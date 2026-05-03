¿Qué pasó esta semana? Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 27 de abril de 2026 hasta la edición de ayer sábado 02 de mayo de 2026.

Edición impresa, lunes 27 de abril de 2026

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PLD no iría a elecciones aliado a quienes han sido sus verdugos

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, reiteró ayer que las puertas de esa organización política están abiertas al liderazgo y a las organizaciones que quieran participar junto al partido morado en las próximas elecciones, pero “que jamás esa organización iría aliada con sus verdugos”.

“Lo hemos dicho claramente: todo aquel que quiera apoyar al PLD de cara a las elecciones de 2028, las puertas están abiertas, pero que nadie espere que endose su fuerza a partido alguno, Que cada quien se rasque con sus propias uñas”, precisó.

Edición Impresa, martes 28 de abril de 2026

Gobierno y sindicatos dialogan sobre crisis

La comisión gubernamental designada para dialogar con los sectores nacionales sobre el impacto de la crisis internacional sostuvo ayer un encuentro con representantes de las principales centrales sindicales del país, como parte de los esfuerzos oficiales para construir consensos frente a la situación económica global, provocada por la guerra en Irán.

La reunión fue con presidentes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, los cuales abordaron junto a los comisionados las principales preocupaciones económicas del conflicto internacional en Medio Oriente.

Edición Impresa, miércoles 29 de abril de 2026

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Agricultura inicia pago RD$59.6 MM a técnicos y jornaleros

El Ministerio de Agricultura informó ayer el inicio del pago de RD$59,631,600 a técnicos, jornaleros y personal vinculado a los programas Moscafrut-RD, control del Caracol Gigante Africano y Cuarentena Vegetal, correspondientes a diciembre del 2025 y enero-abril de este año.

Dijo que esas operaciones se realizan a través de la Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Los beneficiarios de esos pagos son 362 técnicos fijos y 50 pendientes de identificación, así como temporeros, ya cuentan con trámites de pago completos o en fase avanzada, por un monto de RD$45.7 millones de incentivos.

Edición Impresa, jueves 30 de abril de 2026

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En mayo inician consultas para transformación sistema educativo en todos sus niveles

Las autoridades iniciarán el próximo mes de mayo las consultas para la transformación del sistema educativo en todos los niveles en busca de un consenso para crear certeza de que la educación será capaz de formar el capital humano que requiere el desarrollo económico y social.

Al ofrecer la información Rafael Santos Badía, titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), apuntó que la idea es abordar el sistema desde los primeros años de estudios con salidas en diferentes momentos hasta carreras que respondan a los cambios tecnológicos y a la empleabilidad.

Edición Impresa, viernes 01 de mayo de 2026

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Formación, la pieza clave de la excelencia turística

El turismo fue, es y será un intercambio humano. Quienes formamos parte de esta industria entendemos que nuestro éxito reside en la capacidad de generar experiencias memorables.

Por eso, el talento no es solo un recurso operativo, sino el cimiento estratégico sobre el que edificamos el futuro de nuestra industria. En un sector definido por la interacción humana y el compromiso vocacional, la inversión en formar grandes profesionales es la ventaja competitiva clave para garantizar la sostenibilidad y el liderazgo de nuestros destinos. Estoy convencida de ello, y sé que no soy la única.

Edición Impresa, sábado 02 de mayo de 2026

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Trabajadores firmes en cesantía y no a minería

Cientos de trabajadores, agrupados en las organizaciones sindicales, profesionales, de mujeres trabajadoras, juveniles, de derechos humanos y populares marcharon hacia el Palacio Nacional donde proclamaron su rechazo total a la minería en las cordilleras, a la eliminación de cesantía en el Código Laboral, así como una reforma integral del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

Constituido en el Comité Unitario, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, advirtió que la contrarreforma al Código de Trabajo es otra de las amenazas de los trabajadores y sus organizaciones. Estima que la eliminación o reducción del auxilio de cesantía, es la verdadera intención del alto empresariado y sectores del Gobierno, lo cual “no podemos permitir bajo ninguna circunstancia”.