Sur EEUU alerta por sequía; ganaderos se preocupan

En una amplia región del sur de Estados Unidos que va desde Texas a Maryland, una sequía agravada este verano por unas temperaturas récord está sembrando una preocupación cada vez mayor entre ganaderos y productores de algodón y maíz.

Uno de los lugares más secos es el condado de Bartow, Georgia, al noroeste de Atlanta, donde la extrema sequía ha levantado mucho polvo y devastado los pastos para ganado.

Es una de las zonas más afectadas en los más de 12 estados sureños donde más de 45 millones de personas viven con algún grado de sequía, según el último reporte del Servicio de Seguimiento de Sequías de Estados Unidos.

En todo el sur, la sequía ha acabado con los pastos de los que se alimenta el ganado.

La mayoría de esas tierras están en un mal o muy mal estado en Georgia, Alabama, Kentucky, Tennessee, las carolinas y Virginia Occidental, de acuerdo con el último reporte de cosechas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El estado de pastos y las zonas montañosas era aún peor en Virginia, donde el 71% de la tierra estaba en mal o muy mal estado.

“Si no tenemos suficiente lluvia y los pastos no se recuperan, estaremos recurriendo al heno para invierno antes de tiempo, o tendremos que liquidar algo de ganado”, explicó Dean Bagwell, ganadero vacuno en el condado de Bartow.

“Es frustrante el clima, y se complica con que los precios del ganado no están tan algos como nos gusta verlos”, comentó. “De modo que si te ves obligado a vender, vas a tener menos ingresos. Todo contribuye a la frustración de intentar ganarse la vida como ganadero”.

Las cifras

En Texas, más de 13 millones de personas -más de la mitad de la población del estado- viven en condiciones de sequía. Otro estado castigado es Carolina del Norte, donde el 40% del algodón y el 30% del maíz están en mal estado. En Georgia, casi 20% de cosecha de maní está en mal estado.