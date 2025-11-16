Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 10 de noviembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 15 de noviembre de 2025.

Edición impresa, lunes 10 de noviembre de 2025



El presidente Luis Abinader participó el sábado en horas de la tarde en la solemne ceremonia del traslado de los restos de Juan Rodríguez García (Juancito Rodríguez) al Panteón de la Patria, en la cual expresó que este hecho constituye un acto de justicia histórica, por tratarse de un símbolo de la lucha contra la tiranía trujillista y ejemplo de entrega a la libertad y la democracia dominicana.

Edición impresa, martes 11 de noviembre de 2025



El presidente Luis Abinader reiteró que la aviación civil de la República Dominicana es referente en la región por su amplia conectividad aérea y su compromiso con el desarrollo sostenible y la modernización de la infraestructura aeroportuaria.

Estos datos son respaldados por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), cuyo presidente y su secretario general, Salvatore Sciacchitano y Juan Carlos Salazar respectivamente, hacen un llam

ado a todos los países miembros a imitar la política de liberalización que existe en la República Dominicana.

Edición impresa Miércoles 12 de noviembre de 2025



Blackout Apagón total afecta al país por avería en SPM

Un apagón que afectó gran parte del país ayer provocó pánico y caos en gran parte de la población con serios incovenientes en el sistema de transporte masivo, luego de la salida del Metro de Santo Domingo y el Teleférico, dejando a miles de personas varadas.

También se afectaron los servicios en hospitales, bancos, centros comerciales, pequeños negocios y en hogares. El blackout o apagón total lo provocó una avería originada en el sistema de transmisión a la 1:30 de la tarde.

Edición impresa Jueves 13 de noviembre de 2025

DGA dice recupera RD$14 mil millones en fiscalizaciones a importadores asiáticos

La Dirección General de Aduanas (DGA) afirmó que ha incrementado las acciones contra el comercio ilícito al punto que solo a través de fiscalizaciones a importadores asiáticos ha logrado recuperar cerca de RD$14,000 millones.

La información la ofreció Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, titular de la DGA, invitado especial del Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, quien destacó que esto se ha logrado con el uso de herramientas tecnológicas y más supervisiones en diferentes sectores.

Edición Impresa del viernes 14 de noviembre de 2025

Mirex recibe oro en Premio Nacional Calidad Sector Público

El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió anoche la medalla de oro en el Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público 2025 que otorga el Ministerio de Administración Pública, en un acto donde fueron galardonadas otras once instituciones del Estado y que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña junto al ministro Sigmund Freund.

En tanto que, con medalla de plata fueron galardonada la Contraloría General de la República, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, Dirección General de Presupuesto, Instituto de Formación Docente Salomé Ureña y el Servicio Nacional de Salud (SNS), a quienes se les reconoció aportes y avance en la gestión pública.

