SUS DONACIONES MITIGAN HAMBRE

El cantante urbano dominicano Odalis Pérez, mejor conocido como “Secreto”, se puso en la piel de algunos dominicanos que están pasando las de Caín al anunciar que donaría un millón de pesos para ayudar a atenuar el hambre y resolver otras situaciones sociales generadas por el cese de actividades económicas a raíz de la crisis por el COVID-19.

El intérprete de “Papá Dios me dijo”, quien ha sentido de cerca los estragos de la enfermedad debido a la hospitalización de su padre, hermana y madrastra diagnosticados con coronavirus, se une a un puñado de colegas que han gestionado donaciones económicas para llevar pan caliente a miles de hogares.

Según un comunicado de prensa enviado a los medios, la ayuda solidaria de “Secreto” llegará a San Francisco de Macorís, Santo Domingo y otras zonas del país. El dinero se distribuirá en partidas económicas de 100 000 y 50 000 pesos.

Otra figura urbana que tampoco titubeó para unirse a la causa fue Miguel Ángel Valerio, mejor conocido por su nombre artístico, “Don Miguelo”, quien hace 5 días anunció la donación de un millón de pesos, a distribuirse entre diferentes comunidades.

Pese a las críticas que recibió el intérprete de “Llevo la vainita” tras la realización de sus “lives” con su propuesta “De cero al diez”, en la que mujeres semidesnudas mostraban su lado más erótico mediante el baile, con dicha plataforma el urbano logró recolectar los fondos destinado para aminorar el hambre en diferentes localidades.

El artista especificó que el millón de pesos recolectado bajo sus esfuerzos sería entregado a necesitados mediante raciones alimenticias que tendrían un valor de 100 000 pesos y que serán distribuidas en diez localidades diferentes del país.

Otra figura que también le hizo frente a la crisis que atraviesa el país fue la artista de origen dominicano Amara la Negra, quien donó 200 000 pesos que les proporcionaron un plato de comida caliente a 125 familias de Santiago.

La hermosa mulata, quien advirtió que el monto de su donación no se comparaba con el realizado por otros de sus colegas, dejó claro que ante una emergencia de esta naturaleza no importa cuánto aporta cada quién, sino que masivamente la gente se una a la causa.

“No es quién dé más, es ayudar al prójimo. Se trata de ayudar y colaborar con nuestros hermanos dominicanos”, especificaba la también bailarina mientras dejaba ver la cama de una camioneta fletada de arroz, pan, galones de aceite, chocolate y otros comestibles.

Preocupada por los posibles daños que el virus causará en el país, Amara solicitó, desesperadamente, ayuda en sus redes sociales para que los dominicanos más necesitados tengan al menos comida segura en los próximos días.

“Se hace lo que se puede. Una ayuda es lo que importa. La República Dominicana está pasando por un mal momento, que alguien ayude, por favor. Mi gente está cayendo como moscas. No tienen comida, están enfermos y necesitan nuestra ayuda”, suplicó.

También ofrecieron su mano amiga

El merenguero Ala Jaza también realizó un gesto solidario, al entregarle a Jarabacoa 400 raciones alimenticias hace unos días. “Aquí le estoy preparando 400 cajas de comida para hacerlas llegar con todo el amor del mundo. Quisiera hacérselas llegar yo mismo, pero tenemos que cuidarnos”, expresó el exitoso artista mediante un audiovisual que dejaba en evidencia cómo varias personas preparaban las raciones de alimentos. Otro artista que mostró su lado sensible fue Enmanuel Herrera, mejor conocido como “el Alfa”, cuando a mediados del mes pasado anunció facilitaría 10 000 dólares, para contribuir con la misma causa. En ese mismo sentido, el reconocido salsero Yiyo Sarante también salió en defensa de los más necesitados de varios sectores de la provincia Sánchez Ramírez. En dicha localidad, el intérprete de “Aún estoy de pie” les entregó diversos productos alimenticios en persona a sus habitantes.