Sus padres decían que estaba desaparecida pero llevaba 27 años secuestrada en su propia casa

  • INFOBAE
Sus padres decían que estaba desaparecida pero llevaba 27 años secuestrada en su propia casa

Mirella, una mujer de 42 años, fue hallada con vida en Świętochłowice, al sur de Polonia y a unos 290 kilómetros de Varsovia, tras permanecer desaparecida durante casi tres décadas.

La policía localizó a la mujer el 29 de julio de 2025, después de recibir un aviso por una disputa doméstica, según informó el medio polaco Katowice, pero el caso salió a la luz pública ahora, meses después, gracias a una colecta solidaria organizada por vecinos.

El descubrimiento de Mirella se produjo cuando agentes acudieron al domicilio familiar tras una llamada por disturbios. Al llegar, la madre de Mirella, de 81 años, negó cualquier altercado, pero los policías notaron que había alguien más además de la mujer. Los agentes notaron de inmediato el grave deterioro físico de Mirella, con lesiones visibles en las piernas, lo que motivó la intervención de los servicios médicos de emergencia, según detalló The Sun.

Puede leer: El fuerte reclamo por revisiones a dominicanos que proceden Estados Unidos en los aeropuertos

Mirella fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos determinaron que su vida corría peligro inminente debido a una infección avanzada. De acuerdo con los organizadores de la colecta solidaria citados por Daily Mail, los profesionales sanitarios concluyeron que la mujer estaba “a solo días de la muerte”.

Durante su estancia hospitalaria, que se prolongó por dos meses, Mirella recibió tratamiento intensivo. Los vecinos, impactados por la situación, pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos y de rehabilitación. Uno de los organizadores relató en redes sociales, según The Sun, que Mirella nunca había visitado a un médico, ni obtenido un documento de identidad, ni siquiera salido a caminar o asomarse al balcón.

Su estado de salud era tan precario que requería atención odontológica y capilar urgente, ya que tanto su cabello como sus dientes presentaban un deterioro severo.

La historia de Mirella se remonta a 1998, cuando, con apenas 15 años, desapareció de la vida pública. Según reseña PEOPLE, la joven fue retirada de la escuela secundaria en septiembre de 1997 a petición de sus padres, sin que existieran señales previas de alarma en su entorno escolar. Desde entonces, los padres sostuvieron ante los vecinos que su hija había desaparecido, una versión que nadie cuestionó durante años. Los residentes del edificio creían que solo vivía el matrimonio de edad avanzada en el piso, y la ausencia de Mirella pasó inadvertida para la comunidad.

A pesar de la gravedad de su estado físico y del aislamiento al que estuvo sometida. En declaraciones recogidas por People, la propia Mirella afirmó: “No he salido durante mucho tiempo, no lo recuerdo”.

INFOBAE

INFOBAE

Medio digital de Argentina.

Publicaciones Relacionadas

Sus padres decían que estaba desaparecida pero llevaba 27 años secuestrada en su propia casa
Sus padres decían que estaba desaparecida pero llevaba 27 años secuestrada en su propia casa
17 octubre, 2025
Marileidy Paulino conquistó la parada de Liga Diamante en Polonia
Marileidy Paulino conquistó la parada de Liga Diamante en Polonia
16 agosto, 2025
Marileidy Paulino correrá mañana en World Athletics, Polonia
Marileidy Paulino correrá mañana en World Athletics, Polonia
15 agosto, 2025
Paulina Lerch, la exparticipante de “Top Model” que fue asesinada a tiros junto a su esposo
Paulina Lerch, la exparticipante de “Top Model” que fue asesinada a tiros junto a su esposo
5 septiembre, 2024
Las Reinas del Caribe parten a Polonia para los Juegos Olímpicos
Las Reinas del Caribe parten a Polonia para los Juegos Olímpicos
10 julio, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La ADP en campaña

La ADP en campaña

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo