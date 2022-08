Talentos juveniles muestran RD tiene relevo garantizado

Antonio Acosta, presidente del COD, William Ozuna, presidente de Fedompesas y la tenista Daysi Espinal, dicen es promisorio el futuro del deporte

Dos años antes de concluir el presente ciclo olímpico y dar paso al ciclo 2024-2028, la República Dominicana a comenzado a dar signos de que cuenta con atletas juveniles en casi la totalidad de las Federaciones Deportivas para iniciar el “pase de antorcha” de aquellos atletas que ya han dado grandes glorias al deporte nacional.

El año que viene serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, que será la primera vitrina para ver como van los atletas que están listos para dar el salto a las Selecciones Nacionales.

Pesista Dahiana Ortiz

La atleta que compite en los 49 kilos, se colgó el oro con dos récords en las competencias del torneo de levantamiento de pesas de los Primeros Juegos Panamericanos Junior que se celebraron en noviembre pasado en Cali, Colombia.

La Selección Sub-20 de Fútbol dio alegría al país.

La criolla se convirtió en la primera atleta que da a la República Dominicana una medalla en los Primeros Juegos Panamericanos Junior.

Atletismo brilló

La atleta Fiordaliza Cofil y Marisabel Senyu colocaron al atletismo en alto al ganar en el medalla de oro y plata, en los 400 metros lisos y salto de altura en Cali.

Para acreditarse el oro, Cofil hizo un sprint en los últimos 100 metros para cerrar el triunfo en 52.10 segundos y adjudicarse la clasificación a los Juegos Panamericanos que tendrán lugar en Santiago de Chile en el 2023.

“Cada entrenamiento que hago es para demostrarlo en estos momentos. El trabajo es lo más importante, por eso pude cerrar la carrera así de fuerte”, indicó Cofiil.

Judo

Las selección dominicana de judo con un total de ocho medallas obtenidas durante su participación en los Primeros Juegos Panamericanos Junior. Axel del Castillo, doble medallista panamericano, una plata y un bronce, describió su experiencia en Cali como una de las cosas más importantes que ha ocurrido en su carrera.

Voleibol en ambas ramas

Los equipos nacionales de voleibol femenino y masculino en los últimos eventos juveniles han logrado sobresalientes participaciones en los torneos del ciclo olímpico y también en justas de sus deportes.

Muchos atletas han demostrado que tienen las condiciones para seguir trabajando y alcanzar, un lugar en los equipos nacionales de mayores.

Tenis de Campo

Deysi Espinal, capitana del equipo juvenil, dijo: “nos sentimos orgullosas por el trabajo y el enfoque vienen teniendo las jovencitas”, expresó. Y abundó: “Las chicas están muy unidas, jugando muy bien, con muchas ganas, mucha energía”, añadió.

El equipo dominicano está integrado por las jugadoras Kelly Williford, Ana Zamburek, Carolina Chiatti y Feidi Abreu, además de la capitana Daysi Espinal.

Fútbol Sub-20

La selección Sub 20 del país logró el sub del Campeonato organizado por la Concacaf, que dio cuatro boletos al Mundial Sub 20 Indonesia 2023 y dos boletas a los Juegos Olímpicos París 2024, ambos objetivos alcanzados por ese equipo.

Además de esos logros, el onceno criollo también se clasificó a los Juegos Centroamericanos de 2023 y los Juegos Panam Santiago de Chile 2023. El reto está lanzado. El relevo generacional es un proceso normal en el alto rendimiento.

Participan en diferentes eventos

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Antonio Acosta, señaló que el futuro del deporte del país está garantizado en los jóvenes atletas que están participando en los diferentes eventos deportivos en las distintas modalidades. El más reciente fueron los Primeros Juegos Panamericanos Junior, en Cali, Colombia.

