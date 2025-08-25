Tasa del dólar de este lunes 25 de agosto 2025

Tasa del dólar de este lunes 25 de agosto 2025

Dólar

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 22 de agosto de 2025, son de RD$ 62.5308/US$ y RD$62.9348/US$, respectivamente.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 25 de agosto de 2025, en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Se espera que la economía de RD genere divisas 45,000 millones de dólar en 2025.
Divisas

Lee más: Precio del dólar para hoy en la República Dominicana

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

4 2

También leer: Tasa de cambio del día: Dólar, euro y otras monedas 

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

Publicaciones Relacionadas

Tasa del dólar de este lunes 25 de agosto 2025
Tasa del dólar de este lunes 25 de agosto 2025
25 agosto, 2025
A cómo está el dólar en República Dominicana hoy, 21 de agosto
A cómo está el dólar en República Dominicana hoy, 21 de agosto
21 agosto, 2025
El dólar en República Dominicana: así se compra y vende este 20 de agosto
El dólar en República Dominicana: así se compra y vende este 20 de agosto
20 agosto, 2025
Tasa del dólar en República Dominicana hoy, 19 de agosto 
Tasa del dólar en República Dominicana hoy, 19 de agosto 
19 agosto, 2025
Así está el dólar este lunes 18 de agosto del 2025
Así está el dólar este lunes 18 de agosto del 2025
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo