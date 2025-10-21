Tormenta Melissa: Gobierno suspende docencia en provincias en alerta roja para el miércoles y jueves; trabajo hasta la 1:00 de la tarde

  • Hoy
Tormenta Melissa: Gobierno suspende docencia en provincias en alerta roja para el miércoles y jueves; trabajo hasta la 1:00 de la tarde

La sede del Gobierno.

El Gobierno supendió la docencia para este miércoles 22 y jueves 23 de octubre solo en las provincias bajo alerta roja, debido a la incidencia de la tormenta tropical Melissa. Del mismo modo, ordenó que la jornada laboral sea hasta la 1:00 de la tarde solo por el día miércoles, tanto en el sector público como privado, hasta el momento.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, indicó que las demarcaciones en alerta roja son Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, San Cristóbal, Azua, Peravia, Barahona, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana y Pedernales.

«En la medida que sea necesario incrementar a otro nivel esas provincias que están en alerta amarilla y verde, entonces haremos las recomendaciones», indicó Méndez durante el encuentro con la prensa, encabezado por el presidente Luis Abinader.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tormenta Melissa: Gobierno suspende docencia en provincias en alerta roja para el miércoles y jueves; trabajo hasta la 1:00 de la tarde
Tormenta Melissa: Gobierno suspende docencia en provincias en alerta roja para el miércoles y jueves; trabajo hasta la 1:00 de la tarde
21 octubre, 2025
Tormenta Melissa: suspenden Gala de Grandes Intérpretes
Tormenta Melissa: suspenden Gala de Grandes Intérpretes
21 octubre, 2025
Tormenta Melissa podría convertirse en huracán: 23 provincias y el DN están en alerta
Tormenta Melissa podría convertirse en huracán: 23 provincias y el DN están en alerta
21 octubre, 2025
Tormenta Melissa: los dos posibles escenarios que enfrentaría República Dominicana
Tormenta Melissa: los dos posibles escenarios que enfrentaría República Dominicana
21 octubre, 2025
Tormenta tropical Melissa: Estas son las medidas tomadas por el ADN
Tormenta tropical Melissa: Estas son las medidas tomadas por el ADN
21 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo