Tasa del dólar hoy, 25 de septiembre de 2025 en República Dominicana  

  • Hoy
Tasa del dólar hoy, 25 de septiembre de 2025 en República Dominicana  

dolar

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 23 de septiembre de 2025, son de RD$61.9272/US$ y RD$62.3055/US$, respectivamente.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 25 de septiembre de 2025.

25 09 2025 HOY JUEVES 250925 ¡Vivir24 page 0001

Lee más: Tasa del dólar

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Dolar
Dólar y pesos (Fuente externa)
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tasa del dólar hoy, 25 de septiembre de 2025 en República Dominicana  
Tasa del dólar hoy, 25 de septiembre de 2025 en República Dominicana  
25 septiembre, 2025
Dólar hoy 23 de septiembre: sorprendente movimiento que impacta tu bolsillo 
Dólar hoy 23 de septiembre: sorprendente movimiento que impacta tu bolsillo 
23 septiembre, 2025
¿A cómo está el dólar hoy? Actualización del 22 de septiembre en República Dominicana
¿A cómo está el dólar hoy? Actualización del 22 de septiembre en República Dominicana
22 septiembre, 2025
BRICS resalta el multilateralismo y cuestiona el dominio del dólar en el nuevo orden global
BRICS resalta el multilateralismo y cuestiona el dominio del dólar en el nuevo orden global
20 septiembre, 2025
Tasa del dólar se ajusta: nueva cotización oficial para este 19 de septiembre
Tasa del dólar se ajusta: nueva cotización oficial para este 19 de septiembre
19 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inteligencia emocional de Juan Soto

Inteligencia emocional de Juan Soto

La paz y la armonía no están de moda

La paz y la armonía no están de moda

Enseñen dicción en las escuelas

Enseñen dicción en las escuelas

A menor democracia mayor corrupción

A menor democracia mayor corrupción

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo