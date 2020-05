Sus diputados con guitarra y sus alcaldes con violín

Entre las cosas que los ciudadanos más les critican a los políticos, es que en campaña prometen un mundo imposible y cuando llegan no cumplen ni siquiera el 10% de lo que prometieron. La coherencia es uno de los platos que siempre falta en la mesa de la mayoría de los políticos (no todos); ser coherente no es más que hablar haciendo, anotar en una agenda cada promesa e irla cumpliendo mientras el tiempo de gestión transcurre. Lo peor que puede hacer un político es prometer algo que jamás lo podrá cumplir; de hecho hay políticos que “cubean” a otros políticos. Me cuentan que hay un candidato presidencial que anda prometiendo el mismo cargo a seis personas distintas… ¡Pura irresponsabilidad! Como dijo Francisco de Quevedo: “Nadie promete tanto como el que no va a cumplir”.

Siempre he dicho, y lo sostengo, en toda esta crisis sanitaria que vivimos los dominicanos y el mundo entero, lo más importante es preservar la salud y la vida de la gente. Por lo tanto, no entiendo qué diferencia hay en un dominicano de Santo Domingo Este y otro dominicano de cualquier parte del país. ¿Por qué las autoridades municipales del PRM en SDE autorizan un estado de emergencia por 60 días y los diputados del mismo partido les niegan 25 días de estado de emergencia a los demás dominicanos? De hecho en la última convocatoria en la cámara de diputados para conocer la extensión del estado de emergencia dos diputados del PRM, dijeron lo siguiente cito textualmente: “El PRM tiene la decisión de no aprobar más prórroga, que quede bien claro”. El otro diputado del mismo partido dijo: “No importa la salud del pueblo porque aquí lo que queremos es caravana”. Cuando escuché a estos dos individuos decir eso, pensé que estaba despertando de una pesadilla. ¡Chanfles!

El PRM con su mano derecha toca la guitarra, y con su mano izquierda toca el violín…

Bien lo dijo Bernard Baruch: “Vota por quien hable menos y haga más. Será el que menos te decepcione”.