Tasa del dólar en República Dominicana para hoy, 28 de agosto  

  • Hoy
Tasa del dólar en República Dominicana para hoy, 28 de agosto  

dolar

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 27 de agosto de 2025, son de RD$ 62.7777/US$ y RD$63.1571/US$, respectivamente.

Mientras, que el euro está a 72.77 pesos.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 28 de agosto de 2025, en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

28 08 2025 HOY JUEVES 280825 ¡Vivir29 page 0001

Lee más: Tasa de cambio del día: Dólar, euro y otras monedas 

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

dolares
Dólar y euro (Fuente externa)

También leer: Tasa del dólar

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tasa del dólar en República Dominicana para hoy, 28 de agosto  
Tasa del dólar en República Dominicana para hoy, 28 de agosto  
28 agosto, 2025
¿Qué le espera a República Dominicana en septiembre a nivel de fenómenos atmosféricos?
¿Qué le espera a República Dominicana en septiembre a nivel de fenómenos atmosféricos?
27 agosto, 2025
Tasa del dólar de este lunes 25 de agosto 2025
Tasa del dólar de este lunes 25 de agosto 2025
25 agosto, 2025
Argentina y República Dominicana protagonizan empujones y golpes en Americup de básquet
Argentina y República Dominicana protagonizan empujones y golpes en Americup de básquet
25 agosto, 2025
Así está el dólar en RD hasta el 25 de agosto
Así está el dólar en RD hasta el 25 de agosto
22 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo