Tamara Martínez: «Señores no aguanté, traté pero no pude»

La comunicadora Tamara Martínez, quien supuestamente ha sido víctima de violencia doméstica, por parte de su pareja sentimental, el abogado Emilio López, y hoy está cumpliendo tres meses de prisión por el caso, pidió este martes que oren por ella.

La solicitud la hizo a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje:

¨Señores no aguanté!!! Traté pero no pude, me ganó la tristeza, la desesperación!!! Ahora haré lo que considero es mejor para mí y para mi familia. Me despido un rato, gracias por todo. Oren por mí, adiós¨, posteó.

De inmediato, los seguidores publicaron su respaldo a la presentadora, asegurando que pedirán a Dios por ella.

Lee más: Tamara Martínez recibe cientos de críticas tras video de agresión

Sobre el apresamiento de Emilio López

El juez coordinador de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó el pasado 16 de mayo, tres meses de prisión preventiva al abogado Emilio López por violencia familiar a la comunicadora Tamara Martínez.

La medida deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo Hombres.

De acuerdo con la fiscal Rosalba Ramos, en el caso se configuran todos los elementos de que hay violencia de género y que este trató de impedir parte del proceso de los interrogatorios.

¨Evidentemente el señor Emilio ha obstaculizado que se pueda seguir la investigación y una prueba fehaciente de eso es que en el día de ayer cuando intentábamos hacer la cámara Gesell de uno de los niños, él facilitó que ella pueda movilizarse con el niño para que eso no pudiera producirse¨, explicó.

Ramos afirmó que Tamara actualmente está ¨apoyando 100% a su agresor y es entendible porque esto es parte del síndrome de Estocolmo, entonces es importante que no la juzguemos, sino que entendamos que esto es parte del ciclo de la violencia¨.

Se recuerda que el pasado viernes López fue apresado en la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, luego de que la madre de Tamara, Cesarina Piña, lo acusara de maltrato físico, psicológico y económico durante los ocho años que llevan de relación.