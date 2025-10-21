El Gobierno supendió la docencia para este miércoles 22 y jueves 23 de octubre solo en las provincias bajo alerta roja, debido a la incidencia de la tormenta tropical Melissa. Del mismo modo, ordenó que la jornada laboral sea hasta la 1:00 de la tarde solo por el día miércoles, tanto en el sector público como privado, hasta el momento.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, indicó que las demarcaciones en alerta roja son Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, San Cristóbal, Azua, Peravia, Barahona, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana y Pedernales.

«En la medida que sea necesario incrementar a otro nivel esas provincias que están en alerta amarilla y verde, entonces haremos las recomendaciones», indicó Méndez durante el encuentro con la prensa, encabezado por el presidente Luis Abinader.