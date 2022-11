La supuesta relación de amistad que tiene el juez Raymundo Mejía con el abogado de Pablo Ulloa, defensor del pueblo, es la principal razón por la que la defensa de la coronela Ysabelita De Los Santos, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett) recusara al magistrado este jueves.

Bunel Ramírez dijo a Hoy que existen múltiples pruebas contra Roberto Quiroz, defensa de Ulloa en el caso que se le sigue contra la oficial y otros miembros de la Digesett por el conflicto generado en el Centro de Retención Vehicular (canódromo) en abril de este año.

«Fue recusado porque hay elementos de pruebas suficientes que prueban que entre él y Roberto Quiroz sobrepasan los límites normales de una gran hermandad. Él ha dicho en Twitter que compartir un trago con él eso no tiene precio», aseguró el abogado de la coronela.

El conflicto se generó en abril de 2022.

Entre las pruebas, además, está un libro que escribió el magistrado junto a Quiroz, titulado «Destrezas de la litigación penal». En ese sentido, Ramírez puntualizó que el Código Procesal Penal, en su artículo 78, numeral 8, sobre la amistad que se manifiesta con familiaridad, trato continuo, ya sea con una de las partes del proceso o con un interviniente y, a su juicio, el abogado tiene doble condición en este caso.

Además, para sustentar la recusación al magistrado, el abogado de la oficial dijo que el magistrado hizo buenas ponderaciones a favor del defensor del pueblo cuando éste concursó para dicha posición.

Ramírez acotó que este viernes se formalizará la recusación.

Tras la publicación de periodista de este medio sobre la relación de amistad existente entre el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía y el abogado y primer suplente del Defensor del Pueblo, Roberto Quiroz, la barra de la defensa reaccionó asegurando que venían manejando la información.

Juez Raymundo Mejía.

«Lo recusaremos porque dos compañeros de tragos deben seguir juntos en eso, jamás ser juez y parte en un mismo proceso», manifestó Bunel Ramírez Merán abogado de la coronel Ysabelita de los Santos.

Investigaciones de este medio lograron obtener una publicación en la cuenta de Twitter del magistrado Raymundo Mejía de fecha 11 de agosto de 2013, en la que se confirma la relación de amistad de años entre ambos.

«Compartir un trago con el Prof. Quiroz, no tiene precio», tuiteó Mejía en aquella ocasión.

En ese mismo orden, Ramírez Meran aseguró que en la audiencia celebrada pidieron la inhibición del juez pero esto no lo hizo alegando supuestamente que «si hay, hay y si no hay, no hay».

«En la audiencia del 21 de noviembre la defensa de la coronel Yasabelita de los Santos, había obtenido información sobre la amistad del juez Raymundo Mejía y el suplente del Defensor de Pueblo y abogado en el proceso, Roberto Quiroz, le pedimos su inhibición y no lo hizo alegando que el es un juez que «si hay, hay y si no hay, no hay». Hasta ese momento entendíamos prudente no recusarlo, ahora no tenemos opción», expresó el jurista.

Otros indicios

Otros indicios acorde con el Artículo 78 del Código Procesal Penal de la República Dominicana que llevarían a la recusacion del juez, es la publicación de dos tuits de fecha 28 de enero de 2021, en la que el magistrado Mejía califica a Roberto Quiroz como un «excelente profesional».

«Entrevista a Roberto Carlos Quiroz Canela | Comisión Especial de Defensor del Pueblo (…) Excelente profesional y extraordinario ser humano», tuiteó el juez Raymundo Mejía.

Otra de las referencias que describe la cercanía del juez Mejía y el abogado Quiroz es la autoría compartida del libro “Destreza de la Litigación Penal” registrado en el año 2012 bajo el ISBN 978-9945-00-525-7.

También, habrían sido compañeros de oficio por varios años en la Oficina Nacional de Defensa Pública.

En ese orden, el numeral 8 del Artículo 78 del Código Procesal Penal cita lo siguiente “Tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con una cualesquiera de las partes e intervinientes”.

La audiencia en la que será recusado el magistrado está prevista para la una de la tarde hoy como parte del caso en el que la coronel Ysabelita de los Santos junto a otros oficiales de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) habría agredido al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y miembros de la prensa, al ingresar si previa notificación a las instalaciones Centro de Retención Vehicular conocido como «Canódromo El Coco» el pasado mes de abril.