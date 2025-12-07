Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 1 de diciembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 6 de diciembre de 2025.

Edición Impresa, lunes 1 de diciembre de 2025

Marcha de la Fuerza del Pueblo: ¿acto electoral anticipado o protesta social legítima?

La marcha del domingo pasado participaron cientos de personas, convocada por la Fuerza del Pueblo en protesta contra el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad que afecta a las familias dominicanas, no fue más que una caravana electoral fuera del calendario que establece la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Edición Impresa, martes 2 de diciembre de 2025

Gobierno lanzará plan Seguridad Nacional por Navidad y Año Nuevo

El Gobierno lanzará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con 30,000 agentes para evitar robos y atracos tras la entrega de la regalía pascual en el sector público y el privado que pondrá en circulación RD$50 mil millones, informaron el presidente Luis Abinader y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Edición Impresa, miércoles 3 de diciembre de 2025

Aprueba proyecto ley del Código Procesal Penal

Luego de cuatro horas de retraso, a partir de la hora establecida para inicio de la sesión, por consultas a último momento con miembros del sistema judicial, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana.

Edición Impresa, jueves 4 de diciembre de 2025

Gobierno haitiano despliega más de 3,000 agentes ante jornada de protestas

El gobierno haitiano desplegó el domingo más de 3.000 agentes policiales y modificó la conmemoración de una importante efeméride ante la posibilidad de disturbios durante las protestas convocadas por grupos opositores, que desde la víspera comenzaron bloquear calles.

Edición Impresa, jueves 5 de diciembre de 2025

Expertos de ONU condenan presión Trump Venezuela

Dos expertos en derechos humanos de la ONU condenaron ayer la “creciente presión” del presidente estadounidense Donald Trump a Venezuela con el cierre de su espacio aéreo y los “asesinatos extrajudiciales” de las fuerzas de EE.UU. en la costa caribeña

Trump busca “resucitar” Doctrina Monroe 1823

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.