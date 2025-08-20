El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) lanzó el programa Talento Digital RD, una iniciativa que otorgará 30,000 becas para la formación en habilidades digitales intermedias y avanzadas, en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

“Desde el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, hemos reafirmado nuestro compromiso de garantizar que cada joven dominicano y dominicana encuentre en la educación la oportunidad de forjar su vida con esperanza y de aportar al desarrollo del país”, dijo Peña.

La vicemandataria expuso que, al iniciar esta gestión, el país contaba con apenas 5,000 becas en áreas de Ciencia, Tecnología y Matemáticas, por lo que en el primer mandato esta cifra se duplicó a 10,000.

¿Cómo aplicar a las becas?

Entra a la página web https://talentodigital.do/.

Luego, llenar el formulario.

Accede gratis a la formación de calidad y recursos diseñados para impulsar tu perfil laboral y profesional.

Más sobre el proyecto

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, expresó que Talento Digital RD impulsa la transformación digital del país, por lo cual fortalece el ecosistema de tecnologías de la información y comunicación, generando talento de alto nivel y contribuyendo a que República Dominicana avance hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad global.

“Estas 30,000 becas representan un paso firme hacia la construcción de un ecosistema digital más competitivo, inclusivo y sostenible, con talento local preparado para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del fututo digital”, expresó Gómez Mazara al señalar que para optar por una beca no se requiere título profesional previo.

Este proyecto forma parte del Programa para Mejorar la Conectividad para la Transformación Digital en República Dominicana y está habilitado para personas con conocimientos digitales básicos interesadas en mejorar su perfil profesional o emprender con apoyo tecnológico, a la vez que garantiza la igualdad de oportunidades.

Los expertos

La formación del programa Talento Digital RD se desarrollará bajo la metodología bootcamp, un modelo intensivo e inmersivo enfocado en que cada persona adquiera en poco tiempo las competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral o fortalecer su emprendimiento. Se compone de dos etapas clave: ruta de empleabilidad, orientanda a fortalecer el perfil profesional, incrementar la empleabilidad y facilitar el acceso a vacantes del sector real.

También está la ruta de emprendimiento, diseñada para potenciar ideas de negocio, fomentar la innovación y apoyar la creación de empresas en entornos digitales. En esta se contará con acompañamiento y monitoreo constante de expertos del sector, para asegurar que los participantes cuenten con el apoyo necesario para aplicar lo aprendido en su vida profesional o proyecto de emprendimiento.

Estas becas se suman a las 500 ofrecidas a estudiantes de escuelas públicas por el Indotel en la primera edición del premio al Mérito Estudiantil en disciplinas STEM, ayudando de esta manera a reducir la brecha de habilidades digitales en el país y proyectar el talento local al mundo.

La iniciativa “30,000 Becas al Talento Digital” es coordinada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en alianza con Cymetria y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para más información sobre la convocatoria y las inscripciones, los interesados pueden visitar: www.talentodigital.gob.do.

