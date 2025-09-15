Tasa del dólar hoy 15 de septiembre en República Dominicana  

  • Hoy
Tasa del dólar hoy 15 de septiembre en República Dominicana  

Dólar. Foto: fuente eterna

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 12 de septiembre de 2025, son de RD$ 62.5066/US$ y RD$ 63.1604/US$, respectivamente.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 15 de septiembre de 2025.

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

1 28

Lee más: Precio del dólar para hoy en la República Dominicana

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Dólares
Dólares
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tasa del dólar hoy 15 de septiembre en República Dominicana  
Tasa del dólar hoy 15 de septiembre en República Dominicana  
15 septiembre, 2025
El peso se apreció frente al dólar estadounidense
El peso se apreció frente al dólar estadounidense
15 septiembre, 2025
Así están las tasas del dólar en la República Dominicana hasta el 15 de septiembre
Así están las tasas del dólar en la República Dominicana hasta el 15 de septiembre
13 septiembre, 2025
Dólar en República Dominicana: Tasa de hoy 12 de septiembre 
Dólar en República Dominicana: Tasa de hoy 12 de septiembre 
12 septiembre, 2025
La verdad tras el incremento del dólar en el mercado dominicano
La verdad tras el incremento del dólar en el mercado dominicano
11 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Cómo aceptar o declinar una invitación formal a un evento de gala

Cómo aceptar o declinar una invitación formal a un evento de gala

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo