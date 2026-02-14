Nueve mil quinientos millones de viajeros se trasladan en China con el Nuevo Año Lunar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

POR MAYDA BALMASEDA SARIEGO

Durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar se moverán por todo el país, y hacia el extranjero, más de 9 500 millones de viajeros: más de ocho veces la población total del país y equivalente a 863 veces la población de la República Dominicana.

El Año Nuevo Lunar es la fiesta cultural más tradicional de la milenaria sociedad china, cada año se inicia un nuevo ciclo en su horóscopo. Este año el 17 de febrero inicia el Año del Caballo de Fuego –año 4724 en el calendario de China- y concluye el Año de la Serpiente. Como ocurre cada año en cada festividad, miles de millones de ciudadanos se trasladan de su lugar de residencia, o trabajo, hacia el terruño de sus ancestros. Muchos –y en China hablar de “muchos” significa millones– se han trasladado de zonas rurales a las ciudades o simplemente de un lugar a otro ya sea por razones de mejores trabajos o por lazos conyugales o familiares. El impetuoso desarrollo chino ha acelerado el proceso de urbanización por lo que el pasado año se estimaba que el 67 % de la población vivía en las ciudades (Banco Mundial).

Para la nación china la “familia es el centro”, todo se mueve alrededor de la misma y hasta a los niños en la escuela se les estimula el cariño a sus padres. Los adultos mayores son venerados y respetados y merecen ser receptores del amor de sus seres queridos, hijos y nietos. Eso se cultiva en China desde el hogar y la escuela.

No hay momento de asueto laboral en China que una inmensa masa humana no aproveche para trasladarse para ver a sus parientes, especialmente durante la Fiesta de Primavera, o Año Nuevo Lunar, que es el asueto más largo y que este año se aumenta a nueve días, el más largo de la historia, desde el 15 hasta el 23 de febrero.

El Año Nuevo Chino es celebrado en varias otras naciones asiáticas como Japón, Corea, Vietnam, Singapur, Filipinas y Mauricio, entre otros. El momento y periodo se determina cada año basado en el calendario lunisolar. Es el día de Luna Nueva más cercano al día equidistante entre el solsticio de invierno –22 de diciembre en el hemisferio norte– y el equinoccio de primavera –22 de marzo-: 45 días después del solsticio de invierno y 45 días antes del equinoccio de primavera. Ese día equidistante es el llamado Comienzo de Primavera (el lichun). Necesariamente el Año Nuevo habrá de caer en momento de Luna Nueva –ciclo lunar– pero dado que las estaciones solares se suceden por la posición del Sol –calendario solar– ambos días no se repiten en la misma fecha cada año.

El día equidistante será reconocido como Año Nuevo únicamente si coincidiese con el día de Luna Nueva: de no ser así, el día del Año Nuevo será el día de Luna Nueva más inmediato al calculado por lo que, generalmente, es entre el 21 de enero y el 18 de febrero.

En 2026 el Año Nuevo cae el 17 de febrero, aunque las festividades y los viajes empezaron desde el día 2. Desde este y hasta el 8 se habían registrado 1 400 millones de viajes. El periodo vacacional de nueve días, ampliado este año, inicia el 15 de febrero y se prolonga hasta el 23 de marzo. Este 2026 al caer el Año Nuevo Lunar el 17 de febrero el periodo de 40 jornadas de celebraciones se extiende 15 días antes del Año Nuevo, 2 de febrero, y hasta 25 días mas tarde del Año Nuevo, 13 de marzo. Los 9 días de vacaciones caen en el periodo. Es el “Chungun” –acrónimo chino de “primavera” y “transporte” -, el más extraordinario y masivo movimiento migratorio humano, el regreso al “hogar ancestral”. La principal instancia de planificación económica, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, estima que entre el 2 de febrero y el 13 de marzo se registrarán 9,500 millones de personas viajando. En 2025 fueron 9,020 millones de desplazamientos.

Aunque la “fiesta” se extiende por 40 días, las vacaciones masivas duran nueve, pero muchos adelantan vacaciones o utilizan días libres pendientes, por ello la gran migración interna se produce desde el día 2 de febrero. Unos aprovechan para hacer turismo, incluso con sus adultos mayores, pero para la enorme mayoría es una oportunidad de encuentro familiar.

La extensa red ferroviaria china estima que moverá 540 millones de viajeros, con promedio diario de más de 13 millones, 5 % más que en 2025. Los aviones prevén unos 95 millones de pasajeros. El resto del movimiento será carretero; en 2025 se movieron por la red vial 8, 390 personas. Los pasajeros por tren y avión se contabilizan por la venta de tickets, mientras que el de los vehículos particulares y otros, por el registro de peajes en las autopistas y los ocupantes por vehículos.

La red de ferrocarril ha añadido 426 servicios adicionales diarios de trenes de alta velocidad, hasta 350 km/h; en tanto los reguladores de la aviación civil han previsto 2 100 vuelos más. La Fiesta de primavera es la festividad más importante y humana en el calendario chino. Muestra el gran reto demográfico nacional, su impresionante infraestructura de transporte y la potente economía y, asimismo, el valor humano y social en la idiosincrasia china.