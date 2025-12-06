Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por BIENVENIDA POLANCO-DÍAZ

‘’Todo nace del amor a la tierra natal’’, proclamó en una entrevista de 2014 Levko Lukyanenko (1928-1918), exquisito ensayista y poeta, distinguido como ‘Héroe Nacional’ de su país y más conocido por haber escrito el texto de la ‘Ley de Proclamación de la Independencia de Ucrania’, cuya puesta en vigencia el 24 de agosto de 1991 inauguró el estatus de soberanía.

Lukyanenko: Ley de Independencia

Aquella frase nacionalista del escritor y estratega político ilustra perfectamente la vinculación patria-literatura, un rasgo de presencia destacada en autores y textos ucranianos importantes.

Coautor además de la ‘Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania’, abogado y periodista, recibió unos años antes de su desaparición física la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio ‘’por servicios en el campo de la construcción del Estado y el fortalecimiento del prestigio internacional de Ucrania’’. Sus escritos de ensayo y de ficción le valieron el Premio Nacional de Periodismo y en 2016 el Premio Tarás Shevchenko, máximo galardón de Literatura.

Redactado sobre la base del derecho interno e internacional vigente desde 1945, el mismo Lukyanenko leyó públicamente el documento referido, en la Plaza Sofía en Kiev. El autor sufrió en total más de dos décadas de prisión en su trayectoria de oposición y lucha no solo antes, sino también después de los hechos de 1991. El texto sentó las bases para la constitución vigente, la de 1996. Establece que Ucrania no reconoce ninguna autoridad extranjera sobre su territorio y subraya su compromiso con los principios de democracia y el estado de derecho.

En medio de la crisis del golpe de Estado en Rusia y por votación de la mayoría absoluta de los diputados de la Rada Suprema, la ‘’República Socialista Soviética de Ucrania’’ dejó de existir y un nuevo estado independiente, Ucrania, apareció en el mapa geopolítico mundial a partir del verano 1991; el actual Zelensky es el número seis en la sucesión presidencial.

Gogol, dramaturgo

La novela ‘Almas muertas’ constituye el centro de la escritura literaria de Nikolái Gogol -1809, 1852- . Nacido en Poltava, una división administrativa del imperio ruso y actualmente el pueblo de ‘Velyki‘ en Ucrania. Se dio a conocer por sus cuentos, que le granjearon la admiración del círculo literario de Rusia, incluido Aleksandr Pushkin. Posteriormente produjo varias piezas de teatro: ‘El casamiento’ (1842) ’Los jugadores’ (1842)…

Fue, sin embargo, la comedia ‘El inspector’ la que le convirtió en un escritor famoso; es de hecho su pieza teatral más conocida y popular en todo el mundo; se suele llevar a las tablas justamente debido a su natural alcance universal y perfección intrínseca. Muchas de sus narraciones breves, como el cuento ‘La nariz’, o ‘El capota’ de igual tono satírico, exhiben la misma alta calidad literaria, a nivel de clásicos representativos.

Ensayo y política: Golda Meir

Golda Meir fue ella misma una excepcional obra de ‘Arte’ universal que colmó con su presencia y personalidad toda una época: nacida en la capital de Ucrania en 1898, digna hija de su tiempo. La podemos palpar, literalmente, como personaje emergiendo con luz propia en la maravillosa novela histórica ‘Oh, Jerusalem’.

‘Oh, Jerusalem’ - libro que mantengo siempre cerca- inicia describiendo la tensión generada por el proceso de votación de los países reunidos en New York alrededor de la ONU por la cual se adoptó la Resolución 181 de 1947, que dividió el entonces ‘Mandato Británico’ de Palestina en dos estados, árabe y judío. Finalizando el Mandato que declaró la independencia de Israel en mayo de 1948, se desató la Guerra Árabe-Israelí.

Para entonces ya Meir tenía una larga trayectoria de promoción del Sionismo. ‘’La dama de Hierro de israel’’ encabezó esta nación de 1969 a 1974. En enero de 1973, tras una reunión de la Internacional Socialista en París, hizo escala en Roma como la primera Primera Ministra Israelí en participar de una audiencia papal. Impresionada por el simbolismo del momento, comentó a su personal: "Escuchen, ¿qué está pasando aquí? ¿Yo, la hija de Moshe Mabovitch, el carpintero, voy a reunirme con el Papa de los católicos?". Un asistente respondió: "La carpintería es una profesión muy respetable por aquí".

El Papa Pablo VI expresó que le costaba entender que el pueblo judío, que debería ser misericordioso, se comportara con tanta ferocidad en su propio país”. Golda respondió: “Su Santidad, ¿sabe cuál es mi primer recuerdo? Es esperar un pogromo en Kiev. Cuando éramos misericordiosos, cuando no teníamos patria y cuando éramos débiles, nos llevaron a las cámaras de gas”.

La escritura de ensayo de Golda Meir abordan su vida personal, la creación del Estado de Israel y sus puntos de vista sobre la política de Oriente Medio. Publicó en 1975 su autobiografía ‘Mi vida’ originalmente titulada como ‘Una tierra propia’. El libro ‘Esta es nuestra fuerza’ es una colección de sus escritos políticos; en ‘Plan Meyerson’ destaca su enfoque en la acción y organización del Estado, relevante para entender su trabajo en la construcción de infraestructuras para los inmigrantes judíos que regresaban desde todas partes del mundo.

Trotsky, literatura del marxismo

Trotsky y Vladimir Lenin fueron las dos figuras más prominentes del Estado soviético desde 1917 hasta la muerte de Lenin en 1924. Borrado de la historia oficial bajo Stalin, en el mundo occidental Trotsky –nacido en Yánovka, Ucrania, 1879- emergió como un héroe de la izquierda antiestalinista por su defensa de una forma más democrática e internacionalista y por sus contribuciones intelectuales al marxismo. Tras ser condenado a muerte en ausencia, en los juicios-espectáculo de Moscú en 1936, fue asesinado en 1940 en México, por un agente de Stalin.

Prolífico ensayista, abordó todos los temas humanos desde su ideología política. En ‘Literatura y revolución’ de 1924 discutió varias tendencias literarias de la Rusia entre las revoluciones de 1905 y 1917; explica que desde el albor de la civilización el arte ha llevado las señas de la clase dominante, ‘’un vehículo que expresaba sus gustos y su sensibilidad’’. Trotsky argumenta que después de la revolución, el proletariado como clase dominante debía luchar por crear un arte propio.

El 31 de enero de 1924 se legitimó con la constitución soviética la unión de la RSFS de Rusia, la RSS de Ucrania, la RSS de Bielorrusia… formando la Unión Soviética. Trotsky defendió la autonomía intelectual respecto a los movimientos literarios y teorías científicas como el psicoanálisis freudiano y la relatividad de Albert Einstein, cada vez más marginadas por Stalin; coescribió el ‘Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente’ de 1938 con el apoyo de André Breton y Diego Rivera. Los escritos de Trotsky sobre literatura, que abogaban por la tolerancia, la censura limitada y el respeto por la tradición literaria atrajeron en su época a intelectuales de todo el mundo.

Shevchenko: ‘Testamento’

Tarás Shevchenko (1814-1861) considerado uno de los padres de la literatura ucraniana. Su poema ‘Testamento’ se ha convertido en un himno universal traducido a más de 150 idiomas. Degustemos algunos de los versos:

TESTAMENTO

Cuando muera, enterradme

en medio de la estepa

de mi Ucrania. Así dominaré

los amplios campos y

el Dniéper con sus meandros.

Así lo veré y le oiré rugir,

rugir mientras arrastra

la sangre de los ladrones

al océano. Luego me desprenderé de

campos, montañas y de mí mismo

y los incendiaré como oraciones.

No conoceré a Dios hasta entonces.

Dadme cobijo y alzaos,

romped las cadenas y salpicad

la tierra de sangre y furia,

recobrando vuestro cuerpo. Ahora

en nuestra vasta familia,

la libre, la nueva,

no olvidéis recordarme

con palabras bien intencionadas,

una palabra sin rabia,

en silencio.//