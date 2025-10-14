Tarjeta Joven 2025: Las 9 respuestas clave que debes conocer antes de llenar el formulario

Tarjeta Joven 2025: Las 9 respuestas clave que debes conocer antes de llenar el formulario

El Gobierno dominicano lanzó oficialmente la Tarjeta Joven, una nueva herramienta de inclusión que ofrecerá RD$2,500 pesos iniciales, descuentos y subsidios para 10,000 jóvenes de escasos recursos.

La tarjeta, tanto física como digital, podrá ser utilizada para acceder a diversos servicios públicos como el transporte (OMSA, Metro, Teleférico, peajes y nuevos corredores).

El formulario comienza con una sección de informaciones generales

  • Nombre completo, cédula, correo electrónico y número de teléfono.
  • Género, estado civil, edad, provincia y municipio de residencia.

A continuación, te revelamos las 9 respuestas que necesitas para llenar el formulario de aplicación.

  1. En la Sección 2: Condiciones de acceso y oportunidad, se pide marcar las situaciones que aplican al solicitante, como ser joven profesional sin empleo, emprendedor, persona con discapacidad, madre o padre adolescente o integrante de una comunidad rural.
  2. La Sección 3: Educación y empleo requiere indicar:
  3. El último curso completado y la institución donde estudia o estudió.
  4. La carrera que cursa, su ocupación actual y si está buscando su primer empleo.
  5. La Sección 4: Vulnerabilidad social y económica solicita datos sobre la situación del hogar:
  6. Número de personas que lo componen y cuántas generan ingresos.
  7. Ingreso promedio familiar.
  8. Condición de la vivienda (propia, alquilada, prestada o cedida).
  9. Si el hogar recibe algún subsidio estatal, como Supérate, BonoGas o BonoLuz.

El objetivo principal del programa es asistir a jóvenes dominicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Para ello, el Ministerio de la Juventud, junto a Supérate, ha definido criterios de prioridad para seleccionar beneficiarios.

Se dará prioridad a jóvenes que cumplan con los siguientes perfiles:

  • Estudiantes universitarios o técnicos, que están en formación superior.
  • Madres jóvenes, con condiciones sociales especiales.
  • Personas con discapacidad, para asegurar inclusión social.
  • Residentes en zonas vulnerables, especialmente los registrados bajo Supérate.
