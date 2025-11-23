Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 10 de noviembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 15 de noviembre de 2025.

Edición Impresa, lunes 17 de noviembre de 2025

Producción de leche alcanzará nuevo récord

La producción de leche en 2025 romperá récord histórico del pasado año. Se estima superará los 1,000 millones de litros, tras haber alcanzado los 950 millones en el 2024.

Edición Impresa, martes 18 de noviembre de 2025

Incauta 806 paquetes cocaína en apoyo Operación Lanza Sur

Las autoridades de la República Dominicana abordaron una lancha con un cargamento de 806 paquetes de presunta cocaína en las costas de la provincia de Pedernales (suroeste del país) en una intervención en apoyo a la Operación Lanza del Sur de los Estados Unidos, informó ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño.

Edición Impresa, miércoles 19 de noviembre de 2025

Entrega premios a Marte Báez, Ray Guevara, Jairon Severino y Edmundo Poy

El jurista Milton Ray Guevara, el doctor Jorge Gerardo Marte Báez, Edmundo Poy y José Jairon Severino recibieron anoche los Premios Fundación Corripio 2025; mientras el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), fue galardonado con el Premio Familia Corripio Alonso en una ceremonia donde se reconoció el talento, el trabajo honesto y la dedicación.

Edición Impresa, jueves 20 de noviembre de 2025

El Infotep se expande, pero no da abasto para formar más recursos humanos

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) ha ampliado su oferta con 57 centros en todo el país y formado más de 7 millones de personas, logrando aumentar la capacidad de los empleados en las empresas.

Edición Impresa, viernes 21 de noviembre de 2025

Tensiones comerciales riesgos principales para RD

Las tensiones geopolíticas, el aumento de las medidas comerciales, la prolongada incertidumbre global y la volatilidad de los precios de las materias primas conforman el grupo de riesgos principales que enfrenta la República Dominicana, de acuerdo con el informe preparado por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la Consulta del Artículo IV.

Edición Impresa, sábado 22 de noviembre de 2025

Sentencia TC desata avispero en la sociedad dominicana

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que rechaza la prisión para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexto ha generado un avispero en la sociedad dominicana, sobre todo los sectores conservadores, que alegan el fallo afecta la imagen y políticas de las instituciones castrenses.