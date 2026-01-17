Paul Giudicelli Palmieri y Frida Altagracia su hija ignorada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Onorio Montás

Conocí a Paul Giudicelli Palmieri por los años 1963; dos años

más adelante en medio de la Revolución de Abril tuve una gran amistad con el doctor Eduardo Segura Almonte, quien fue comandante médico durante la revolución, además un destacado cirujano oncólogo, pionero en el tratamiento del cáncer. El doctor Segura con quien sostuve una gran amistad unos días antes de la muerte del maestro Giudicelli me pidió en que le acompañara a visitarlo en su lecho de muerte en el hospital Padre Billini. Mis relaciones con Eduardo Segura se convirtieron en una gran amistad hasta pocos meses antes de su muerte. A pesar de que había estudiado en Francia, siempre prefería el “Stolichnaya con limón” y yo no cambiaba el vino, cuando regularmente en las noches conversábamos en la barra del Boga-Boga.

Hace un tiempo Virgilio Ortíz Bosch y yo recordábamos al maestro Giudicelli, quien justamente había tenido un estudio en la parte trasera al Instituto Gregg en la doctor Delgado esquina avenida Independencia.

Giudicelli murió de cáncer a los cuarenta y tres años, en junio de 1965, mientras se desarrollaban los acontecimientos de la guerra civil y se convierte en ¨Guerra Patria ¨ al ser invadida nuestra nación por tercera vez por tropas de los Estados Unidos. La noticia de su enfermedad les llega a los comandantes y combatientes constitucionalistas. Tres días antes de morir, frente a su casa, en la calle Sánchez número 40 al lado del edificio Copello es despedido por Francisco Alberto Caamaño Deñó presidente de la República Dominicana, Frida Altagracia vivía junto a su padre y familiares paternos.

Hace un buen tiempo había conversado con varios amigos, entre ellos Máximo Grullón. Traté de conversar con Freddy Ginebra Giudicelli, pero fue imposible pues se tornó inaccesible.

Cuando conversábamos, me hablaba de dos hijos de Paul Giudicelli que vivían en Centroamérica, uno de ellos que era miembro de las Fuerzas Armadas en la “era de Trujillo” ¨ y se desempeñaba en un cargo diplomático. Nadie me habló jamás de la existencia de Frida (en honor de la artista mexicana Frida Karlo, a quien Giudicelli le tenía una gran admiración), su única hembra que a la hora de su muerte tenía apenas 9 años; que había nacido de la unión con Sarah Díaz una mulata santiaguera que había conocido durante los años que vivió en Santiago de los Caballeros. De acuerdo al acta de nacimiento la niña había nacido en la clínica del doctor López Cordero en Santo Domingo y declarada el seis (6) de octubre de 1956 por su padre Paul Giudicelli, de 41 años de edad, siendo testigos Manuel Del Cabral y Miguel A. Billini ante el oficial civil de la Primera Circunscripción Emilio E. Ravelo.

Luego de una conversación con Fernando Ortíz Bosch me indicó, para mi gran sorpresa, que Paul Giudicelli había tenido una hija y que estaba casada con Tomás Viñals, un empresario-industrial que a través de él podría contactarla, y así fue, tuve la dicha de conocer a doña Frida Altagracia Giudicelli Díaz de Viñals.

Doña Frida relata datos ocultados, otros tergiversados entre medias verdades, la historia, el olvido y la mentira.

Tuve la oportunidad de conversar largamente con doña Frida en residencia en un apartado lugar lejos del enloquecedor ruido junto a esposo don Tomás, una conversación con mucha nostalgia al hablar de sus progenitores.

Mucho se ha escrito y hablado sobre la vida y obra de mi padre.

Sobre los valores estéticos, referentes culturales, antropológicos y sociales de las creaciones artísticas de su pintura, yo no tengo mayores observaciones y concuerdo en que mi padre fue un pionero de la modernidad en República Dominicana.

Pero sobre lo que se ha escrito acerca de su personalidad síquica, moral y ética, si creo oportuno señalar o hacer algunas precisiones para airear un poco la atmósfera sobre la imagen de mi padre que han esparcido biógrafos, literatos e intelectuales y escritores.

Existe una dualidad acerca de su fecha de nacimiento. Una que asigna el año 1921 como fecha de su nacimiento y es la que más se pregona, y otra, de la que sí hay prueba escrita, que consigna la fecha de su nacimiento en noviembre del año 1919 con número de certificado 461. Incluso existe ahí mismo, en ese libro, otra referencia de nacimiento con fecha 04 de junio del 1917.

Con esto inmediatamente se infiere que mi padre tenía más de 16 años cuando nació Pablo mi primer hermano.

Ya esa edad el carácter fuerte y decidido de mi padre estaba ya formado.

Mi padre fue un hombre grandioso, con inquietudes y pensamiento comprometido, independiente, autosuficiente y que fue capaz siempre de depender de sí mismo apoyándose en su propia capacidad de trabajo y esfuerzo a las que nunca renunció y temió.

Su vida conyugal o de matrimonio no la supeditó a la ventaja ni a la conveniencia ni mucho menos se arrodilló a costa de lisonjas económicas, y prueba de ello fue su divorcio, su trabajo en diferentes áreas del saber y la producción. Si no se le arrodilló al régimen trujillista, por compromiso social, moral y ético, ha de deducirse entonces que no lo haría ante un matrimonio por conveniencia.

Aunque su vida estuvo marcada por el infortunio, la búsqueda constante y los desafíos, eso no lo disminuyó para trabajar empecinadamente, hacer su obra y dejar su legado de un arte puro de raíces propias como arte dominicano.

Otro rasgo importante que se establece en la biografía de mi padre y yo quiero desmentir y dejar claro es el que presenta a mi padre como un amargado, que más nunca volvió a casarse y que murió solo y desamparado. Quiero citar una parte de un texto de esa apócrifa biografía sobre mi padre. Cito: “Se fueron a vivir a Santo Domingo donde tuvieron dos hijos: Pablo y Paul. Pocos años después se divorciaron y Paul Giudicelli permaneció soltero hasta el día de su muerte”.

Con esas cortas líneas se oculta, se borra e invisibiliza un tramo muy importante y significativo de la vida de mi padre.

Se me oculta a mí que soy su hija sobreviviente. Se oculta a mi madre que se dedicó al comercio. Mi padre la conoció a finales de la década del 40. Vivieron juntos, nací yo en el 1956. Mi madre fue una fiel y devota compañera que asistió a mi padre en todos los aciagos momentos de su padecimiento de salud. Mi padre no estuvo, ni vivió solo.

Se oculta y miente sobre ese tramo y trayecto final de la vida de mi padre.

Todo lo que estoy diciendo me lo contaba mi madre. Me lo contaba, decía y replicaba con dejo de melancolía y resaca moral porque no entendía si todo ese ocultamiento obedecía a un estigma social o rasero racista. Nosotros existíamos pues mi madre vivió hasta el 2007 en que ella falleció.

Pero mataron y sepultaron en vida a la compañera y esposa del

artista, mi madre Sarah Díaz. Mulata santiaguera proveniente de una familia que se ligará a la proceridad de luchadores por este país.

Yo hablo y digo estas cosas en plano puramente cultural sin ánimo de polemizar otras áreas y para que este legado no quede impune y se pierda después de mí.

Hay otros aspectos inéditos acerca de la obra de mi padre y sobre proyectos con sus pinturas que quedaron truncados.