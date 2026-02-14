Poética de Carlos García Lithgow "Una luz inmersa en la sombra"

Publicado por BRUNO ROSARIO CANDELIER Creado: Actualizado:

Una grandiosa y memorable obra poética irrumpe en los escenarios del arte de la creación verbal. Se trata del poemario de Carlos García Lithgow (Sombras bajo el sol, Santo Domingo, Editora Manatí, 2025), con un hermoso formato que conforma una cartografía interior de la conciencia.

Carlos García Lithgow ausculta el interior de lo viviente para captar el sentido de fenómenos y cosas, tarea que distingue a los genuinos poetas cuando testimonian su valoración conceptual, estética y espiritual de lo viviente que su sensibilidad y su conciencia auscultan, captan y valoran.

El poeta expresa, con profunda emoción, el asombro que su percepción de lo viviente ilumina su conciencia. La genuina intuición da con la verdad de las cosas y la connotación del sentido. De ahí que la creación original revela la esencia del sentido y el primor de lo viviente. En tal virtud, el poeta usa el lenguaje que revela el sentido profundo de la realidad sensorial y las emanaciones estelares de los mundos sutiles. Por eso la creación es el producto de la intuición, de la inspiración o de la revelación, y cuando el poeta capta y valora lo que intuye o lo que le revelan del más allá, que siente con emoción entrañable y con la satisfacción de intuir sentidos profundos o captar verdades de vida, sentidas con singular estremecimiento, no duda en plasmarlas en elocuentes versos o en narraciones impregnadas del fluir de lo viviente.

Carlos García

El trasfondo sutil de las irradiaciones estelares

El autor de este poemario aborda el trasfondo del misterio inmerso en la sombra de lo etéreo, en los arrecifes de los océanos estelares y en el fuero entrañable de las cosas, razón por la cual en todo fluye el aliento divino. De los mundos sutiles proceden imágenes impregnadas de una sabiduría ancestral que los iluminados y poetas de la trascendencia, como el autor de esta obra, captan y revelan para enseñar el manjar interior de singular prosapia procedente del “Mundo ideal”, del que hablaba Platón, fuente de verdades impregnadas de muy antiguas verdades: “El aire tenía el espesor de una pregunta que lleva años sin ser respondida. Y comprendí que íbamos al encuentro con el que escribe desde el abismo, sin querer salvarse, sino para decir la verdad” (Carlos García Lithgow, Sombras bajo el sol, p. 110).

Las verdades profundas del mundo ideal

Cuando el poeta Carlos García Lithgow sintió que algo singular tocaba su sensibilidad y algo trascendente irradiaba su conciencia, optó por testimoniar lo que su intuición percibía, la inspiración soplaba y la revelación le dictaba, que dio a conocer en esta edificante creación que alterna narración y poesía, imágenes y conceptos, verdades y bellezas de un decir profundo y elocuente, para que entendamos que el misterio entraña conceptos sutiles y la naturaleza revela sentidos entrañables con verdades y mensajes de una singular prosapia que ilumina, embellece y edifica.

Esta recreación del mundo ideal de Platón, humanizado y consentido, ataviado con la forma que emociona y el sentido que edifica, ilumina el destino que a todos nos aguarda. Desde el punto invisible, ideal y transfinito, el narrador-poeta concita emociones y vivencias, reflexiones y sentidos, personajes y leyendas, historietas y valores, mitos y verdades en lo sagrado y lo profano, a través de una historia consentida y envasada con el auxilio de la memoria vicaria: “Todavía ardía en nosotros el resplandor del umbral. Un fulgor persistente, tibio y hondo, como si una llama interior hubiese aprendido a quedarse sin consumirnos. El Habitante del Cruce y yo caminábamos envueltos en esa luz callada, como quien ya no busca iluminar, sino sostener lo que ha sido revelado” (Carlos García Lithgow, Sombras bajo el sol, p. 171).

Continuador de la herencia intelectual, estética y espiritual de Manuel Rueda, Manuel Valerio y Máximo Avilés Blonda, el poeta dominicano Carlos García Lithgow enaltece la reflexión de la conciencia a la luz del ideal que funda una creación en la sabiduría del lábaro trascendente del Numen cósmico.

En tal virtud, diez atributos conforman la creación poética de Sombras bajo el sol, de Carlos García Lithgow:

1. Testimonio de una sensibilidad empática. Esta faceta refleja una afinidad con el aura de las cosas, eco del sentido entrañable en cuya virtud la persona capta y valora lo que las cosas son.

2. Eco y expresión de una inteligencia sutil. La captación de las manifestaciones estelares de los mundos sutiles indica que el autor de esta obra está dotado de una alta conciencia en cuya virtud capta señales del más allá con mensajes y sentidos impregnados de una prosapia singular en imágenes y sentidos con antiguas verdades de una sabiduría ancestral, misteriosa y oculta.

3. El creador es un amanuense del espíritu, o como creían los antiguos griegos, un elegido de las Musas que revelaban mensajes con sentido trascendente. Un amanuense de la trascendencia recibe mensajes en imágenes y símbolos provenientes de las irradiaciones estelares de los mundos sutiles en cuyo lenguaje secreto, misterioso y arcaico hay verdades de singular prosapia celeste.

4. Emisor del lenguaje estético y espiritual de la poesía. La elección de nuestro poeta para ser portavoz de mensajes profundos indica que el agraciado amanuense conoce el lenguaje de la poesía, único instrumento adecuado para formalizar, mediante el arte de la creación, valores profundos y entrañables que la creación poética recrea y revela una prosapia secreta con la dotación estética y espiritual de un decir misterioso y profundo.

5. El sentido sutil inmerso en la forma verbal. Carlos García Lithgow ha sabido articular, a la forma del lenguaje, el sentido interior y trascendente de una visión profunda proveniente de las irradiaciones estelares que portan verdades y valores de singular estirpe en el ámbito estético de la creación. De ahí el talento formal para darle el cauce adecuado a unos conceptos impregnados de un sentido trascendente inmerso en la forma con un soterrado secreto. Armonizar forma y sentido en la forma de la lírica y la hondura del concepto es uno de los atributos de esta singular obra, Sombras bajo el sol, mediante una inmersión interior en las revelaciones secretas y profundas de la prosapia de los mundos sutiles.

6. La onda de lo sagrado fluye en lo viviente. Lo sagrado fluye en el sentido, y el concepto subyace en la forma. Comprender lo que las cosas entrañan y el sentido revela es un don de la inteligencia común. Y captar lo que el misterio oculta y la trascendencia revela es un don de la inteligencia sutil. Carlos García Lithgow recrea en este poemario el sentido de lo viviente y la revelación de la trascendencia en virtud de los dones y talentos de su inteligencia profunda.

7. Imágenes y símbolos de la trascendencia. De las irradiaciones estelares de la cantera infinita llegan imágenes y símbolos con mensajes y sentidos de singular prosapia que captan iluminados, contemplativos, profetas, santos y místicos en virtud de su inteligencia sutil. El autor de Sombras bajo el sol capta y revela singulares vivencias con profundos mensajes soterrados indicativos de una sabiduría y una inteligencia no comunes por la sabiduría revelada.

8. Recreación del sentido de mensajes siderales. Percibir y recrear el sentido de mensajes provenientes del más allá implica tener en la conciencia canales aptos para percibir dichos mensajes, y también talento para entender y valorar lo que esos mensajes entrañan en las irradiaciones estelares, como lo manifiesta el autor de esta memorable obra.

9. Ausculta el misterio inmerso en figuraciones sutiles. Captar el sentido revelado en el interior de las imágenes es la tarea de quienes, como los mitopoetas, cosmopoetas y teopoetas, realizan cuando comunican los valores inmersos en los mensajes ocultos de la trascendencia, como se manifiesta en esta obra de singular relieve conceptual, estético y espiritual.

10. Capta el sentido inmerso en el fuero inconsútil del misterio. Hacer de la belleza de la forma y del sentido conceptual el contenido de una obra es lo que ha hecho el agraciado autor de Sombras bajo el sol al captar y revelar, en el formato del arte de la creación verbal, el sentido profundo de mensajes provenientes del fuero de la trascendencia plasmado en una obra que ilumina, edifica y embellece lo que eleva la conciencia con la luz de lo Alto y la gracia de una sabiduría espiritual.

Emoción y convicción, talento y sentido son algunas de las cualidades que el autor de esta obra, hecha con esmero y elegancia, consigna para darle categoría y esplendor a este poemario, por lo cual resalta lo que estos versos finales sugieren:

Porque todo lo que ha vibrado en estas hojas,

lo ha hecho para ser llevado dentro.

Y todo lo que permanece, no está afuera

Está ahora en quien sostiene el libro abierto.

Y decide si lo cierra…o lo predica.

(Sombras bajo el sol, p. 195).

Platón consignó que ascendió al “Mundo ideal” de la estratosfera. Y el apóstol Pablo reveló que fue elevado al “Tercer cielo” donde moran ángeles, querubines y serafines. Ángelus Silesius escribió las revelaciones espirituales de la trascendencia que le fueron dadas en sus vivencias seráficas. Y, como William Blake entre los ingleses, Jorge Luis Borges entre los argentinos y Manuel Llanes entre los dominicanos, el poeta Carlos García Lithgow fue partícipe del “banquete trascendente” de los elegidos, según revela esta admirable creación de un grandioso talento reflejado en los siguientes atributos:

1. Habita poéticamente el mundo a la luz de la contemplación.

2. Tiene una visión espiritual de lo viviente, con hondura entrañable.

3. Convierte en singulares imágenes visionarias sus vivencias reveladas.

4. Recibe mensajes con verdades profundas de las irradiaciones estelares.

5. Recrea emociones estéticas con vivencia trascendente y fruición entrañable.

6. Asciende, como un creador iluminado, al “mundo ideal” y al “ámbito celeste”.

7. Vive con la “hondura interior” de la conciencia sutil su “inspiración superior”.

En efecto, esta creación estética y espiritual de Carlos García Lithgow, formalizada en una prosa poética de singular prosapia, fusiona narración y poesía, vivencias y emociones, intuiciones y conceptos, inspiraciones y revelaciones armonizadas en una obra formalizada con hondura conceptual y belleza lírica a la luz de una creación en connubio interior y trascendente con una luminosa y edificante reflexión poética. Se trata de una luz inmersa en la sombra cuya presencia, rutilante y numinosa, confirma que el infinito fluye en el sentido que ilumina la sensibilidad y enaltece la conciencia mediante el arte esclarecido de una creación verbal edificante y ejemplar.

[El original contiene 4296 palabras y para adaptarlo a este espacio, fue reducido a 1740 por el escritor Rafael Peralta Romero]