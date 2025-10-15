Tarjeta joven: ¿Desde cuándo empezará a funcionar y con qué cantidad de personas?

Este lunes fue presentada la Tarjeta Joven, que estará disponible en formato físico y digital y promete traer múltiples beneficios a los jóvenes dominicanos. Pero, ¿cuándo podrán empezar a usarla?

La primera entrega está pautada para noviembre de este año con 10 mil jóvenes -para iniciar- que cumplan con los requisitos. Por ahora, el Ministerio de la Juventud y el programa Supérate se encuentran en la fase de inscripción.

Los beneficiarios contarán con un paquete de ventajas que incluye transferencias monetarias de RD$2,500, descuentos en museos, talleres y actividades culturales, afiliación gratuita al Seguro Nacional de Salud (SENASA) para jóvenes sin seguro médico, además de un porcentaje de rebajas en comercios aliados.

Una vez que la tarjeta esté activa, los beneficios se aplicarán automáticamente según el perfil de cada persona, conectando a los jóvenes con oportunidades del Estado y del sector privado, en una plataforma digital que reúne todo en un solo lugar.

El Ministerio de la Juventud resalta que la Tarjeta Joven RD busca fortalecer la inclusión social, educativa y económica de los jóvenes, ofreciendo recursos concretos para mejorar su calidad de vida y potenciar su desarrollo personal.

Los pasos son sencillos: registro y verificación, entrega de la tarjeta física o digital vinculada a una app móvil, y activación automática de beneficios según el perfil del beneficiario.

