Suprema Corte de Justicia rechaza primer incidente caso Odebrecht

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazaron el incidente planteado por la defensa técnica del abogado Conrado Pitaluga, en el sentido de que se cancele la audiencia de juicio de fondo por la composición del tribunal, al tener solo 15 de los 17 jueces.

El pleno justificó su decisión en el hecho de que el mínimo para sesionar en esa alta corte son 12 jueces, razón por la cual la solicitud de Pittaluga a través de sus representantes es improcedente y mal fundada.

En los primeros minutos de su intervención, justo en el inicio del proceso de juicio de fondo, la defensa de Pittaluga solicitó al tribunal la posposición de la audiencia por la presunta irregularidad en la conformación.

La solicitud fue de inmediato rechazada por el Ministerio Público, que calificó la acción como una táctica para dilatar el proceso.

En el caso Odebrecht, que involucra el supuesto soborno de 92 millones de dólares, fueron enviados a juicio de fondo Tommy Galán, senador; el empresario Ángel Rondón, el ex ministro Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, ex presidente del Senado, y Roberto Rodríguez, ex funcionario.