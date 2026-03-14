“Ella tenía un jardín” de César Zapata -Premio de Novela UCE 2024

Publicado por OFELIA BERRIDO Creado: Actualizado:

“Ella tenía un jardín” es una novela de alta densidad introspectiva en la que la historia amorosa, la fractura psíquica, la memoria y la escritura se funden en una misma materia verbal. No estamos ante una novela de acontecimientos en sentido clásico, sino ante una novela de conciencia, de percepción y de lenguaje. Ya desde el prefacio el narrador declara que escribe en lucha consigo mismo, y que la figura de “ella” aparece antes de ser escrita, como una presencia que la palabra apenas vuelve visible. Esa formulación es decisiva porque establece que Sarah no es solo personaje, sino también aparición verbal, producto del recuerdo, del deseo y del acto narrativo mismo. El texto dice: “Ella está ahí, en la página que aún no escribo. La tinta la hará visible”. La frase se curva, se densifica, se vuelve metafórica. No es una prosa que “cuenta” únicamente: es una prosa que evoca, insinúa, sugiere, envuelve. El lenguaje aparece como medio de encantamiento y de fabulación. La novela se mueve en un territorio donde lo psicológico, lo simbólico y lo mítico se imbrican.

Uno de los rasgos más notables de la novela es el juego constante con la identidad. Esta estrategia produce un desdoblamiento del sujeto que recuerda ciertas técnicas de Borges o de Cortázar: la voz narrativa y el problema del yo. El narrador no es una entidad que posee la verdad, sino un recipiente vacío a través del cual fluyen las percepciones. Hay una despersonalización (un narrador atópico) propia de algunas novelas contemporáneas donde la vacuidad se manifiesta cuando la voz narrativa "está" pero no "es". Roberto narra, pero también se observa narrando; se escinde, se comenta, se convierte en personaje de sí mismo. Esa oscilación no es un capricho formal, sino la huella de una subjetividad desgarrada. El sujeto no posee una identidad firme, sino una identidad movediza, erosionada por la pérdida, por la soledad y por el poder disolvente de la memoria. Esto produce un efecto de extrañamiento: Roberto no solo vive su experiencia, sino que la contempla como si perteneciera a otro. En términos lingüísticos, la deixis personal deja de ser estable; en términos literarios, el yo entra en crisis. Esa crisis del sujeto moderno es una de las nervaduras más fuertes de la novela.

El relato se construye sobre una premisa fundamental: la memoria no es un archivo fiel del pasado, sino una reconstrucción imaginaria. El narrador reconoce explícitamente la precariedad del recuerdo y la tendencia de la imaginación a rellenar sus vacíos. La historia que se narra no es lineal ni objetiva, sino una red de evocaciones, conjeturas y fantasmas. Desde una perspectiva lingüística, esta estrategia se manifiesta mediante: digresiones frecuentes, desplazamientos temporales, rupturas del orden cronológico, inserciones reflexivas sobre el acto de escribir: el pasado se mezcla con la imaginación y el presente narrativo.

Una de las características estilísticas más evidentes de la novela es su alta densidad poética. Para el poeta nato, la escritura es un torrente incontenible donde el verso brota con una fuerza elemental. En Zapata, la prosa se transforma en un tejido de metáforas y asociaciones simbólicas que apelan a los sentidos. Este registro lírico es la huella natural de un creador que, más allá de sus múltiples laureles, habita el mundo desde la mirada y el pulso de la poesía. El narrador describe el acto de escribir como si las palabras fueran entidades capaces de materializar figuras míticas. Estas referencias remiten a una tradición que conecta la obra con el pensamiento arquetípico de Jung. Sarah y su carácter evanescente la convierte en una especie de figura arquetípica del ánima. Este componente simbólico transforma la historia en una exploración del deseo, la pérdida y la proyección psíquica.

En el episodio de los “Susceptibles” y los “Realistas” hay una codificación ideológica del mundo. Los “Susceptibles” constituyen una comunidad de la emoción, del llanto, de la empatía, de la fragilidad; los “Realistas”, en cambio, representan la dureza, la burla, la intemperie emocional, la desautorización de la ternura. Ese reparto simbólico organiza una visión del mundo basada en oposiciones valorativas. La ternura, la compasión y la imaginación aparecen como marcas de marginalidad, casi de clandestinidad; la dureza social, en cambio, se impone como norma dominante. No es casual que el narrador describa a los “Susceptibles” casi como una especie perseguida. Ahí se cifra una crítica cultural: el mundo contemporáneo ridiculiza la vulnerabilidad.

Otro aspecto sobresaliente es la conversión del espacio en prolongación de la psiquis. La casa, los consultorios, la Bernardo Pichardo, los patios, los muros húmedos, los objetos oxidados, todo ello no solo ambienta: también traduce el estado anímico del narrador. La espacialidad es semántica. La casa ruinosa donde vive Roberto funciona como correlato objetivo de su derrumbe interior. La novela está llena de habitaciones clausuradas, puertas tapiadas, callejones, residuos, sombras; es decir, de una imaginería del encierro y de la obstrucción. Sin embargo, en un pasaje particularmente revelador, el narrador describe cómo en una hendidura de la pared creció una flor y cómo decidió llamarla “extravío”. En esta novela, el espacio deja de ser mero escenario para convertirse en operador de sentido.

La novela no quiere simplemente contar qué pasó: quiere mostrar cómo una conciencia herida intenta sobrevivir convirtiendo el dolor en palabra. No existe una perspectiva objetiva; todo está filtrado por su percepción emocional. A partir de esta proposición se desprenden varias macroestructuras temáticas: la soledad del sujeto contemporáneo; la fragilidad de la memoria; el amor como experiencia fantasmática; la escritura como forma de supervivencia; la ciudad como espacio degradado y simbólico.

El jardín es el símbolo central que organiza buena parte de la carga afectiva, imaginaria y filosófica del texto; existe más como resonancia simbólica que como descripción objetiva. Igual que Sarah, el jardín es algo que se presiente, se reconstruye, se imagina y se pierde. En ese sentido, ambos términos —ella y jardín— se reflejan mutuamente. Sarah (como jardin) en un espacio de belleza, rareza, crecimiento interior, pero también de espesura, ocultamiento y acceso incierto. El título mismo desplaza la atención hacia una posesión ambigua: no dice “había un jardín”, sino “ella tenía un jardín”. Es decir, el jardín no aparece como espacio autónomo, sino como algo ligado íntimamente a “ella”, casi como una prolongación de su ser.

En autores como Borges, el jardín puede adquirir una dimensión mental y laberíntica; en la tradición romántica y decadentista, es a la vez belleza y ruina, vida y decrepitud. Sin embargo, mientras Borges trabaja con una prosa conceptual y casi geométrica, Zapata se inclina por una prosa emocional y lírica, donde el pensamiento se mezcla con la sensibilidad. En relación con Julio Cortázar, la novela coincide en el cruce entre realidad e imaginación y en la construcción de personajes femeninos que funcionan como figuras enigmáticas. Sarah recuerda, en cierto sentido, a la Maga de Rayuela: un personaje que no se deja reducir a una identidad racional y que transforma la percepción del narrador. No obstante, Cortázar privilegia el juego estructural y la experimentación formal, mientras Zapata privilegia la introspección psicológica y la atmósfera melancólica aunque, además, parece dialogar indirectamente con esa constelación simbólica, pero desde una sensibilidad caribeña, urbana y espectral.

Todo jardín implica una tensión entre lo que crece espontáneamente y lo que una conciencia intenta ordenar. El jardín encarna justamente esa situación: algo vivo y bello que exige cuidado, pero que también tiende al desorden, al extravío y a la disolución. La novela entera podría leerse como el intento de salvar un jardín del avance del baldío. El jardín es Sarah, pero no solo Sarah. Es memoria, pero no solo memoria. Es deseo, escritura, ruina, belleza residual, interioridad, promesa y pérdida. Su fuerza procede de esa capacidad de irradiar sentidos sin cerrarse del todo. El símbolo no explica; sugiere. No delimita; expande. Y justamente por eso el título de la novela tiene tanta eficacia estética: instala desde el comienzo una pregunta que el texto no resuelve por completo, pero se vuelve cada vez más fecunda. En última instancia, la novela no es solo el retrato de un espacio físico, sino una metáfora persistente sobre la fragilidad del amor y la resistencia del espíritu frente al abandono.