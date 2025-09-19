Tasa del dólar se ajusta: nueva cotización oficial para este 19 de septiembre

Dólar. Foto: fuente eterna

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que para este viernes 19 de septiembre de 2025, la tasa de cambio del dólar estadounidense se sitúa en RD$61.6905 para la compra y RD$62.1320 para la venta.

Estas cifras reflejan la cotización oficial del mercado cambiario nacional y son utilizadas como referencia por entidades financieras, comercios y ciudadanos para transacciones en moneda extranjera.

La variación en el tipo de cambio responde a factores económicos tanto internos como externos, incluyendo el comportamiento del mercado internacional, las reservas monetarias, y las políticas fiscales y monetarias implementadas por el gobierno dominicano.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

