Tal Ben-Shahar, máximo referente mundial en liderazgo positivo, por primera vez en República Dominicana

En The Fall Conference de INTRAS, compartirá las claves para el desempeño excepcional y la ventaja competitiva sostenible

Tal Ben-Shahar, considerado como el principal referente global en el campo del liderazgo positivo, visitará por primera vez la República Dominicana e impartirá una conferencia magistral sobre liderazgo positivo.

El reconocido académico, investigador, consultor, autor y conferencista ha transformado la manera en que líderes alrededor del mundo practican su liderazgo y entienden el impacto estratégico del bienestar y la felicidad en las organizaciones. Su estilo cercano y humano, combinado con rigurosidad académica, evidencia científica y ejemplos prácticos, conecta con líderes organizacionales de todos los sectores.

Graduado con honores en Filosofía y Psicología en Harvard, donde también obtuvo su doctorado en Comportamiento Organizacional, Ben-Shahar creó dos de los cursos más populares en toda la historia de esta emblemática universidad: Psicología del liderazgo y Psicología positiva. Sus libros The Joy of Leadership, Happiness Studies, Happier No Matter What, Short Cuts to Happiness, Choose the Life You Want, Being Happy, Even Happier, The Pursuit of Perfect y Happier aportan marcos de referencia innovadores para integrar la psicología positiva en la vida personal, el liderazgo y las organizaciones.

En el contexto empresarial actual marcado por la incertidumbre, la disrupción tecnológica y la competencia por el talento, la evidencia científica es contundente: las organizaciones que implementan el liderazgo positivo alcanzan mayores niveles de productividad, creatividad, innovación y resultados financieros sostenibles.

Puede leer: Más de mil ciclistas pedalean por agua y dignidad ambiental en 3era Ruta Ciclística “Pedalea por los Humedales Guerra”

El próximo 22 de octubre, en The Fall Conference 2025 de INTRAS, firma líder en formación directiva, el Dr. Ben-Shahar dictará su conferencia «Organizaciones y Equipos Felices = Resultados Extraordinarios». En esta, demostrará cómo el liderazgo positivo constituye un activo estratégico con impacto directo en el clima, el desempeño y la rentabilidad organizacionales

Los participantes aprenderán las mejores prácticas de liderazgo positivo para potenciar la motivación y la resiliencia en sus equipos, estrategias concretas para diseñar culturas organizacionales que reduzcan el burnout y fortalezcan la lealtad y el rol de los rituales diarios en la creación de cambios sostenibles.

Asimismo, Ben-Shahar proporcionará respuestas a preguntas críticas como: ¿Qué acciones puede tomar un líder para crear equipos más resilientes y comprometidos? ¿Cómo conecBen-Shahar proporcionará respuestas a preguntas críticas como: ¿Qué acciones puede tomar un líder para crear equipos más resilientesmenten la innovación y fortalezcan la lealtad? ¿De qué manera puede el liderazgo positivo convertirse en un factor diferencial frente a la competencia?

Ney Díaz, CEO de INTRAS, destacó: «Hoy más que nunca se requiere de líderes que cultiven entornos donde las personas prosperen, pero, sobre todo, donde sean felices. La pregunta ya no es si el bienestar y la felicidad tienen un rol clave en los equipos y las organizaciones, sino cómo convertir esas condiciones en una ventaja competitiva permanente y sostenible. En The Fall Conference, Tal Ben-Ben-Shahar compartirá las claves para rediseñar el liderazgo y la estrategia desde nuestro recurso más poderoso: la capacidad de crear organizaciones donde las personas y los resultados se potencien simultáneamente”.

Sobre INTRAS

INTRAS es la firma líder en el Caribe y Centroamérica en capacitación corporativa y desarrollo ejecutivo, reconocida por crear experiencias de aprendizaje de alto impacto que transforman la gestión empresarial. Se especializa en la creación de eventos de formación y conferencias que abordan temas estratégicos clave para las organizaciones, presentados por expertos internacionales de alto prestigio, rigurosamente seleccionados.

A lo largo de los años, han participado en sus plataformas algunos de los conferencistas y pensadores de negocios más influyentes del mundo, entre ellos: Stephen R. Covey, John P. Kotter, Peter Senge, Ken Blanchard, Daniel Goleman, Ram Charan, Marshall Goldsmith, Dave Ulrich, Rita McGrath, Marcus Buckingham, Tom Kelley, Rowan Gibson, Jonas Ridderstråle y Adrian Gostick.

Cada evento de INTRAS está diseñado para compartir conocimientos, herramientas y metodologías comprobadas que pueden ser aplicadas de forma inmediata en las organizaciones, impulsando su crecimiento y competitividad. Esto es posible gracias a un compromiso firme con los pilares que definen su propuesta de valor: solo expertos, herramientas concretas, temas de vanguardia, innovación constante y una organización excepcional. A ello se suma una búsqueda permanente de las mejores opciones formativas y un respeto incondicional por las expectativas de sus clientes.