La cadena ABC anunció este miércoles que retirará “indefinidamente” de su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel debido a los comentarios vertidos por el presentador sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

El anuncio llega después de que Nexstar Media, empresa que posee una enorme red de canales por todo Estados Unidos asociados a las grandes cadenas, anunciara que no emitiría el programa debido a los mencionados comentarios.

Más de 100 organizaciones rechazan ataques políticos luego del asesinato de Charlie Kirk



Más de 100 grupos filantrópicos liberales de EE.UU., incluyendo la Ford Foundation y Open Society Foundations (OSF), rechazaron este miércoles los «ataques» e «intentos de explotar la violencia» mientras la Casa Blanca busca indagarlas tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk.

Las fundaciones expresaron en una carta abierta que «las organizaciones no deberían recibir ataques por realizar sus misiones o expresar sus valores en apoyo a las comunidades que sirven», mientras se cumple una semana de la muerte de Kirk, aliado del presidente Donald Trump, quien ha culpado a la «izquierda radical».

«Rechazamos los intentos de explotar la violencia política para tergiversar nuestro buen trabajo o restringir nuestras libertades fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de dar», señaló la misiva, también firmada por grupos como Bush Foundation, Carnegie Foundation y el David Rockefeller Fund.

La carta se publica dos días después de que el vicepresidente, JD Vance, y el vice jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmaron que tras la muerte de Kirk van «a perseguir a la red que fomenta, facilita y participa en la violencia» que, según ellos, promueve el «extremismo de izquierda».

Asimismo, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, avisó el martes que «está claro que la retórica violenta está diseñada para silenciar a otros que quieren expresar ideales conservadores» y que «el discurso de odio que cruza la línea a amenazas de violencia no está protegido por la Primera Enmienda» constitucional.

En este contexto, las asociaciones denunciaron que «los intentos para silenciar el discurso, criminalizar puntos de vista opositores y tergiversar y limitar los donativos caritativos socavan la democracia y dañan a todos los estadounidenses».

«Ahora es un momento para un liderazgo que impulse la unidad en lugar de sembrar mayor división. Nuestras organizaciones continuarán enfocándose en ayudar a personas de todos los bagajes, geografías, ideologías y sistemas de creencia para sanar, prosperar y vivir pacíficamente juntos», expusieron.

Las acusaciones de la Casa Blanca contra grupos de «izquierda radical» se suman a las decenas de pilotos, columnistas, académicos y otros trabajadores despedidos en días recientes por comentarios o publicaciones sobre el asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en una universidad de Utah.