El periplo caribeño de los Ottenwalder

En su declaración ante la comisión designada por el gobierno provisorio de la Restauración para conocer las causas del incendio que destruyó a Santiago en septiembre de 1863, declararon varios extranjeros, entre ellos Miguel Ottenwalder, de profesión carpintero, soltero, de edad 46 años, con más de once años de residencia en Santiago y ciudadano francés.

Tenemos pues que, conforme a su propio testimonio, el tronco de esta familia en República Dominicana nació hacia 1817 y que para 1852 ya estaba en Santiago. Su soltería es un aspecto discutible, ya que en el acta de defunción de su esposa y en varias actas correspondientes a sus hijos se da a entender su condición de casado. En lo que respecta a su nacionalidad francesa -aunque la fonética de su apellido aparente alemana- esto es explicable. Ottenwalder era oriundo de la provincia francesa de Alsacia, la cual, junto a la de Lorena, hace frontera con Alemania. Ambas fueron francesas hasta 1871, cuando por el Tratado de Francfort y hasta 1919 pasaron a ser territorio alemán. Al momento de su declaración en 1863, su lugar de origen pertenecía a Francia.

El exacto lugar de origen en la Alsacia nos lo proporciona el mismo Ottenwalder, cuando en una “protesta” levantada por ante el notario público de Santiago, Narciso Román, en 1864, con motivo de la pérdida de sus bienes como consecuencia del incendio de 1863, declaró ser carpintero, natural de “Manig, departamento del bras Rhin en Francia” y que residía “hace años en esta ciudad”. El Bajo Rhin es un departamento de Francia, del cual Estrasburgo es su capital, al igual que de Alsacia, en el cual existe la comuna de Mussig, muy posiblemente el nombre correcto de su lugar de nacimiento.

Su esposa Catalina Leman Hothle, nacería hacia 1813, pues murió en Santiago en 1888 a la edad de 75 años, ya viuda. Como consta en su acta de defunción, era también “natural de la Alsacia (Alemania)”, acotación geográfica cónsona con la pertenencia entonces de dicha región a Alemania.

En algún momento no precisado, los esposos Ottenwalder Leman pasaron a residir a Hamburgo, donde nació al menos uno de sus hijos y acaso además el punto de partida hacia uno de sus destinos caribeños: La Guaira, en Venezuela. En efecto, en el acta de defunción de Desiderio Ottenwalder Leman, fallecido en Santiago en 1883 a los 40 años, se dice que era “carpintero alemán”, de La Guaira, pero “natural de Hamburgo”. Entretanto, en el acta de enterramiento de Rafaela Ottenwalder Leman, sepultada en Santiago en 1872 a la edad de 27 años, se precisa que era “natural de la Guayra”, mientras que en la Catedral San Pedro Apóstol de La Guaira consta el bautismo de Miguel Ottenwalder Leman en 1843. De manera que, al menos entre 1843 y 1845, los Ottenwalder residieron en este puerto venezolano, conectado para la época con los puertos alemanes de Hamburgo, Bremen y Altona y donde se había establecido un nutrido grupo de comerciantes alemanes desde 1821.

Aunque Miguel Ottenwalder residía en Santiago, ya en 1852, su incendio durante la guerra restauradora en 1863 limita saber el lugar de nacimiento de sus hijos José María, José Antonio, Carlos, Juan Francisco y Catalina, pero sí consta que al menos dos más nacieron aquí: Domingo vendría al mundo hacia 1862 o 1865, pues en su acta de defunción y en su acta de enterramiento se lee que tenía 11 y 14 años, respectivamente, al momento de su muerte en 1876. Luis María nacería hacia 1870, ya que murió a los 40 años en 1910.

De los citados, José María Ottenwalder Leman (f. Santiago, 2 abril 1897) fue dependiente del establecimiento de talabartería de Alejandro González, a quien se asoció bajo la razón “Alejandro González & Ca.” en 1882. En 1884, junto a sus hermanos José Antonio, Juan Francisco y Luis María, participó de la fundación de la sociedad de artesanos “Alianza Cibaeña”.

José Antonio Ottenwalder Leman casó en Santiago en 1887 con Concepción Mallol Rodríguez, mientras que su hermano Carlos, músico, contrajo matrimonio en Santiago en 1878 con Otilia Fernández Castellanos. A su vez, Juan Francisco casó con Ana Amelia Morel; Desiderio casó en Santiago en 1878 con Inocencia Morel, y Catalina fue esposa de Juan Antonio de Lora Ventura. En la residencia del matrimonio Lora-Ottenwalder fue velado en la madrugada del 26 de julio de 1899 el cadáver del presidente Ulises Heureaux, asesinado en Moca en la tarde ese día.

El hecho de que a partir de la década de 1840 comerciantes alemanes se radicaron en Puerto Plata, el punto clave de las relaciones germano-dominicanas, que a su vez sostenía relaciones con Saint Thomas, puerto libre danés de las Islas Vírgenes que constituía el centro de las actividades mercantiles alemanas en la cuenca del Caribe y la plaza intermediaria del comercio alemán con La Guaira, permitiría sugerir que el establecimiento de los Ottenwalder Leman en República Dominicana se diera en dicho contexto.

Ya aquí, el oficio de carpintero de Miguel Ottenwalder -que continuaron sus hijos José Antonio, Juan y Luis- se constituiría en el sostén familiar: en su declaración notarial de 1864 en Santiago, declaró que perdió tres casas en la calle de la Amargura -hoy Duvergé- y “utensilios de carpintería para trabajar con ocho obreros”. En su taller, Miguel Ottenwalder confeccionaría nada menos que la mesa donde se firmó el Acta de Independencia del 14 de septiembre de 1863, que formó parte del mobiliario de la casa de Juan Francisco García y su esposa Meliná Charrier -conocida como la Madama García-, donde se instaló el gobierno restaurador.

Esta dama la legó hacia 1895 a su sobrino Abelardo Viñas Charrier, quien a su vez la entregó en 1932 a su nieto José Abelardo Batlle Viñas, quien a su vez se la dedicó a Trujillo. Hoy se desconoce el paradero de ese importante mueble, único testimonio material conocido que surgió de las manos de aquel carpintero francés que recorrió el Caribe.

Instituto Dominicano De Genealogìa. www.idg.org.do