlos Rodríguez
El ojo y otras clasificaciones de la magia, 1995
Manuel Rueda
Félix León Batista
Negro eterno, 1997
La metamorfosis de Makandal, 1998.
Mateo Morrison
30 años de poesía y otros escritos, 1999
Ensayo
Manuel Núñez
El ocaso de la nación dominicana, 1990.
Pura Emeterio Rondón
Género épico y elemento popular en Compadre Mon, 1993.
Andrés L. Mateo
Mito y cultura en la Era de Trujillo, 1993.
Abigail Mejía
Obras escogidas, 1995.
Eugenio García Cuevas
Juan Bosch, novela, historia y sociedad, 1995.
José Mármol
La ética del poeta, 1997.
Manuel García Cartagena
Aquiles Vargas fantasma, 1989.
Silvio Torres Saillant
El retorno de la yola, 1999.
2000-2025
(Continuará)