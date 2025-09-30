Tarik Skubal impulsa a los Tigres en victoria 2-1 sobre los Guardianes

Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigres vencieron a los Guardianes de Cleveland 2-1 el martes en el primer juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Will Vest consiguió los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que la estrella de Cleveland, José Ramírez, se quedara atrapado entre la tercera base y el home para el segundo out.

Los Tigres pueden avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana por segundo año consecutivo con una victoria el miércoles.

Detroit anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada cuando el safety de Zach McKinstry impulsó a Riley Greene desde tercera.

Ramírez abrió la novena con un sencillo dentro del cuadro y avanzó a tercera cuando el campocorto Javier Báez lanzó fuera de la primera base. Vest ponchó al bateador emergente George Valera, luego Kyle Manzardo conectó un roletazo a Vest. Ramírez corrió hacia el home, pero Vest lo cortó, lo persiguió y lo puso out.

“Esa pelota está a dos pies de cualquier lado, anota”, dijo el mánager de Cleveland, Stephen Vogt. “Resultó que fue directo a Vest. Así que jugamos agresivos. Siempre lo hacemos. Corremos las bases agresivamente. No lo haría de otra manera”.

C.J. Kayfus luego bateó un elevado a Báez en el jardín izquierdo corto para terminar el juego.

Skubal, favorito para ganar su segundo Cy Young consecutivo de la Liga Americana, estableció un récord personal de ponches. Se mostró dominante e imperturbable al lanzar en el mismo montículo donde hace una semana lanzó una recta de 99 mph que golpeó al bateador designado de Cleveland, David Fry, en la nariz y la cara durante la sexta entrada.