¿No viste el impreso? Resumen de las ediciones del 02 al 07 de febrero del Periódico Hoy

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 02 de febrero de 2026 hasta la edición de ayer sábado 07 de febrero de 2026

Edición Impresa, lunes 02 de febrero del 2026

Presidente entrega cañada, 200 viviendas y estancia

El presiente Luis Abinader inauguró el remozamiento de la cañada de Los Peralejos, también dejó abierta la estancia Infantil Villa Aura, Los Olivos, además 200 apartamentos del Residencial Lolita II y encabezó el Premio Nacional de la Juventud 2026, actividades realizadas el sábado.

En Santo Domingo Oeste el presidente Abinader, junto al director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe -Fellito- Suberví, entregó la cañada Los Peralejos, que fue saneada con una inversión de RD$23 millones.

Edición Impresa, martes 03 de febrero de 2026

Cedeño apodera CD proyecto prohíbe vender exoneraciones

La Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto de Ley que modifica la normativa 57-96 sobre exoneraciones de vehículos a los miembros del Congreso Nacional en el que fija un tope de 120,000 dólares dólares para adquisición de un vehículo y prohíbe la venta a tercero.

El proyecto de la autoría del diputado Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) establece que cada legislador una vez juramentado para el ejercicio de su cargo o dentro del tiempo de su mandato, gozará de exención total de impuestos, hasta el monto único de 120,000 dólares o su equivalente en pesos dominicanos.

Edición Impresa, miércoles 04 de febrero de 2026

Con pasaporte electrónico RD inicia ruta a documentación digital y eliminación de visas

Con el cambio al pasaporte electrónico, la República Dominicana inicia la ruta hacia la identidad digital y con ello aumenta la posibilidad de acceder a más países sin visados, como sería las naciones de Europa, conocido como el espacio Schengen.

Esto obedece a que el nuevo documento de viaje, cuyo renovación comenzará en este mes, tendrá 130 medidas de seguridad de 50 que tiene la libreta aún vigente. El mismo pasará a ser de una hoja laminada a un documento de policarbonato con un chip incrustado que guarda datos biométricos.

Edición Impresa, jueves 05 de febrero de 2026

República Dominicana se consolida como centro logístico estratégico para el comercio internacional

En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que el país se consolida como un centro logístico estratégico para el comercio internacional, apoyado en su estabilidad democrática, diversificación económica y una sólida alianza público-privada.

Durante su participación en un panel de alto nivel junto al chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem y líderes empresariales globales, el mandatario destacó que la ubicación geográfica del país lo convierte en un puente natural entre el Caribe, América Latina y la costa este de Estados Unidos, lo que impulsa nuevas oportunidades de negocios y generación de empleos.

Edición Impresa, viernes 06 de febrero de 2026

World Governments Summit 2026: RD, puente estratégico entre Medio Oriente y América Latina

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. — En el marco del cierre del World Governments Summit (WGS) en Dubái, se anunció hoy la firma de una Carta de Intención que formaliza la voluntad de realizar, a finales de 2026, un Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en la República Dominicana, consolidando al país como puerta de entrada estratégica entre Medio Oriente y la región latinoamericana.

Este nuevo encuentro regional marca el regreso del World Governments Summit con una agenda ampliada y mayor alcance, orientada a profundizar la integración entre América Latina y Medio Oriente, promover la inversión proveniente de los Emiratos Árabes Unidos y fortalecer el diálogo entre autoridades de alto nivel de gobierno, el sector privado y tomadores de decisiones internacionale

Edición Impresa, sábado 07 de febrero de 2026

Leonel asegura que PLD lo apoyará en elecciones 2028

El expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró ayer, al preguntársele sobre una alianza electoral entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo para lograr la victoria en el 2028, que, así como Peña Gómez y Jacobo Majluta le ofrecieron el apoyo a Juan Bosch en las elecciones de 1990 cuando se evidenciaba que iba a ganar, también lo haría su antiguo partido.

Dijo que mientras el PLD tomó 23 años para llegar al poder, la Fuerza del Pueblo en cuatro años ha tenido un crecimiento exorbitante, llegando a un 30 por ciento en la preferencia electoral y últimamente a un 47 por ciento, según varias encuestas.