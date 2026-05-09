Rubén Darío y sus amigos dominicanos, un libro indispensable de Emilio Rodríguez Demorizi

Publicado por DIÓGENES CÉSPEDES Creado: Actualizado:

§ 9. Voy a tomar como punto de partida la siguiente afirmación de Henri Meschonnic: «…desde el punto de vista de la tradición, los partidarios del verso regular tenían razón: el verso regular no impidió jamás a la poesía de ser libre.» (Critique du rythme… ya citado). Voy entonces a arriesgar una hipótesis que contradice lo expresado por el propio Darío y repetido por Henríquez Ureña y Octavio Paz:

No fue a través de la métrica y sus acentos fijos que Darío renovó la poesía de su tiempo, sino a través de la significancia de sus poemas principales, es decir, del ritmo-sentido orientado políticamente en contra de las teorías y prácticas de la poesía de su tiempo. Contrario de lo que escribí en Seis ensayos sobre poética latinoamericana (ya citado) y le acredito el mérito al señalamiento de Jean-Claude Chevalier, miembro del jurado que examinó mi tesis doctoral, cuando me observó el esquematismo de mi conclusión en el sentido de que Darío no cambió la poesía de su época debido al uso de la métrica.

§ 10. En el § 8, al final del artículo anterior, planteé el problema de mi tesis doctoral en el ensayo sobre Darío donde me pregunté: Si Darío no renovó la poesía, sino los metros, ¿dónde buscar el valor literario que se le atribuye a Prosas profanas, Canto de vida y esperanza y El canto errante como afirman todos los estilistas? Los jurados Jean-Claude Chevalier y Saul Yurkievich me preguntaron ¿por qué no mostré al Darío que cambió la poesía de su época? Sobre este punto, respondí que el objetivo de la tesis fue situar las ideas de Darío sobre el lenguaje y la poesía, no un análisis de sus poemas y que dejaba esa tarea para una futura investigación. Hoy me interrogo: Si Darío cambió la poesía de la época, como aseguran estilistas y poetas, entre ellos, para citar algunos nombres: Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Juan Valera, Unamuno, Borges, Torres Bodet, Ricardo Gullón y entre nosotros, los que lo afirmaron en el libro de Justino Sansón Balladares al cumplirse en trigésimo aniversario de la muerte del bardo. ¿Cómo demostrarlo a través del análisis de sus poemas mayores? ¿El poema de Darío fue libre incluso a través de las formas fijas, como dice Meschonnic? Pero no todos los poemas de Darío cambiaron a una significancia desconocida en su época la vieja preceptiva de cómo escribir poemas.

§ 11. Otra vez, no es el objetivo de este trabajo el analizar los poemas de Darío que cambiaron la poesía de su época, sino mostrar la recepción de su obra en nuestro país según las opiniones de quienes contribuyeron con la obra de Balladares. Para la recepción en España, consúltese a Ricardo Gullón (Direcciones del modernismo. Madrid: Alianza Universidad, 1990).

§ 12. La recepción de Darío fue una recepción oficial y la tónica la dictó, en clave de dictadura, la esposa del dictador, cuyo texto “A Rubén Darío” es el pórtico del libro de Balladares. El texto de María Martínez de Trujillo, lleno de ripios, mal hilvanado, es el producto de una lectora de escuela secundaria. Quizá redactado por un plumífero (probablemente Almoina, para ridiculizarla y de quien se incluye un largo y erudito ensayo sobre Darío). Su presencia en este libro de Balladares indica que todavía Almoina no había roto con Trujillo y se presenta como secretario particular del Presidente de la República, escritor y catedrático universitario. Me niego a creer que Bazil, Cestero, Fabio Fiallo o Ramón Emilio Jiménez pusieran su mano en un texto tan desangelado.

§ 13. Flérida de Nolasco y Carmen Natalia Martínez Bonilla conforman el trío de las únicas mujeres que figuran en el libro de Balladares. Doña Flérida, quien se presenta como autora de varias obras, produce también un. texto lleno de ripios, que serán los mismos en materia de poesía durante toda su vida. Al parecer, Carmen Natalia no había roto todavía con la dictadura y su presencia en esta obra se explica quizá por ser sobrina de José Antonio Bonilla Atiles, vicerrector de la Universidad. Ella escribió un texto de un solo párrafo de seis líneas, como para salir del compromiso. Para la fecha de publicación del libro (1946) ya estaba en negocios clandestinos con la Juventud Democrática y con la oposición al régimen, documentado por Bernardo Vega en Un interludio de tolerancia, p. 279, 398. En efecto, se exilió en Puerto Rico en 1950.

§ 14. Los intelectuales dominicanos que respondieron a la invitación de Balladares formaban parte de la alta burocracia trujillista. El primero de la lista es Manuel A. Peña Batlle, ministro de Relaciones Exteriores, quien expresó en el decenio de los ’50 que prefería cortarse la mano antes que establecer comercio con la poesía. Su breve texto, escrito tal vez por un especialista poético, afirmó la verdad de los estilistas:

«La obra de Rubén Darío es el punto de partida de una nueva modalidad del arte poético, caracterizado por la libertad de la forma y la valoración del ritmo.» Cosi fan tutti. (Las negritas son mías). Vulgarización literaria es el juicio de Julio Vega Batlle, ministro de la Presidencia: «Rubén, con la más armoniosa lira que aeda alguno pulsara, pasó por la vida ‘rimando rimas y regando rosas’.» Otro ministro, Luis F. Thomén, de Sanidad y Asistencia Social, sin conexión alguna con la poesía, fue más escueto que Carmen Natalia: Rubén ensanchó «los horizontes del Parnaso y trazó nuevos rumbos de bellezas y armonías a la flauta de Pan y a la lira de Orfeo.» La vulgata escrita por otros.

§ 15. Osvaldo Bazil se presenta como poeta laureado y diplomático. Uno de los íntimos de Darío y un conocedor de primera mano de la vida y la obra del bardo. Escribirá, más adelante su biografía y dirá que Rubén, cuando conoció y leyó la prosa de Martí, escribió igual que Martí y nunca dejó de imitarlo y aporta Bazil un ejemplo de esta imitación: «Fácil tarea sería cazar la reminiscencia de la prosa de Martí, en la prosa de España contemporánea, de Peregrinaciones; la estructura de la prosa de Rubén es la misma de la de Martí. Para los entendidos en el secreto de los engranajes del estilo, no hay misterio alguno entre una y otra prosa, reconociendo que la de Martí influyó y modeló la característica de la prosa de Rubén.» (Rodríguez Demorizi, Rubén Darío y sus amigos dominicanos, ya citado, pp. 274-275). Apologista de Darío, vio sus vicios y virtudes personales y literarias como casi nadie, pero atrapado en las preceptivas de la época no dejó de confundir métrica con ritmo: «¡Qué bien se apretaba la mano en la mejilla o en las sienes para oír su musicalidad creadora, íntima, impresionante! (…) Era un hombre sin impertinencia, sin vanidad. Tenía su conciencia plena de su significación en el verso castellano, y sabía que la posteridad recogería su nombre y reverenciaría su obra.» (Balladares, obra citada).

§ 16. El recuento de colaboradores del libro de Balladares no es exhaustivo, como todo lo que atañe al método de investigación. Me centraré en los colaboradores que, en la fecha de publicación de la obra, eran personalidades literarias bien reconocidas en la sociedad dominicana. Por ejemplo, Héctor Incháustegui Cabral, que ya había publicado en 1943 su libro capital, Poemas de una sola angustia. Él se presenta aquí como poeta, redactor en jefe de La Nación, único periódico de la dictadura trujillista. Luego de comparar lo que hizo Góngora con el idioma español de su época a lo que hizo Darío con su idioma, sentencia con la misma ideología literaria que reina hoy en nuestra América y España: «Y vino Darío y trajo al español cuanto necesitaba para hacer de su idioma un idioma más lírico. Los metros y las rimas hallaron en su mano nuevas finuras, desconocidos giros.»

§ 17. Quienes siguen el hilván de este artículo habrán notado la ausencia de los verdaderos fundadores de la poesía moderna de nuestro país: los miembros de la Poesía Sorprendida, los cuales crearán y cambiarán nuestra literatura durante dos décadas: 1943 a 1965, aunque aparece Moreno Jimenes innovador postumista. El libro de Balladares es la publicación oficial de las dictaduras de Somoza y Trujillo. Si Mariano Lebrón Saviñón, tercero en la dirección del número 1 de la revista del grupo, aparece en este libro-homenaje a Darío es en su condición de adepto del régimen y en el futuro será más allá de la dictadura, durante 35 años alto burócrata de la Secretaría de Salud y Asistencia Social en el área de epidemiología. Pero en este contexto se presenta como “poeta de vanguardia y estudiante universitario”, aunque en 1943 fue uno de los fundadores del grupo de La Poesía Sorprendida: «Rubén Darío, el poeta de las vaguedades y de los amores alados, canta ahora en su claustro armónico con un nuevo ritmo y una nueva devoción (…) el mágico artífice de la armonía» La misma vulgata de siempre: el ritmo confundido con la métrica.

§ 18. El texto de Ramón Emilio Jiménez sobre Darío está lleno de lugares comunes y ni siquiera se refiere a los cambios de acentos rítmicos, rehabilitación de metros y estrofas en desuso. Fue un sobresaliente plumífero del trujillismo. En este libro se presenta como poeta, periodista, diputado y autor de varias obras. Hacía trece años (8 de agosto de 1933 que había nombrado Superintendente de Educación en lugar de Pedro Henríquez Ureña) a quien atacó indirectamente al asumir el cargo el 18 de dicho mes, en aquella campaña de denuestos iniciada por Trujillo en contra Pedro y los Henríquez, pero sobre todo en contra de Federico y su hermano Francisco Henríquez y Carvajal, quienes desde 1930 entraron a colaborar con la dictadura, más como venganza contra el horacismo que como fidelidad al régimen que les condenó a vagar por el mundo luego del golpe de Estado a Juan Isidro Jimenes en 1902. Nada importante aporta el vate Jiménez en su escrito sobre Darío. (Véase la campaña de descrédito contra Pedro en Orlando Inoa (Alrededor de Pedro Henríquez Ureña. Santo Domingo: Letragráfica, 2022, pp. 186-190, 442 y en p. 450-51 donde aparece 23 años después de la salida de Henríquez Ureña un extraño foro público en El Caribe de 24 de agosto de 1956, p. 7).

§ 19. Es un ataque despiadado en contra de Pedro donde se le acusa de incapaz y de llevar el comunismo a la escuela dominicana. ¿De dónde provino y por qué ese descrédito extremo? No había foro público que no fuera autorizado por Trujillo o escrito por él o Anselmo Paulino Álvarez. El periódico no salía a la luz pública hasta que no llegaba el foro público desde el Palacio. ¿Se debió a la discreta ruptura de Max con Trujillo al quedarse en 1953 en La Habana y en 1959 en Puerto Rico al triunfar Fidel Castro y su revolución? Pese a que luego de la muerte de su hermano, Trujillo autorizó que el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras llevara el nombre de Pedro. Pero Manuel Emilio Suncar Chevalier, primo de Trujillo, en La Opinión de 20 de junio de 1933, p. 1), acusó, sin mencionar la ocupación militar yanqui, de instaurar en 1919 «el sistema de escuelas mixtas» y de “tandas”. Esto aumentó considerablemente el número de estudiantes en todo el país, pero para Suncar Chevalier esto significó «la promiscuidad de los dos sexos en el aula inadecuada», que los hostosianos apoyaron, entre ellos Pedro. (Orlando Inoa. Pedro Henríquez Ureña en Santo Domingo. Santo Domingo. Comisión Permanente de la Feria del Libro, 2002, pp. 324-325)

§ 20. Por último, dentro del patrón de la estilística y las preceptivas literarias, los trabajos más extensos y mejor documentados son los de Rodríguez Demorizi, director del Archivo General de la Nación, titulado “Rubén Darío y Santo Domingo” y el del poeta Juan Bautista Lamarche, director de la Agencia Dominicana de Publicidad, diputado y miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, titulado “Rubén Darío por dentro”. (El libro de Balladares, para consulta, se encuentra en la biblioteca del Instituto Tecnológico de Santo Domingo).

§ 21. Como excurso, una breve acotación de la opinión de Pedro sobre Darío en carta a Alfonso Reyes de 9 de mayo de 1916 fechada en Nueva York: «Salomón de la Selva era del grupito cercano a Darío y cuenta mil cosas cómicas y trágicas. Yo no quise conocer a Darío (acá inter nos) y no le conocí al fin; había demasiado alcohol y demasiado bengoechechismo en torno[mucho pacifismo, DC] . La enfermedad de Darío duró semanas. Al fin, a fines de Marzo o más bien a principios de abril, se fue a Guatemala, donde no sé por qué (tal vez a petición suya le llamaba Estrada Cabrera, deseoso de pasar a la inmortalidad en versos de Darío. No lo conseguirá. Los versos de Darío en que le menciona de paso son medianos, y además largos.»