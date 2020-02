Suspensión de las elecciones representa el más duro golpe a la democracia; ha sido lacerante

La suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo fue calificada ayer como una “situación lacerante” que representa el golpe más duro dado a la democracia dominicana en los últimos 50 años.

Así lo aseguraron, al hablar por separado, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y el movimiento político multiplicador Grupo de los Cien.

Ambos coinciden en solicitar, además que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones que están previstas en las leyes.

En esto último coincide, además, el secretario nacional de la Juventud de la Fuerza del Pueblo (FP), José Ernesto Abud, quien hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a tomarle la palabra al expresidente Leonel Fernández para que se lleve a cabo una investigación profunda.

La Cámara. Para la Cámara la situación ha afectado sensiblemente toda la sociedad y el quehacer nacional, incluido al comercio y la inversión.

“Esta situación ha sido lacerante para la sociedad dominicana en general, en el entendido de todos los años y esfuerzos que se han invertido para construir un proceso y un estado democrático”, afirmó en un comunicado.

El movimiento. El Grupo de los Cien exigió a la Junta Central Electoral (JCE) una investigación exhaustiva de los hechos acontecidos antes y durante el proceso de votación.

El médico y líder del movimiento, Plutarco Arias, dijo que como la propia junta atribuye la suspensión a errores técnicos es válido que se investiguen esos errores cometidos y que los culpables sean sancionados como establece la legislación dominicana.

“El domingo los dominicanos nos preparamos para vivir un proceso histórico, el cual debió ser una fiesta de la democracia, donde experimentábamos una nueva modalidad de votación en el nivel municipal, acogiéndonos a la Ley Partidos y a la Ley de Régimen Electoral”, expresó en rueda de prensa en el local del PRM .

Arias afirmó que a pesar de que la gran mayoría de los ciudadanos acudieron al llamado de la patria para votar masivamente con el anhelo de fortalecer las instituciones, todo este gran esfuerzo fue en vano.

“Hoy tenemos los resultados más funestos en nuestra historia, la suspensión de las elecciones municipales”, dijo. Recordó que tuvieron una inversión de más de RD$3 mil millones y ha provocado que el comercio esté paralizado.

Por lo antes expuesto, manifestó que el Grupo de los 100 apoya en un 100% los planteamientos realizados por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, quien exigió identificar a los responsables “que han propiciado este grave daño a la democracia”.

“La Junta Central Electoral (JCE) ha quedado muy mal parada ante la población, los partidos políticos, los observadores electorales nacionales e intencionales, lo que evidencia un flaco servicio a una institución que es una de las garantes de la democracia dominicana, entonces los responsables de este atentado al pueblo deben aparecer y responder ante el país, por el daño ocasionado”.

El doctor Plutarco Arias expresó también que existe una gran incapacidad para organizar, dirigir y llevar a cabo las elecciones municipales.

Abud. Para Abud también deben establecerse severas medidas cautelares a los kits electorales, los cuales y de acuerdo al exmandatario se comenzaron a “mover” sin la debida participación de los observadores electorales internacionales.

Abud dijo que lo que ha acontecido en el país es un hecho sin precedentes en la historia no solo de la nación sino de toda América Latina. Indicó que ni siquiera en la vecina república de Haití se había registrado un acontecimiento similar en su sistema electoral.

Abud se sumó al pedido de los demás dirigentes nacionales pero sobre todo al hecho por el líder de la organización a la que pertenece, para que a partir de hoy se le permita a los técnicos de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que realicen una auditoría a los equipos para que se establezca con claridad que fue lo que realmente pasó.

“Esto que acaba de pasar en el país, no tiene precedente, esto es inaudito, estas gentes han perpetrado niveles de irregularidades en el sistema electoral que tardará mucho al país restablecer la confianza”, afirmó el dirigente.

Castigo rápido

Abud fue enérgico al solicitar a los diversos organismos internacionales que se encuentran en el país en calidad de observadores que no se retiren y que, junto a la clase política nacional sana, pidan que se acelere el proceso de búsqueda de los reales culpables del abortamiento de las elecciones de este domingo para que se apliquen sanciones ejemplarizadoras no solo para el país sino para todo el resto de América Latina.