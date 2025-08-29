  Tasa del dólar y otras monedas para el fin de semana en República Dominicana

En cumplimiento del Reglamento Cambiario establecido en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó las tasas oficiales de referencia para la compra y venta del dólar estadounidense al cierre del viernes 29 de agosto de 2025.

Según el comunicado, la tasa de compra se fijó en RD$62.8062 por dólar, mientras que la venta se estableció en RD$63.3845 por dólar. Estos valores servirán como referencia para las operaciones financieras hasta el próximo lunes 1 de septiembre de 2025.

¿Cómo se calculan estas tasas?

Las cifras corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques. Quedan excluidas las transacciones en el mercado de derivados financieros.

Además, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera por parte de las instituciones financieras.