Tasa del dólar: Pedro Silverio comenta posible medida que tomaría el Banco Central

La imparable subida del dólar mantiene preocupados a los dominicanos, y ante este panorama, el economista y asesor del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio, reveló las posibles medidas que podría adoptar el Banco Central para estabilizar el mercado cambiario.

Silverio, quien aseguró que la entidad se encuentra en un proceso de evaluación para determinar acciones concretas a llevar a cabo, dijo que una posible solución sería inyectar dólares al mercado para llevar tranquilidad, aunque advirtió que la estrategia no debe llegar al extremo de afectar la tasa de cambio.

“El Banco Central tendría de alguna manera que inyectar alguna cantidad de dólares que lleve un poquito más de tranquilidad al mercado, pero considerando que hay ajustes en la economía que son convenientes”, señaló.

El economista aclaró que el deslizamiento de la moneda estadounidense también genera ciertos beneficios, como una mayor competitividad para el sector exportador, las zonas francas y el turismo, que pueden compensar un entorno internacional adverso marcado por los aranceles.

Actualmente, las tasas de cambio del Banco Central se sitúan en RD$63.36 para la compra y RD$64.05 para la venta del dólar estadounidense.

Silverio afirmó que las decisiones que adopte la entidad monetaria generarán mejores expectativas y reducirán la especulación en la demanda de dólares.

¿Por qué sube el dólar?

Silverio explicó que el aumento está directamente relacionado con la situación internacional, en especial con las políticas económicas y arancelarias de Estados Unidos, que generan incertidumbre en el comercio global.

«Hay elementos de mucha incertidumbre que influyen de manera importante en República Dominicana. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la política arancelaria, no solamente por el tema de los aranceles, sino porque esa política económica de Estados Unidos introduce un nivel de incertidumbre mayor en el comercio internacional», precisó.

«Se hubiera aspirado a tener tasas de interés más bajas«, dijo el experto.

El economista agregó que las decisiones del Banco Central buscan generar mejores expectativas en el desempeño del mercado cambiario y reducir la demanda especulativa de dólares.

Perspectivas

Silverio subrayó que existe la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos reduzca su tasa de interés, lo que podría contribuir a estabilizar los mercados internacionales y, en consecuencia, aliviar la presión sobre la tasa de cambio en República Dominicana.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día, conducido por los periodistas Millizen Urine y Adalberto Grullón.

Síguenos como periodicohoyrd