Somos Otros: la crónica del mundo que nadie previó

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POR: LUIS RUBIO

Seis años más tarde, la huella de la pandemia de 2020 en la historia global tiene más vigencia que nunca. Conforme avanza el tiempo, los estudios y reflexiones de múltiples analistas e investigadores apuntan hacia nuevos cambios estructurales en la forma que interactúan los pueblos de la segunda década del siglo XXI. El libro Somos Otros, escrito por Sergio Roitberg, entra en esta nueva tradición de búsqueda de comprensión de las rupturas sociales que vinieron condicionadas por el 2020.

Se trata de una investigación sobre el cambio de paradigma en la identidad humana y la organización social. Desde luego, utiliza los eventos de emergencia y las situaciones médicas de la crisis sanitaria como la sombrilla bajo la cual se desarrollaron muchos de los fenómenos sociales, políticos y económicos que condicionan esta época.

Roitberg propone un análisis detallado sobre las transformaciones colectivas derivadas del aislamiento obligatorio. La obra evita ser una cronología de contagios o una relatoría médica tradicional; en su lugar, el autor utiliza su experiencia previa en la cobertura de crisis internacionales para tratar de explicar el presente de la humanidad. Aunque establece sus ideas y las conclusiones a las que ha llegado, Sergio escribe desde la consciencia de que todavía son más las preguntas que las respuestas, pero proponiendo Somos Otros como una marca desde donde partir la reflexión.

El texto documenta cómo la sociedad transitó de un estado de pausa obligatoria a una realidad de aceleración constante. Esta transición marcó el inicio de una nueva etapa en la evolución de las relaciones humanas y la productividad global.

La motivación principal del libro surge de la observación directa del autor en marzo de 2020. Roitberg presenció la paralización total de infraestructuras críticas en el aeropuerto de la ciudad de Miami. Este escenario resultó inédito a pesar de su trayectoria cubriendo eventos de alto impacto como los atentados del 11 de septiembre. El mundo se detuvo de manera súbita por primera vez en la historia moderna. El autor comprendió en ese instante que las consecuencias de tal evento serían profundas y permanentes.

Sergio Roitberg, autor de Somos Otros.

El autor define este periodo histórico como la era del unknown o de lo desconocido. La crisis sanitaria operó como un punto de inflexión histórico para la humanidad entera. Las estructuras de previsibilidad construidas por la tecnología durante cinco décadas desaparecieron rápidamente. El hombre buscó certezas durante años mediante el avance de la ciencia y los algoritmos. La incertidumbre se convirtió en el hábitat natural de la civilización contemporánea tras el brote viral.

El libro plantea que la resiliencia cambió su significado técnico tras la experiencia del confinamiento. Roitberg descarta la idea de resiliencia como la capacidad de aguantar de forma pasiva. La nueva definición implica recibir el golpe y reorganizar los recursos de manera inmediata.

Un ejemplo documentado es la transformación de restaurantes en centros de logística o supermercados improvisados. Esta capacidad de adaptación permitió la supervivencia de múltiples sectores económicos durante el cierre total.

La reconfiguración del entorno laboral ocupa una parte sustancial de la investigación de Roitberg. De acuerdo con su análisis, el trabajo dejó de ser un destino geográfico vinculado estrictamente a una oficina o una fábrica. Así, el empleo pasó a definirse como una actividad que puede realizarse desde cualquier ubicación física. Este fenómeno representa un cambio cultural profundo basado en la autonomía del individuo moderno. La tecnología facilitó este proceso, pero el motor principal del cambio fue la necesidad social.

Las personas organizaban anteriormente su existencia entera alrededor de la jornada laboral y los traslados diarios. Sin embargo, los días de confinamiento pusieron sobre la mesa el teletrabajo, abriendo opciones para poblaciones y mercados que hasta entonces no contaban ni con la infraestructura ni con los flujos para garantizar eficiencia en esas condiciones.

El orden de prioridades se invirtió tras la necesidad de permanecer en el hogar por tiempo prolongado. La gente empezó a integrar sus rutinas personales como el ejercicio o la vida familiar en horarios antes reservados al empleo. El trabajo es ahora una red de vínculos orientada hacia propósitos compartidos entre colaboradores. La estabilidad ya no reside exclusivamente en la permanencia en un puesto fijo por tiempo indefinido.

En definitiva, Somos Otros registra de forma testimonial la demostración de aquella frase que solía repetirse una y otra vez durante los días de confinamiento: “Después de esto, no seremos los mismos”. Y contrario a un cambio ingenuo, como predicaba parte de la población de entonces, lo que Sergio sugiere es que, sí, somos otros, pero determinados por los cambios que el mundo debió asumir y a las dinámicas que surgieron a partir de la pandemia. En definitiva, se trata de una lectura obligatoria para leer el presente.

Luis Rubio es director senior de Cuentas de Newkink Dominicana.