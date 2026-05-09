La menopausia: agotamiento orgánico, renacer social

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Por CRISTIAN GUILLERMO FRANCISCO

La menopausia constituye un proceso fisiológico natural que marca el cese definitivo de la función reproductiva femenina. Tradicionalmente concebida desde una perspectiva biomédica como una etapa de declive hormonal y envejecimiento orgánico, en la actualidad se reconoce también como una fase de transformación social, psicológica y cultural. Este artículo analiza la menopausia desde un enfoque histórico, clínico y sociocultural, resaltando su dualidad como fenómeno de agotamiento orgánico y, simultáneamente, como una oportunidad de renacer social, empoderamiento y redefinición del rol femenino en la sociedad contemporánea.

La menopausia, definida como la ausencia de menstruación durante 12 meses consecutivos sin causa patológica, representa un hito biológico en la vida de la mujer, generalmente entre los 45 y 55 años (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). Este evento no debe interpretarse exclusivamente como el fin de la capacidad reproductiva, sino como una transición compleja que involucra dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Se resalta su dualidad como fenómeno de agotamiento orgánico y, simultáneamente, como una oportunidad de renacer social, empoderamiento y redefinición del rol femenino en la sociedad contemporánea.

Históricamente, la menopausia ha sido interpretada bajo paradigmas de decadencia y pérdida, asociados al envejecimiento y a la disminución de la feminidad. Sin embargo, en las últimas décadas, la literatura científica y los estudios de género han propuesto una visión renovada que la concibe como una etapa de autonomía, madurez emocional y redefinición del rol social (Avis & Crawford, 2008).

Nuestro objetivo es analizar e informar sobre la menopausia desde una perspectiva integral, destacando su carácter dual: por un lado, como proceso de agotamiento orgánico; y por otro, como una oportunidad de renacer social.

Perspectiva histórica de la menopausia. A lo largo de la historia, la menopausia ha sido interpretada de diversas maneras:

0 en la antigüedad, textos hipocráticos describían el cese menstrual como un desequilibrio humoral.

0 Durante y para la Edad Media, se vinculó con concepciones místicas y, en ocasiones, con supersticiones.

0 Es el siglo XIX, donde se medicalizó el proceso, considerándolo una patología que requería intervención.

0 Hoy en el siglo XX y XXI, se ha reconocido como un fenómeno fisiológico normal, con abordaje integral.

El término “menopausia” fue introducido por el médico francés Charles Pierre Louis de Gardanne en 1821, marcando el inicio de su conceptualización moderna.

Bases fisiopatológicas: el agotamiento orgánico. Desde el punto de vista biológico, la menopausia representa el agotamiento funcional de los folículos ováricos, con la consecuente disminución de estrógenos y progesterona.

Los cambios endocrinos principales son: disminución de estradiol, aumento de FSH y LH, alteración del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Con manifestaciones clínicas como: sofocos (bochornos). sudoración nocturna. atrofia urogenital. Cambios en la piel y cabello. Osteopenia y osteoporosis. Alteraciones cardiovasculares. Estos cambios reflejan un proceso de envejecimiento biológico progresivo, que ha sido interpretado como un “agotamiento orgánico”, aunque esta visión resulta limitada si no se considera el contexto integral de la mujer.

El impacto psicológico y emocional. La menopausia no solo implica cambios físicos, sino también transformaciones emocionales: ansiedad, irritabilidad, depresión leve a moderada, alteraciones del sueño, cambios en la autoestima. No obstante, diversos estudios evidencian que muchas mujeres experimentan esta etapa como una fase de mayor estabilidad emocional y autoconocimiento, especialmente cuando cuentan con apoyo social y educación en salud (Freeman et al., 2014).

Perspectiva de dimensión sociocultural: el renacer social. En contraposición a la visión de pérdida, la menopausia puede interpretarse como un proceso de renacimiento social con aspectos positivos como: liberación de la función reproductiva, mayor autonomía personal, reconfiguración del rol familiar, desarrollo profesional y social, empoderamiento femenino. En muchas culturas contemporáneas, la mujer menopáusica es vista como una figura de sabiduría, de experiencia, de liderazgo, lo que contrasta con visiones históricas de invisibilización.

El enfoque actual en salud pública promueve la menopausia como una etapa de envejecimiento saludable, en la que se prioriza la calidad de vida, la actividad física, la salud mental y la participación social (WHO, 2022).

El enfoque médico actual: atención integral. El abordaje moderno de la menopausia debe ser multidisciplinario con componentes del manejo en: educación en salud. terapia hormonal (cuando está indicada), manejo de síntomas vasomotores, prevención de osteoporosis, salud cardiovascular, apoyo psicológico. Asimismo, el médico debe adoptar un enfoque empático, centrado en la paciente, reconociendo que la menopausia no como enfermedad, sino como una transición vital.

La menopausia ha evolucionado desde una visión reduccionista centrada en el déficit hormonal hacia una comprensión holística que integra aspectos biológicos, psicológicos y sociales. La noción de “agotamiento orgánico” resulta válida en términos fisiológicos, pero incompleta desde una perspectiva humana. El concepto de “renacer social” introduce una reinterpretación positiva, alineada con los enfoques contemporáneos de género y salud integral. Esta dualidad permite comprender la menopausia como un proceso de transformación, más que de declive.

La menopausia es un fenómeno complejo que trasciende lo biológico. Si bien implica un agotamiento funcional del sistema reproductivo, también representa una etapa de crecimiento personal, autonomía y redefinición social. El desafío actual de la medicina y la sociedad es promover una visión equilibrada, que reconozca tanto los cambios orgánicos como las oportunidades de desarrollo humano que esta etapa ofrece.

Referencias bibliográficas (Formato APA 7ª edición)

0 Avis, N. E., & Crawford, S. L. (2008). Cultural differences in symptoms and attitudes toward menopause. Menopause, 15(3), 519–526. https://doi.org/10.1097/gme.

0b013e31815a8a0b ? Francisco, C. Archivo Académico Personal. Documento Word, 2026.

0 Freeman, E. W., Sammel, M. D., & Lin, H. (2014). Temporal associations of hot flashes and depression in the transition to menopause. Menopause, 21(7), 708–715. https://doi.org/10.1097/

GME.0000000000000168

0 Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Salud de la mujer y envejecimiento saludable. OMS.

0 Santoro, N., & Randolph, J. F. (2011). Reproductive hormones and the menopause transition. Obstetrics and Gynecology Clinics, 38(3), 455–466. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2011.05.004

0 Soules, M. R., Sherman, S., Parrott, E., et al. (2001). Executive summary: Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW). Fertility and Sterility, 76(5), 874–878.

0 World Health Organization (WHO). (2022). Women ageing and health. WHO Press.