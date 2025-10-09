Tarifa integrada de transporte: Qué dice Conatra sobre la nueva medida

La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) expresó hoy su agradecimiento al presidente Luis Abinader y al Gabinete del Transporte, por la decisión de escuchar al gremio y poner en ejecución la tarifa integrada de transporte en los servicios esenciales de movilidad con las líneas del metro, teleférico, monorriel, tranvía y autobuses.

La entidad agregó que esta medida, en términos generales, será más económica y asequible para los miles de usuarios que a diario usan “tan importante servicio, tanto en el Gran Santo Domingo, como en Santiago”.

El vicepresidente de CONATRA, Tony Marte dijo que esta medida conllevaría una disminución en el uso de vehículos privados y, automáticamente, habrá menos atascos en las calles y avenidas en razón de que para los usuarios saldría más económico transportarse a diferentes destinos, usando el servicio de transporte de una ruta alimentadora, en este caso, los corredores, para interconectar con las diferentes líneas ya sea del metro, teleférico y los demás modernos sistemas de transporte.

“La puesta en operación de este sistema, tendrá mayor afluencia con las rutas alimentadoras, que son unidades esenciales para el sistema de transporte integrado, porque a su vez se interconectarán con las diferentes estaciones del Metro, teleférico, monorriel y el tranvía de Santo Domingo, que ya fue anunciado para ser construido en un tiempo récord, debido a su importancia en la movilidad de usuarios que a diario lo demandan”, dijo Marte.

Tras valorar y agradecer la decisión del gobierno a través del Gabinete de Transporte, el vicepresidente de CONATRA elogió la labor que está llevando a cabo el presidente Abinader en materia de transporte y reconoció que ha ido construyendo un servicio moderno, apegado a la modernidad, que más luego, será valorado por los dominicanos “porque lograr mejorías y superar metas en materia de transporte, son parte de sus planes inmediatos; además de que está buscando que haya una tasa de retorno de los impuestos que a diario pagan los dominicanos”.

Tony Marte pidió a los miles de usuarios de estos servicios integrados de transporte que apoyen las ejecutorias del presidente Luís Abinader, de quien dijo, al final de este mandato, concluirá todas las obras que faltan.

Paso a desnivel

Por otra parte, el gremio de transporte destacó la importancia que en materia de tránsito significa la inauguración del paso a desnivel en la intersección de las avenidas prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar, una obra que dijo, es de vital importancia, no solo para los capitaleños y para quienes residen en el municipio Santo Domingo Oeste, sino que ayudará también a agilizar la movilidad vehicular en todos sus alrededores.

Señaló que esta infraestructura representa un gran avance en el reordenamiento de calles y avenidas de la capital, “sobre todo, porque esta importante obra conecta directamente el Sur del país con el Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo este, a través de la avenida 27 de febrero y la autopista seis de Noviembre”.

En ese sentido, felicitó al presidente Luís Abinader y al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella.