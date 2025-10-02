Talento dominicano en alto: Fiordaliza Rivas recibe reconocimiento en evento internacional de la belleza

Cockburn Town, Islas Turcas y Caicos. — El talento y la perseverancia de la mujer dominicana siguen trascendiendo fronteras. En un emotivo acto, la empresaria Fiordaliza Rivas Mejía, mejor conocida como Fior, recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria en el marco del evento internacional Hair Evolution, Hair Show and Competition, celebrado el pasado 27 de septiembre en el Brayton Hall.

La distinción fue entregada por Natasha Jennings-Bien-Aimé, CEO de New Light Entertainment y fundadora de este prestigioso evento de la industria de la belleza, que cada año reúne a profesionales, marcas y talentos emergentes de diferentes países.

Fior fue galardonada por sus más de diez años de aportes a la industria de la belleza en Islas Turcas y Caicos, a través de su empresa Dominique Nails & Hair Center, reconocida por su excelencia en calidad y servicio.

“Gracias a Hair Evolution. Este reconocimiento me llena de orgullo y gratitud. Representa no solo mi esfuerzo, sino también el apoyo de quienes han confiado en mí durante todos estos años. Mi corazón está lleno”, expresó visiblemente emocionada durante su discurso de agradecimiento.

La ceremonia contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito empresarial, político, cultural y de la belleza, quienes además disfrutaron de un vistoso desfile de tendencias que marcó la clausura del Hair Show.

Leer más: “Belleza, soy yo” resalta la esencia única de dominicanos

Sobre Hair Evolution

Hair Evolution, Hair Show and Competition es un evento internacional que celebra la innovación, la creatividad y la excelencia en el mundo de la belleza. Además de Fior, otras empresarias del sector también fueron reconocidas.

Sobre Fiordaliza Rivas Mejía

Nacida en la década de los 80 en Bonao, provincia Monseñor Nouel, República Dominicana, Fiordaliza Rivas mostró desde temprana edad una fuerte inclinación por la belleza y el emprendimiento.

Hace más de veinte años emigró a las Islas Turcas y Caicos en busca de mejores oportunidades. Junto a su esposo fundó Dominique Nails & Hair Center. Actualmente, trabaja en la apertura de una nueva sucursal de su salón en su natal Bonao.