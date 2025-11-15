Ultra murus: ascendientes y parientes colaterales de Franklin Mieses Burgos

Publicado por Edwin Espinal Hernandez Creado: Actualizado:

Franklin Mieses Burgos (1907-1976), mentor, emblema y guía del movimiento conocido como la Poesía Sorprendida, autor de sonetos, odas, canciones y elegías y, para muchos, el poeta mayor de la poesía dominicana, en palabras de Basilio Belliard, no salió nunca de “de la Zona Colonial y Ciudad Nueva ni del país, y apenas conoció el interior de la isla. Es decir, fue distante y ajeno al turismo, al viaje y a lo extranjero, marginal y provinciano”. Contrario a su realidad personal, en su ascendencia y parentela colateral encontramos numerosos personajes trashumantes, que trascendieron las murallas de Santo Domingo.

Sus padres fueron Armando Alberto Mieses Ramírez e Isabel Beatriz Burgos, quienes casaron en San Carlos, Santo Domingo, el 1 de febrero de 1899. Armando Alberto Mieses Ramírez nació en Santo Domingo el 7 de agosto de 1868 y fue hijo de Patricio Mieses Echavarría (1822-1878) y María Altagracia Ramírez Durán (1828-1917), siendo sus padrinos Toribio Mieses y Manuela Villa del Orbe. En tanto Isabel Beatriz Burgos nació el 2 de mayo de 1875 y fue bautizada en la iglesia de Santa Bárbara de Santo Domingo el 26 de mayo de ese mismo año como hija natural de María Burgos. Su padre fue Juan Bautista Vicini Cánepa (25 de febrero de 1847-1900), apoderado y prestamista del presidente Ulises Heureaux, originario de Zoagli, Génova, Italia, e hijo de Ángelo María Vicini y Anna Canepa. Así las cosas, Mieses Burgos resultaba sobrino de Juan Bautista Vicini Burgos (1871-1935), presidente de la República entre 1922 y 1924, y de Felipe Augusto Vicini Perdomo, y por tal razón, primo hermano del empresario Juan Bautista (Gianni) Vicini Cabral.

Volviendo a la línea Mieses, Patricio Mieses Echavarría y María Altagracia Ramírez Durán casaron en La Vega el 22 de enero de 1844. El era hijo de María Candelaria Echavarría y ella hija de Toribio Ramírez y Josefa Durán. Patricio Mieses fue bautizado en la Catedral de Santo Domingo el 26 de marzo de 1822 como hijo natural de María Candelaria Echavarría por el Pbro. Anselmo Ramírez, hermano de su futuro suegro, siendo sus padrinos Manuel de Mieses y Dolores Jiménez. El padre de Patricio fue Antonio Mieses, quien lo reconocería en una fecha no determinada, ya que en su acta de defunción, que recoge su muerte en Santo Domingo el 5 de mayo de 1878, aparece como “hijo natural y reconocido de Antonio Mieses y Candelaria Echavarría". A su vez, María Candelaria Echavarría (Chavarría en algunos documentos) nació en Santo Domingo el 2 de febrero de 1798 y fue hija natural de Feliciana Echavarría, quien la procreó apenas iniciando su adolescencia, pues nació en Santo Domingo en 1780; fue hija de Francisco Chavarría y Ana Pérez.

El bisabuelo Toribio Ramírez, nacido hacia 1796, fue uno de los principales organizadores del pronunciamiento de La Vega a favor de la separación de Haití el 4 de marzo de 1844. Fue miembro del consejo de notables esa ciudad (1838-1841), jefe de la Guardia Nacional (1844), alcalde constitucional (1846-1848), comisario ordenador (1857) y comandante de armas interino también en La Vega (1858). Participó en la batalla de Santiago del 30 de marzo de 1844. Murió en La Vega el 21 de septiembre de 1858. Su esposa, Josefa Durán García, con quien casó hacia 1819, era hija de Francisco Durán y María García; falleció en Jarabacoa el 9 de marzo de 1864.

Toribio era hijo de Pedro Ramírez, fallecido el 10 de noviembre de 1819, y María Polonia Biolonis, bautizada el 16 de enero de 1765 en la iglesia de Santa Bárbara en Santo Domingo. Esta tatarabuela era hija única de Nicolás Biolonis, marino del siglo XVIII, nacido en la república de Ragussa, nación marítima en la actual Croacia, y Josefa Santa María Valladares, hija de José Santa María Valladares de Vargas, personaje del barrio capitaleño de Santa Bárbara en el siglo XVIII, y María de Jesús Pacheco.

Toribio Ramírez Biolonis era, a su vez hermano del Pbro. Anselmo Ramírez Biolonis, nacido el 20 de abril de 1798, bisabuelo de la poeta, traductora y educadora Rhina Espaillat Brache, y de cuya descendencia ya nos hemos ocupado en otra cápsula, y medio hermano de Manuel Saviñón Biolonis (Santo Domingo, 1789 – Jarabacoa, 1859), tatarabuelo materno del también poeta Manuel del Cabral. De manera que Franklin Mieses Burgos resultaba “primo tercero” de Rhina Espaillat Brache y “primo cuarto” de Manuel del Cabral.

Mieses Burgos, “poeta de poco andar: negado a la errancia y al nomadismo (…) sedentario y capitaleño (…) enraizado y arraigado en su terruño y en su comarca, en su lar nativo y en su entorno sentimental y provinciano”, como también recuerda Basilio Belliard, formó parte, irónicamente, de familias transnacionales marcadas por la movilidad y la integración intercultural, el tejido de puentes entre generaciones y continentes, cuyos trayectos de vida reflejan su expansión social y geográfica.