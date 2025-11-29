Los mejores libros dominicanos medio siglo (I)

Publicado por MIGUEL ÁNGEL FORNERÍN Creado: Actualizado:

¿Qué criterios deben basar la selección de los mejores libros de la literatura dominicana en el último cuarto del siglo XX? Pienso de entrada que esa lista o selección de obras debería constituir una biblioteca de lo que es necesario leer sobre la creación literaria del último cuarto de la centuria pasada. El primer criterio debe abordar la calidad estética que coloca estos textos como ejemplares de la creación artística. De ahí que tengamos en cuenta el aporte que hacen estas obras a la figuración del relato de la literatura dominicana. Teniendo en cuenta que estas dan cuenta de la contribución que han realizado los dominicanos a la creación verbal para simbolizar el mundo prefigurado, configurado y refigurado (es decir, el cosmos nuestro deseado, escrito y leído) y que les dan la base de nuestro ser en el mundo. De ahí que la idea de la construcción de ese relato destaca la obra como artefacto creativo en la cultura; muestra los aportes y valores al mundo literario y a la comprensión o simbolización de la realidad dominicana.

Por imperiosa necesidad esta lista debe incluir a los autores más distinguidos por los lectores. De suerte que se incluya el libro como artefacto social que crea polémicas sobre el arte, la literatura u otros dominios del saber humanístico. La lista incluirá la literatura femenina como un aspecto importante que nos ayuda a conocer el estatus de las mujeres la integración o participación como sujeto igualitario en el trabajo artístico. Y no caerá en el error de poner la situación de género como un problema de cantidad, equiparación o inclusión por sí misma.

Se tomará la noción de autor (el autor ha muerto, Barthes), no como una forma de reproducir la teoría romántica del sujeto o de la creación artística, sino como una forma de resaltar a aquellos que han tenido logros significativos en el trabajo del arte. Por lo que un autor podría aparecer varias veces en la lista. Igual que otros cuyas obras ostentan los méritos sobresalientes podrán no aparecer debido a la economía de la selección. Reitero el primado del texto sobre los discursos establecidos; la opinión informada sobre el consenso de opinantes y lectores. Esta lista es una primera aproximación y no pretende ser definitiva. Ojalá provoque un debate que oriente hacia otras obras y ponga en evidencia las limitaciones críticas.

Se incluirá los distintos géneros en los que participan los autores. Notará el amable lector que hay autores repetidos porque han realizado aportes que no deben ser reducidos a una sola manifestación o género. Y otros que no aparecen en esta lista, pero que se podría considerar para una lista definitiva. La provisionalidad de esos juicios no implica que haya improvisación. La selección está basada en la lectura, en la participación en la vida cultural, en la enseñanza, la investigación y el estudio. De todas maneras, los juicios estéticos son individuales y el sujeto de suyo se encuentra en cuestionamiento en el discurso que produce.

Los mejores libros dominicanos de medio siglo

1975

Narrativa

Marcio Veloz Maggiolo

De abril en adelante, 1975

Juan Bosch

El oro y la paz, 1975

Pedro Mir

Cuando amaban las tierras comuneras, 1978

José Rijo

Floreo, 1978.

Pedro Peix

Las locas de la Plaza de los Almendros, 1977 (cuento)

Virgilio Diaz Grullón

Los algarrobos también sueñan, 1977.

Carlos Esteban Deive

Las devastaciones, 1979.

Poesía

Lupo Hernández Rueda

Por ahora, 1975

Manuel Rueda

Por los mares de la Dama, 1976

Obra poética de Manuel del Cabral, 1976

Héctor Incháustegui Cabral

Poema de una sola angustia. Obra poética completa, 1978.

Cayo Claudio Espinal

Banque de aflicción, 1979.

Ensayo

José Alcántara Almánzar

Estudios de Poesía Dominicana, 1979.

Josefina de la Cruz

La sociedad dominicana de fin de siglo a través de la novela, 1979.

Jannette Miller

Historia de la pintura dominicana, 1979.

Juan isidro Jimenes Grullón

Nuestra falsa izquierda, 1978.

1 9 8 0

Narrativa

Pedro Vergés

Solo cenizas hallarás (bolero), 1980.

Marcio Veloz Maggiolo

Biografía difusa de Sombra Castañeda, 1980

Pedro Peix

Las locas de la plaza de los almendros

Andrés L. Mateo

La otra Penélope, 1982.

Marcio Veloz Maggiolo

La fértil agonía del amor, 1982

José Alcántara Almánzar

La carne estremecida, 1989.

Ángela Hernández

Alótropos, 1989.

Poesía

Freddy Gastón Arce

Viaje hacia la luz, 1980.

José Enrique García

El fabulador, 1980.

René Rodríguez

Canciones Rosa para una niña gris metal, 1981.

Carmen Natalia Martínez

Amanecer adentro, obra poética completa, 1981.

Rafael García Bidó,

Revivir un gesto tuyo, 1982.

Enriquillo Sánchez

Pájaro dentro de la lluvia, 1983.

Juan Carlos Mieses

Urbit et orbi, 1984.

Franklin Mieses Burgos

Clima de eternidad, 1986.

José Mármol

El ojo del Arúspice, 1984.

Médar Serrata

Las piedras del ábaco, 1986.

Ensayo

Guillermo Piña-Contreras

Doce en la literatura dominicana, 1982 (entrevistas).

Pedro Mir

La historia del hambre en Santo Domingo, 1983.

Bruno Rosario Candelier

La imaginación insular, 1984.

Federico Henríquez Grateraux

La feria de las ideas, 1984

Diógenes Céspedes

Lenguaje y poesía en Santo Domingo en el siglo XX, 1985

Manuel Matos Moquete

La cultura de la lengua, 1986.

León David

Adentro, 1986.

Joaquín Balaguer

Memorias de un cortesano en la Era de Trujillo, 1988.

1 9 9 0

Narrativa

Andrés L. Mateo

La balada de Alfonsina Bairán, 1991.

Ramón Lacay Polanco

Antología, 1994

José M. Sanz Lajara

Antología de cuentos, 1994.

René Rodríguez Soriano

La radio y otros boleros, 1994.

Carmen Imbert Brugal

Distinguida señora, 1995

Pedro Antonio Valdez

Bachata del ángel caído, 1998.

Poesía

Alexis Gómez

Nueva York en tránsito quebrado, 1993.

León David

Guirnalda, Antología poética, 1993.

Adrián Javier

Bolero del esquizo, 1994.

Carmen Sánchez

Demando otro tiempo, 1995.

Tony Raful

Poesía: antología personal 1972-1995.

Carlos Rodríguez

El ojo y otras clasificaciones de la magia, 1995

Manuel Rueda

Félix León Batista

Negro eterno, 1997

La metamorfosis de Makandal, 1998.

Mateo Morrison

30 años de poesía y otros escritos, 1999

Ensayo

Manuel Núñez

El ocaso de la nación dominicana, 1990.

Pura Emeterio Rondón

Género épico y elemento popular en Compadre Mon, 1993.

Andrés L. Mateo

Mito y cultura en la Era de Trujillo, 1993.

Abigail Mejía

Obras escogidas, 1995.

Eugenio García Cuevas

Juan Bosch, novela, historia y sociedad, 1995.

José Mármol

La ética del poeta, 1997.

Manuel García Cartagena

Aquiles Vargas fantasma, 1989.

Silvio Torres Saillant

El retorno de la yola, 1999.

2000-2025

(Continuará)