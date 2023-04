Tania Báez asegura su mensaje en video fue para «las que se creen la Mujer Maravilla»

La comunicadora y motivadora profesional, Tania Báez, volvió a hablar sobre el mensaje del video que se hizo viral hace varias semanas y que publicó en sus redes sociales, en el que detalló el rol de la mujer en una relación de pareja, el cual provocó reacciones encontradas hasta de figuras internacionales.

Báez, que desde hace un tiempo ha desarrollado prosionalmente el coaching especialmente para muejeres, publicó este lunes un mensaje en su cuenta de Instagram sobre las que ella llama las «rescatadoras», con las cuales, aseguró, se identifica, ya que dice ha pasado por situaciones similares.

La comunicadora, respetada en la televisión dominicana durante los años 90, indicó que cuando publicó el video que generó polémica en las redes sociales, se refería a «las súper mujeres, que se creen la Mujer Maravilla«.

«Porque esa fue la creencia que me hizo permanecer en relaciones no equilibradas. Ya que según pensaba, las mujeres como yo, muy productivas, que lideramos negocios, con una pareja igualmente exitosa, no éramos compatibles», dijo Báez. Y añadió: «Tras mis quiebres, decidí reaprender y enfocarme en la causa del fracaso de mis relaciones, no solo en el efecto de las rupturas».

En ese sentido, la coaching aseguró que se puede asumir las responsabilidades y no tener que asumirlas todas.

Reiteró que seguirá sostenida en su «verdad» y hablar sin tabúes.

A continuación, el mensaje íntegro de la comunicadora:

LAS MUJERES DEBEMOS HABLAR SIN CULPAS SOBRE ESTOS TEMAS 💔.

Nunca pensé que un tema que he abordado con tanta regularidad desde 2021 detonara tantos comentarios:

He leído centenares de testimonios de mujeres “rescatadoras” con historias que me conmovieron.

Me he visto en muchas de sus narrativas.

-También vi a muchas “que se conforman, porque eso es lo que les tocó”.

-Que se lo dejan a Dios…(con tantas cosas prioritarias de las que debe estar ocupándose).

-Otras que se aferran a esa identidad de Super mujeres y no saben cómo moverse al cambio.

Las entiendo, no me asustan sus sombras, porque yo también tuve que encarar las mías.

Les hablo a esas “súper mujeres” que se creen “la mujer Maravilla” porque esa fue la creencia que me hizo permanecer en relaciones no equilibradas, ya que según pensaba, las mujeres como yo, muy productivas, que lideramos negocios, con una pareja igualmente exitosa, no éramos compatibles.

Tras mis quiebres, decidí reaprender y enfocarme en la causa del fracaso de mis relaciones, no solo en el efecto de las rupturas.

Asumir mi responsabilidad para aprender de lo vivido.

Y años después, por primera vez quizás en mucho tiempo, puedo decir que me siento a gusto conmigo y reconozco lo que quiero tanto como lo que no vuelvo a repetir.

Y todo se circunscribe a reeducarnos, transformar creencias y reaprender nuevos comportamientos.

Así que viendo las reacciones de tantos, me prometo seguir sostenida en mi verdad y hablar sin tabúes .

Quiero compartir lo que me ayudó, porque deseo que más mujeres vivan el éxito de un modo integral.

Porque sí podemos tenerlo todo.

Podemos balancear las responsabilidades y no tener que asumirlas todas.

Escogernos y priorizar nuestro auto cuidado. Decir necesito ayuda … tantas veces como sea necesario.

Seguiré creando contenidos para esta comunidad de mujeres mayores de 40 años, líderes de sus carreras y vidas, que sienten el llamado al cambio para empezar a priorizarse.

Regístrate en mi Comunidad de ESPLÉNDIDAS desde el link en mi perfil y mantente atenta a nuestros eventos y contenido.

Un abrazo.