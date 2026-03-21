La utopía de América en el pensamiento de Pedro Henríquez Ureña

Publicado por Plinio Chahin Creado: Actualizado:

Pensar la utopía de América desde la obra de Pedro Henríquez Ureña es situarse en uno de los momentos más altos del pensamiento cultural latinoamericano. En su formulación, la utopía no es una ilusión evasiva ni una promesa abstracta, sino un horizonte ético que orienta la acción histórica de los pueblos. América no es, para él, una realidad acabada, sino una posibilidad en proceso, una tarea espiritual que se construye en el tiempo mediante el esfuerzo consciente de la cultura.

Henríquez Ureña parte de una convicción fundamental: el problema de América Latina no es solo político ni económico, sino esencialmente cultural. La independencia no resolvió la pregunta por la identidad ni garantizó una expresión propia. Persistía —y persiste— una tensión entre lo heredado y lo creado, entre la tradición europea y la experiencia americana. La utopía de América surge precisamente de esa tensión no resuelta, como exigencia de elaboración y de síntesis.

“La utopía de América” (1925), de Pedro Henríquez Ureña, es uno de los textos más influyentes del pensamiento humanista latinoamericano. En ese ensayo, Henríquez Ureña explica que su propósito no es imaginar “una fantasía irreal, sino señalar un ideal cultural y moral posible para América”. “La utopía de América no es una ilusión vana: es el ideal de justicia, cultura y dignidad humana hacia el cual deben orientarse los pueblos de nuestro continente.”

Desde Santo Domingo, su ciudad natal, hasta Buenos Aires, Ciudad de México o La Habana, Henríquez Ureña vivió América como un espacio cultural interconectado. No pensó el continente desde un nacionalismo estrecho, sino desde una conciencia continental. Cada ciudad representaba para él una estación del mismo proyecto: la construcción de una cultura americana capaz de dialogar con la tradición universal sin perder su singularidad histórica.

En este sentido, América es concebida como un proyecto inconcluso. No se trata de una civilización fallida ni de una periferia condenada, sino de una realidad joven, aún en proceso de formación. La utopía americana expresa la confianza en que el continente puede alcanzar una forma superior de cultura, no por imitación servil de Europa, sino por apropiación crítica y creadora de sus valores.

Uno de los núcleos centrales de esta utopía es la idea de síntesis cultural. América nace del encuentro —violento y desigual— entre Europa, las culturas indígenas y la diáspora africana. Henríquez Ureña no idealiza este proceso, pero tampoco lo reduce a una herida irreparable. En esa pluralidad de orígenes ve la posibilidad de una cultura más amplia, menos dogmática, abierta a la diversidad. La utopía de América se funda en la integración consciente de sus diferencias.

Esta integración, sin embargo, no es espontánea. Exige disciplina intelectual, rigor crítico y un profundo sentido de responsabilidad histórica. Por eso Henríquez Ureña combate con firmeza el mimetismo cultural. La copia acrítica de modelos extranjeros —tan frecuente en las élites latinoamericanas— no produce cultura, sino dependencia. Frente a ello, propone una apropiación selectiva: aprender de Europa sin subordinarse a ella; dialogar con lo universal desde una experiencia propia.

En ciudades como Buenos Aires y México, donde desarrolló una parte decisiva de su obra, Henríquez Ureña observó tanto las posibilidades como los peligros de la modernización cultural. El brillo cosmopolita podía convivir con una profunda desconexión de la realidad social. De ahí su insistencia en que la utopía de América no consiste en el refinamiento superficial, sino en la construcción de una cultura enraizada, exigente y moralmente responsable.

El humanismo ocupa un lugar central en esta concepción. Henríquez Ureña entiende la cultura como una fuerza ética, orientada a la formación integral del ser humano. La utopía de América no se mide por el crecimiento económico ni por el progreso técnico, sino por la calidad de su vida espiritual. Una sociedad puede modernizarse y, sin embargo, empobrecerse culturalmente. Contra esa ilusión del progreso automático, él propone una visión humanista del desarrollo.

La educación es, en este punto, el instrumento privilegiado de la utopía. Educar no significa solo transmitir información, sino formar sensibilidad, criterio y juicio. En República Dominicana, Puerto Rico, Argentina o en Ciudad de México, Henríquez Ureña ve la urgencia de una pedagogía que forme ciudadanos críticos, no meros ejecutores funcionales. Sin una educación humanista, la democracia se vacía de contenido y la cultura se convierte en ornamento.

La utopía de América tiene también una dimensión social ineludible. Henríquez Ureña comprende que la cultura no puede florecer en un contexto de desigualdad extrema. La herencia colonial, las jerarquías raciales y la exclusión social constituyen obstáculos estructurales para la realización del proyecto americano. Aunque no desarrolla una teoría política sistemática, su pensamiento contiene una crítica clara a las sociedades que reproducen privilegios y marginación.

En este sentido, su reflexión adquiere una resonancia particular en el Caribe. Desde Santo Domingo hasta La Habana y San Juan, el Caribe aparece como un espacio donde las tensiones de América se manifiestan con especial intensidad: mestizaje, dependencia, creatividad cultural y fragilidad institucional. Para Henríquez Ureña, el Caribe no es un margen del continente, sino uno de sus laboratorios históricos más complejos y reveladores.

Otro eje fundamental de la utopía americana es la idea de unidad cultural latinoamericana. Henríquez Ureña no niega las diferencias nacionales ni las especificidades locales, pero insiste en la existencia de una base común: la lengua, la tradición intelectual, la experiencia colonial y las luchas por la emancipación. Esta comunidad cultural no es homogénea, pero sí solidaria. La utopía de América es, por tanto, una utopía de integración espiritual.

Esta visión se opone tanto al aislamiento nacionalista como a la disolución en proyectos ajenos. El verdadero patriotismo, para Henríquez Ureña, no consiste en encerrarse en la exaltación retórica de lo propio, sino en aportar una voz singular al concierto continental. Cada ciudad, cada país, tiene algo que ofrecer a la cultura común de América.

La utopía americana implica también una crítica al determinismo histórico. Henríquez Ureña rechaza la idea de que el atraso, la dependencia o la subordinación cultural sean destinos inevitables. Aunque reconoce los condicionamientos históricos, afirma la capacidad humana de transformación. La historia no está cerrada; puede ser reorientada por la acción consciente. Esta confianza en la libertad histórica es uno de los rasgos más profundos de su pensamiento.

En última instancia, la utopía de América es una ética del deber histórico. Cada generación recibe una tarea inconclusa y debe asumirla con responsabilidad. Henríquez Ureña interpela directamente a los intelectuales, escritores y educadores de América: su función no es el lucimiento personal ni la repetición complaciente, sino la construcción paciente de una cultura auténtica, rigurosa y universalmente válida.

Hoy, en un mundo marcado por la globalización y la homogeneización cultural, la utopía de América formulada por Pedro Henríquez Ureña conserva una vigencia notable. Su llamado al rigor, al humanismo y a la conciencia continental sigue siendo una brújula indispensable. Más que un sueño del pasado, su utopía es una exigencia permanente: pensar América —desde Santo Domingo, San Juan, La Habana, México o Buenos Aires— como una posibilidad histórica aún abierta, cuya realización depende de nuestra lucidez, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad cultural.