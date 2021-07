Tantas preguntas y tan pocas respuestas

El horno caribeño no está para galletitas; como la arepa, candela por abajo, por arriba y si queda lugar para el fuego, también candela a ambos lados. Tiempos convulsos vive la región, y la pandemia global ha servido para echar más leña al fuego. Puerto Rico, que actualmente vive una relativa calma, en el año 2019 vivió episodios de intensas protestas luego que se filtraran unas conversaciones de whatsapp del otrora gobernador de la “isla del encanto” Ricardo Rosselló, donde hacía unos comentarios ofensivos a su pueblo. Las protestas fueron de tal magnitud, que “Ricky” se vió obligado a dimitir del cargo. Si miramos al otro lado de nuestra isla , la situación de crisis eterna que vive Haití , no ha hecho más que complicarse y si seguimos un poco más allá ; en Cuba la arepa ya se quemó por abajo … RD como si fuera un oasis en el desierto hay una paz inestable , pero al fin y al cabo paz …

Por consiguiente, entre tanto fuego caribeño, me surgen tantas preguntas, que por más que busco, no encuentro respuestas. Preguntemos por Cuba: ¿Por qué antes de pedir el fin de la dictadura en Cuba, no pedimos el fin del embargo? ¿Por qué si en Cuba lo que hace falta son alimentos y medicina no permiten que se le pueda llevar? ¿Por qué si hacen falta vacunas en Cuba las potencias mundiales y la ONU no cooperan con ellos? ¿Por qué luego de la represión a la población por las protestas se pide la renuncia del gobierno, pero Duque en Colombia sigue ahí? Si bien es cierto que el gobierno cubano ha cometido muchos errores… ¿Por qué no se permite una cooperación que manifieste realmente la solidaridad a ese pueblo hermano?

Sigo preguntando, ahora por Haití: ¿Por qué eliminar a un presidente? ¿Quién quería eliminarlo? ¿Sabía Estados Unidos “el gendarme mundial” de los planes para asesinar al presidente haitiano? ¿Por qué a la que fuera primera dama se la llevaron a Estados Unidos y no a RD? ¿Qué bebió la viuda del otrora presidente haitiano que se recuperó tan rápido? ¿Por qué asesinos profesionales dejan viva a la principal testigo del crimen? ¿Por qué al dia de hoy nos han inundado con teorías conspirativas donde señalan a un batallón de personas? ¿Y el culpable real pá cuándo?

Sigo preguntando, ahora por RD: ¿Seguirán los precios de los combustibles su ascenso interminable? ¿Se convertirán los supermercados nuevamente en “Las casas del terror” si no lo son ya? ¿Se continuará tomando prestado a razón de mil millones de dólares mensuales? ¿Se explicará algún día a la nación en qué se está invirtiendo todo ese dinero? ¿Se le presentará al pueblo dominicano el ensayo científico que avala la tercera dosis de la vacuna anticovid? ¿Acaso la gente que está pendiente del toque de queda, también lo está del estado de emergencia o excepción? ¿Los que celebraron la subida de salarios reciente, saben que los grandes beneficiados fueron los empresarios? ¿La reforma fiscal que tenemos ya en la espalda, golpeará a la clase media como siempre? Tengo todas estas preguntas y ninguna respuesta. En fin… “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas” Mario Benedetti