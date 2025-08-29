  Tasa del dólar y otras monedas para el fin de semana en República Dominicana

  • Hoy
  Tasa del dólar y otras monedas para el fin de semana en República Dominicana

Dólares (Fuente externa)

En cumplimiento del Reglamento Cambiario establecido en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó las tasas oficiales de referencia para la compra y venta del dólar estadounidense al cierre del viernes 29 de agosto de 2025.

Según el comunicado, la tasa de compra se fijó en RD$62.8062 por dólar, mientras que la venta se estableció en RD$63.3845 por dólar. Estos valores servirán como referencia para las operaciones financieras hasta el próximo lunes 1 de septiembre de 2025.

¿Cómo se calculan estas tasas?

Las cifras corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques. Quedan excluidas las transacciones en el mercado de derivados financieros.

Además, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera por parte de las instituciones financieras.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

  Tasa del dólar y otras monedas para el fin de semana en República Dominicana
  Tasa del dólar y otras monedas para el fin de semana en República Dominicana
29 agosto, 2025
El buen dato del BC para convertir cada mano en semilla
El buen dato del BC para convertir cada mano en semilla
29 agosto, 2025
¿Desaceleración económica coyuntural o estructural?
¿Desaceleración económica coyuntural o estructural?
28 agosto, 2025
Economía dominicana muestra señales de reactivación en julio
Economía dominicana muestra señales de reactivación en julio
27 agosto, 2025
¿Qué se puede hacer para bajar los precios del pollo?
¿Qué se puede hacer para bajar los precios del pollo?
27 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Leyes muertas

Leyes muertas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo