Tahira Vargas: «Considera errada política de deportación»

La política de deportación masiva de haitianos es errada, de acuerdo a la antropóloga e investigadora Tahira Vargas.

Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, la experta en estudios sociales dijo que el control migratorio es importante, pero deben agotarse los protocolos de lugar.

Se preguntó por qué no desmantelan las redes que se dedican a traer haitianos al país por RD$15 mil.

“Montan hasta 50 haitianos en un autobús. Cuánto gana el organizador de ese viaje. Por qué no enfrentan la red que está en la frontera que cobra entre 5 mil y 10 mil pesos y luego en cada puesto le van cobrando otras cuotas; por qué no desmontan esa red de trata de personas que monta a esta gente en un camión y lo obligan a trabajar en La Romana (en el ingenio). Lo meten en los bateyes y no lo dejan salir de ahí. Eso es trata de personas para trabajo forzoso”, agregó.

Asimismo, la experta en conglomerados sociales se preguntó por qué no se desmonta la red de mujeres haitianas que son trasladadas a este lado de la isla para ser vendidas a los hombres dominicanos como esclavas sexuales.